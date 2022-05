Piaci indikátorok: eszköztár a részvényindexek mozgásának előrejelzésére - díjmentes online előadás MA este

Portfolio 2022. május 05. 09:31

Az elmúlt hetekben az idei legnagyobb esésüket szenvedték el a globális részvénypiacok, az Egyesült Államok vezérletével. Vannak olyan indikátorok, amelyek nem csak egy-egy részvény, hanem egy egész szektor vagy tőzsde összes papírjának az adatai alapján dolgozik. Ezek általában már a fordulat előtt jelzik, hogy gyengülés történt egy trendben, vagy ha nincs divergencia, akkor éppen meg is erősíthetik azt. Emiatt nagyon is érdemes ezekre rendszeres időközönként rápillantani. Az előadásunkban a legfontosabb piaci indikátorok hátterét nézzük meg, illetve azt is, hogy jelenleg mit mutatnak a részvényindexek közelebbi jövőjét tekintve. A webinárium utolsó negyedórájában a kérdésekre is igyekszünk választ adni.