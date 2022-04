Nagy-Britannia nyerte a legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlánt

Nagy-Britannia nyerte a legjobb nemzeti kiállításnak járó Arany Oroszlán díjat, Simone Leigh művész pedig a főkurátori válogatás legjobb kiállítójának fődíját az 59. Velencei Képzőművészeti Biennále szombati eredményhirdetésén.

A brit pavilon idén Sonia Boyce Feeling Her Way című kiállításával nyílt meg. Mint a nemzetközi zsűri a díjkiosztó után kiadott közleményben kiemelte, Boyce „a történelem új olvasatát nyújtja hangokon keresztül”: a multimediális installáció ugyanis öt színes bőrű női zenész (Poppy Ajudha, Jacqui Dankworth, Sofia Jernberg, Tanita Tikaram és Errollyn Wallen) alakját állítja a középpontba. A pavilon bemutató videója itt tekinthető meg.

A francia pavilon Zineb Sedira kiállításával. Forrás: ARTnews

Különdíjjal jutalmazták a francia pavilont, ahol Zineb Sedira Les reves n'ont pas des titres elnevezésű, multimediális projektje látható, valamint a Velencei Biennálén első alkalommal részt vevő Uganda nemzeti kiállítását, melynek címe RADIANCE: They Dream in Time.

Collin Sekajugo: Stock Image 017 - I Own Everything, 2019–22 (részlet az ugandai pavilonból). Forrás: ARTnews

Simone Leigh a főkurátori kiállítás bejáratánál elhelyezett, monumentális szobráért nyerte el az Arany Oroszlánt. Idén a művészetében elsősorban a női test architektúráját és az afroamerikai diaszpóra hagyományos kultúráját kutató, New York-i művésznek szenteli kiállítását az Egyesült Államok pavilonja is.

A The Milk of Dreams című főkurátori kiállítás legígéretesebb fiatal alkotójának járó Ezüst Oroszlánt a Párizsban élő, libanoni Ali Cherry érdemelte ki, különdíjat pedig a kanadai inuit Shuvinai Ashoona és az amerikai Lynn Hershman Leeson vehetett át.

Arany Oroszlán-életműdíjjal - mint azt már korábban bejelentették - a német Katharina Fritsch és a chilei Cecilia Vicuna munkásságát ismerte el a zsűri.

A főkurátori kiállítás bejáratánál elhelyezett Simone Leigh-szobor. Forrás: The Art Newspaper

Az idei Velencei Biennálén több mint 80 nemzet képviselteti magát saját kiállítással a Giardini park pavilonjaiban, az Arsenale történelmi csarnokaiban vagy városszerte külső helyszíneken. Kamerun, Namíbia, Nepál, Omán és Uganda első alkalommal vesz részt a seregszemlén, Oroszország pavilonja azonban idén üresen maradt, mert - tiltakozásul Ukrajna megtámadása ellen - az oda meghívott orosz művészek visszaléptek.

Keresztes Zsófia és Zsikla Mónika a Velencei Biennálé magyar pavilonjában. Forrás: MTI

A magyar pavilonban Az álmok után: merek dacolni a károkkal címmel Keresztes Zsófia 19 szoborból felépülő kiállításával találkozhatnak a látogatók. Ez a különös üzenetű, lendületes projekt címében a károkkal dacol, de a melankóliával és elmúlással is szembemenve, az álom és valóság között megteremti a jelen értelmezéséhez szükséges elementáris szemléleti éleslátást - méltatta Keresztes Zsófia kiállítását a nemzeti biztos.

A Cecilia Alemani főkurátor által rendezett, központi kiállítás két helyszínen, a Giardini parkban és az Arsenale történelmi csarnokaiban 58 országból 213 alkotó - túlnyomó többségében női művészek - összesen 1433 munkáját mutatja be.

Vera Molnar: Îcone 2020, 2020. Forrás: ARTnews

A kiállításban két magyar származású alkotó, a Párizsban élő Molnár Vera és a New Yorkban dolgozó Dénes Ágnes művei kaptak helyet.

A főkurátori válogatás Leonora Carrington The Milk of Dreams c. kötetétől kölcsönözte címét. Ebben a mesekönyvben a mexikói-angol képzőművész-író egy mágikus világot ábrázol, amely a képzelet segítségével teremtődik folyton újra.

„Hogyan változik az emberi lét fogalma? Mitől különbözik a növényi, az állati, az emberi és nem-emberi lét? Miben áll a felelősségünk a hozzánk hasonlókkal, a más létformákkal és az általunk lakott bolygóval szemben? És milyen lenne az élet nélkülünk?” - teszi fel a kérdéseket főkurátori programjában Cecilia Alemani.

Boros Géza, a magyar részvételt szervező Ludwig Múzeum Velencei Biennále Irodájának vezetője Alemani kiállítását méltatva korábban az MTI-nek elmondta: „rég lehetett ennyire elvont és szürrealisztikus, valóban az álmok világába tartozó műegyüttest látni, ebbe Keresztes Zsófia installációja nagyon szépen illeszkedik”.

A Velencei Képzőművészeti Biennále november 27-ig városszerte számos kísérőrendezvénnyel, ifjúsági és egyéb programmal várja a látogatókat. Keresztes Zsófia kiállítását a Ludwig Múzeum a biennále zárását követően, 2022. december 15. és 2023. február 26. között Budapesten is bemutatja.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: MTI

Címlapkép: A brit pavilon Sonia Boyce kiállításával. Forrás: The Art Newspaper