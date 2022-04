Megóvhatnak a nagy veszteségtől: japán gyertya fordulós jelek - díjmentes online előadás MA este

Gyakran olvashatjuk, vagy hallhatjuk, hogy egy-egy részvény vagy egyéb pénzügyi eszközben megjelent valamilyen fordulós alakzat. Legtöbbször ez a japán gyertya diagramok kapcsán merül fel. A napi vagy heti bontású chartokon az árfolyamalakulás akár egy, de legtöbbször öt egymást követő gyertya (vagyis akár nap) alapján fontos fordulópontokat képes megmutatni. Ezek megbízhatósága persze nem tökéletes, de nagyon jelentős belső folyamatokat képes megmutatni. Ha időben felismerjük ezeket, az akár komoly veszteségektől is képes megkímélni minket. Hogy melyek a fontosabb fordulós jelzések rövidtávú trendek idején, megnézzük esti webinariumunk során, aktuális és gyakorlati példákon keresztül.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanának vonatkozó részeit mutatjuk be, mindenki által érthető módon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy a kereslet és kínálat árulkodó jelei milyen formában bukkannak fel, milyen fordulós jelzések vannak. Az utolsó percekben a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. április 28., csütörtök, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

