Itt látszik, mennyire elromlottak a dolgok az USA-ban

Az amerikai munkaerőpiaci helyzet gyorsuló ütemben romlik. Eközben a kötvénypiac furcsa jeleket küld, és ennek a helyes olvasata nagyon veszélyes üzenetet hordoz, amit sajnos még a piaci árazások nem tükröznek. A kötvénypiac megint előre próbál szólni, de senki nem figyel.

Az elmúlt évek az amerikai gazdaság, és ezen belül is a fogyasztó különlegességéről szóltak. Történhetett a világban bármi, amit nagyon nehéz volt megingatni, az az amerikai fogyasztó bizalma volt. Ezért tudtak ennyire ellenállóak lenni a tőzsdék is.

Mára azonban valami kezd megváltozni, elég csak a foglalkoztatottak alakulására ránézni. Mostanra a nagy kérdés nem is az, hogy romlik-e az amerikai gazdaság, hanem az, hogy recesszióba kerül-e.

Azért is fontos kérdés ez, mert a részvénypiacok talán fel vannak készülve a növekedés lassulására, de egy recesszióra biztosan nem. Nézzük, hogy is áll most a világ legnagyobb gazdasága.