Érkezik a fontos kamatdöntés, bizonytalanság a tőzsdéken

Portfolio 2022. május 04. 16:00

Ma bejelentették a teljes orosz olajimport tilalom tervét az EU-ban - a terv szerint az orosz nyersolajat hat hónapos távon, a finomított termékeket pedig az év végével teljességgel betiltanák az EU-ban. Többek között a fokozatosságról, az alternatív irányok biztosításának fontosságáról, illetve az uniós érdekek megvédéséről is beszélt Ursula von der Leyen, emellett az is kiszivárgott, hogy Magyarország és Szlovákia 2023 végéig kapna haladékot arra, hogy a meglévő szerződései keretében továbbra is vásárolhasson orosz nyersolajat. A bejelentés hatására komoly emelkedésbe kapcsolt az olaj ára, Európa tőzsdéin pedig rossz a hangulat.



Mindemellett ma este érkezik a Fed kamatdöntése, amelyen a várakozások szerint 50 bázisponttal fogja emelni a kamatot az amerikai jegybank. Ami viszont a GDP-visszaesésre való tekintettel ennél is érdekesebb lehet, hogy az ezután várható lépésekről mit fog elárulni Jerome Powell.