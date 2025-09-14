Itt látszik, mennyire elromlottak a dolgok az USA-ban

Az elmúlt évek az amerikai gazdaság, és ezen belül is a fogyasztó különlegességéről szóltak. Történhetett a világban bármi, amit nagyon nehéz volt megingatni, az az amerikai fogyasztó bizalma volt. Ezért tudtak ennyire ellenállóak lenni a tőzsdék is.
Mára azonban valami kezd megváltozni, elég csak a foglalkoztatottak alakulására ránézni. Mostanra a nagy kérdés nem is az, hogy romlik-e az amerikai gazdaság, hanem az, hogy recesszióba kerül-e.
Azért is fontos kérdés ez, mert a részvénypiacok talán fel vannak készülve a növekedés lassulására, de egy recesszióra biztosan nem. Nézzük, hogy is áll most a világ legnagyobb gazdasága.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés