Aktuális technikai elemzés a főbb részvénypiacokról, részvényekről - online előadás MA este

Portfolio 2022. április 25. 08:48

Hogyan teljesítenek a főbb részvénypiacok? Melyek esetén lehet intézményi vételeket vagy eladásokat észlelni? Mik a fontosabb támasz és ellenállás szintek a vezető indexek esetén? Milyen szektorok és ágazatok lehetnek felülteljesítőek? Melyek a leginkább izgalmas és ígéretes részvények? Ezekre és hasonló kérdésekre keressük a választ webináriumunk során. Az előadás első félórájában áttekintjük a főbb amerikai, európai részvénypiacokat, vagy ha van érdekesség, akkor a feltörekvőkre is rápillantunk, majd néhány egyedi részvényre is felhívjuk a figyelmet. Az utolsó negyedórában igyekszünk a kérdésekre is választ adni.