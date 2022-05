Twitter-bojkottra szólít pár szervezet, Elon Musk kivizsgálná az ügyet

Twitter-bejegyzésében a SpaceX és a Tesla cégeket is vezető Musk arra a levélre reagált, amelyben - a CNN amerikai televíziócsatorna közlése szerint - 22 amerikai civil társadalmi szervezet a Twitter bojkottálására szólított fel több amerikai nagyvállalatot, köztük a Coca-Colát és a Disney-t is.

A javarészt baloldali, feminista szervezetek szerint a Twitteren hirdető legnagyobb piaci cégeknek olyan feltételekhez kellene kötniük a megújult hirdetési szerződés aláírását, amelyek a többi közt kimondják, hogy a közösségi médiaplatformnak nem volna szabad visszaengednie az egyszer már letiltott felhasználókat - köztük akár Donald Trump volt amerikai elnököt - az oldalra. Szerintük ugyanis a szerződés aláírásával fennáll annak a veszélye, hogy a szóban forgó márkákat "a gyűlöletet, a szélsőségességet" és az "összeesküvés-elméleteket felerősítő platformmal" azonosítják majd.

Musk azt írta, hogy utánajárna, vajon "ki finanszírozza azokat a szervezeteket, amelyek korlátozni akarják az információhoz való hozzáférést". Egy következő bejegyzésében kijelentette, hogy a "Twitter mindig is ingyenes marad a köznapi felhasználók számára", de meglehet, hogy fizetős konstrukciót alakítanak ki a kereskedelmi felhasználóknak és kormánytisztviselőknek.

Who funds these organizations that want to control your access to information? Let’s investigate … https://t.co/dBFsGjOMC8