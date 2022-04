Raiffeisen: néhány hónap alatt óriásit fordult a világ a nagy jegybankokkal

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Néhány hónap alatt óriásit fordult a világ a nagy jegybankokkal, hiszen a nem is olyan rég még „átmenetinek” titulált inflációs nyomás hamar az árstabilitást fenyegető jelenséggé vált a jegybankárok szemében, magával hordozva az öngerjesztő (másodkörös) hatások kialakulásának kockázatát. Különösen igaz ez az Egyesült Államokra, ahol a szűk munkaerőpiac által generált inflációs hatás az orosz-ukrán háború kirobbanását megelőzően egyébként is erősebb volt, összehasonlítva például az euróövezettel. A háború hatására még akutabbá vált a helyzet, kilőttek a nyersanyagárak, amely a világ szinte minden szegletében azonnal érezhető drágulást hozott. És ha ez nem lett volna elég, újabban Kínában egyre súlyosabb problémát okoz az elszabaduló koronavírus-járvány, mindez tovább késleltetheti a globális ellátási láncok helyreállását, ami nem jó hír az inflációs kilátások szempontjából.

Az elmúlt hónapok eseményei tehát a rövid távú inflációs nyomás jelentős erősödését idézték elő, miközben egy tartósan magasabb inflációs környezet kockázata is érdemben megnőtt, mindez pedig nyomás helyezett a jegybankokra világszerte. A fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése áprilisban folytatódott, összhangban az emelkedő inflációs várakozásokkal, illetve az egyre gyorsabb szigorítás mellett állást foglaló jegybankári nyilatkozatokkal. A monetáris politika várható agresszív szigorítása, különösképp a Fed részéről hamarosan elkezdődő mennyiségi szigorítás nagyban hozzájárult a részvénypiacok gyenge áprilisi teljesítményéhez, különösen a növekedési szektor vállalatait érintette negatívan a gyors monetáris rezsimváltás lehetősége.

A legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy sikerül-e az inflációt anélkül megfékezniük a nagy jegybankoknak (élükön a Fed-del), hogy recesszióba taszítanák a gazdaságokat. Márpedig az energia- és nyersanyagárak drasztikus megemelkedése miatt egyébként is érdemi lassulás várható a világgazdaságban, egy ilyen helyzetben fokozott veszélye van annak, hogy a monetáris politika komoly gazdasági áldozattal járó hibát követ el, amely rövid távon akár stagflációt, vagy ahhoz közeli állapotot idézhet elő.

Alapesetben nem számolunk amerikai recesszióval, illetve egy stagflációs környezettel, a gazdasági növekedés azonban rövid távon jelentősen lassulhat, miközben az inflációs nyomás ugyan mérséklődni fog, az elmúlt évek átlagához képest magasabb szinten maradhat.

Emiatt továbbra is a részvények fejlett piaci kötvényekkel szembeni felülsúlyozását, azon belül is elsősorban a kedvezőbb árazású ciklikus szektorok (pl. pénzügyi és nyersanyag szektor) papírjainak tartását javasoljuk mintaportfóliónkban. Kötvények közül a magyar eszközöket preferáljuk a fejlett kötvényekkel szemben az érdemi hozamfelár következtében. A várhatóan magasabb inflációval jellemezhető középtávú gazdasági környezet miatt az alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül, ezekre jó diverzifikációs eszközként tekintünk, ami a jelenlegi helyzetben különösen fontos. Rövid távon az orosz-ukrán válsággal kapcsolatos fejlemények, illetve a kínai járványhelyzet és a kínai gazdaság lassulásához fűződő aggodalmak fokozott volatilitást okozhatnak a tőkepiacokon, ezért a kellő diverzifikáltság mellett érdemes lehet tartogatni vételi erőt arra az esetre, ha egy újabb korrekciós söpörne végig a részvénypiacokon."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.