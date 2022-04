Erste: bórúsabb kilátások, nagy kockázatokkal

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az orosz-ukrán háború következményeként a növekedési kilátások egyre borúsabbá válnak, az elemzők folyamatosan korrigálják lefelé az előrejelzéseiket. A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb prognózisában már csak 3,6 százalékos globális GDP-bővüléssel számol az idei évben, szemben a tavalyi 6,1 százalékkal. A legfrissebb nagyfrekvenciás adatok szerint azért összeomlástól egyelőre nem kell tartani. Bár az első negyedéves amerikai GDP kiábrándító volt, a legfontosabb előrejelző indikátorként kezelt beszerzési menedzserindexek még mindig viszonylag magas szinten vannak, sőt, áprilisban még kissé emelkedtek is az Eurózónában, Japánban és Ausztráliában.

A kockázatok azonban jelentősek. Az első negyedéves kínai növekedés (4,8%) ugyan meglepően erős volt, de a Covid miatti lezárások alaposan visszavetik a kiskereskedelmet és az ipari termelést. A második negyedévben alig várható bármi növekedés és a teljes évre hivatalosan kitűzött 5,5%-ból valószínűleg inkább csak 4,5% lesz. Eközben Európában az energiaimport esetleges korlátozása recesszióval fenyeget. Ukrajnában egyelőre nem látszik egyik fél számára sem erős ösztönző komoly béketárgyalások megkezdésére, a további eszkaláció kockázata így nem csökken.

Ráadásul az inflációs kilátások szintén rosszak, lényegében minden országban több évtizedes rekordok dőlnek meg. Egyelőre a meredek árnövekedés főleg az ellátási láncok problémáival, illetve a háború következtében elszabaduló energia- és élelmiszerárakkal magyarázható. Azonban jelentős a kockázata, hogy az inflációs várakozások szintén magasabb szintre helyeződnek, ami tartóssá teheti az inflációs nyomást. A munkanélküliség eközben az országok többségében alacsony szintre került, így a jegybankok valószínűleg felgyorsítják az ultra-expanzív monetáris politikák kivezetését. A piacok az idei év végére 2,75 százalékos amerikai irányadó kamatot áraznak, az Eurózónában pedig 0,25 százalékot. Ez a folyamat szintén veszélyt jelenthet a növekedésre és a kockázatosabb eszközosztályok teljesítményére nézve.

A rendkívül bizonytalan piaci környezetre tekintettel a portfóliónkban továbbra is óvatosak vagyunk: a globális részvények súlyát a hosszútávon semlegesnek gondolt szint közelében tartjuk, a feltörekvő piacokon belül egyedül Ázsiában és a jelentős árzuhanás után nagyon olcsóvá váló hazai tőzsdén van kisebb kitettségünk. A legrosszabb forgatókönyvek elleni biztosítékként nyitottunk kisebb pozíciókat a nyugat-európai és az amerikai álllamkötvény-piacon is, továbbá a meglévő arany-kitettségünk mellé széles árupiaci pozíciót is vettünk. A feltörekvő piaci kötvényekben az év eleji leolvadást követően meglehetősen vonzó hozamfelárak alakultak ki, főként a devizakockázat forintra fedezése után. A hazai kötvényhozamok folytatódó emelkedése nyomán a magyar állampapírok is egyre kedvezőbb fényben tűnnek fel. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.