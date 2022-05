A magyar bankár, aki Chilébe költözött etikus pénzintézetet építeni

Nem gyakran fordul elő, hogy egy pénzember egy sikeres karrier közben egyszer csak gondol egyet és a világ másik végére költözik, 12 600 km-re eddigi otthonától. Pozsonyi Gábornak, a Magnet korábbi vezérigazgató helyettesének azonban jó oka volt erre. Interjúnkban részletesen beszél erről, az etikus bankok jelenéről és jövőjéről, a pénzügy és a klímaváltozás elleni küzdelem kapcsolatáról, a kockázati tőke lehetséges szerepéről.

Pozsonyi Gábor több mint 30 éven keresztül dolgozott a hazai bankszektorban, a CIB-nél, és az OTP-nél is vezető pozíciókat töltött be, KPMG Partnerként pénzintézeteknek adott tanácsot. Tíz évvel ezelőtt csatlakozott a Magnet Bankhoz, ahol vezérigazgató helyettesként segítette a társadalom- és környezettudatosságra fókuszáló pénzintézetet. Két éven keresztül a Portfolion kockázati tőke cég csapatát is erősítette, ahol a nemrég rekord összegű nemzetközi befektetést kapó Seon igazgatóságában is jelen volt. Még a Magnetnél töltött ideje alatt kezdett aktív résztvevője lenni a Global Alliance of Banking Values nevű nemzetközi szervezetnek, amely azokat a hitelintézeteket tömöríti, akik a hitelportfóliójuk pozitív hatására fókuszálnak, legyen szó a környezetről vagy a társadalomról. Itt találkozott a chilei Doble Impactoval, egy olyan crowdlending platformmal, amely szintén csak olyan projektek közvetítésére esküdött fel, ahol az impact mérhető és pozitív. Az ő tulajdonosaik döntöttek úgy, hogy Banca Ética Latinoamericana néven egy társadalom- és környezettudatos pénzintézetet is elindítanak, amelyben Pozsonyi Gábor is szerepet vállalt a társaság egyik igazgatójaként.

A kilencvenes évek egyik legsikeresebb sorozata a Miért éppen Alaszka? címet viselte, ami a egy New Yorkban élő orvosról szól, aki elköltözik Alaszkába. Amikor februárban láttam a közösségi médiában, hogy Dél-Amerikába költöztök, akkor nekem is hasonló kérdésem lett: Miért éppen Chile?

A bonyolult személyes okokon és a véletleneken túl, amelyek egy ilyen döntésben nyilván kulcsszerepet játszanak, amit fontosnak tartok kiemelni az az, hogy a fenntarthatóság kapcsán általában és impact finanszírozás tekintetében különösen Európában sokkal kevesebb, sokkal indirektebb energia, tenni akarás van.

Itt viszont az embereknek jó okuk van rá, hogy cselekedjenek végre.

Ma éjjel esett például, ami nem nagyon fordult elő jó ideje. Nem véletlen, hogy a santiagói középosztályból elég sokan költöznek délre, Patagóniába, mert itt az ország középső részén súlyos gondok vannak a vízellátással, sőt: vízkorlátozásra számítunk. Nagy szmog van a rengeteg autótól de ezen túl a szárazság okán a levegő hihetetlenül poros is. Hat millió ember él itt, őrült változatos a város egyébként, van itt Norvégia, Svájc, Magyarország, Jordánia és van Ghána is, ami az életszínvonalat és az életkörülményeket illeti. Plusz a COVID alatt nagyon szigorú karantén volt, annyira hozzászokott mindenki a Zoomoláshoz, hogy a lehetőségeket is biztosítják a vállalatok, hogy a munkatársak leköltözzenek délre.

A vízkorlátozást egyébként nagyon profin fogják megoldani állítólag, ez egy nagyon jól és meglehetősen digitálisan szervezett társadalom. Egyes kerületekben vagy blokkokban átmenetileg csökken majd a víznyomás, esetleg el is zárják két órára a vízet, de ezt rotálják az egyes kerületek között és mindenről jó előre értesülsz majd egy app-on keresztül. Itt azt szokták mondani, hogy 13 éve nem esett eső, amit nem szó szerint kell érteni, mert néha azért van csapadék, de ennyi ideje borult fel a megszokott menete az esősebb évszak eljövetelének, ez szinte eltűnt. A sípályák itt a Cordillerán, komplett ski resort-ok, néhány óra autóútra a várostól, ezeken már három-négy éve nincs hó. Szóval egy ideje már szinte folyamatos szárazság van.

Ez teljesen a globális klímaváltozásnak tudható be, vagy van valamilyen helyi specifikus ok is?

Ez is, az is, természetesen. A város egy óriási medencében fekszik és hegyekkel van több oldalról körülvéve, még sincs elég víz. Santiago közepén van egy fél-Dunányi széles folyómeder, a Mapochonak a medre, amiben egy apró, iszapos-barna patak csörgedezik csupán. Mostanra külön élet alakult ki a folyómederben, sétálnak, futnak, piknikeznek ott az emberek.

A vízhozam lényegesen csökkent a klímaváltozás következményeként, de például a víz minősége annyira helyi jellegzetesség, hogy a folyó neve az őslakosok nyelvén föld-folyót jelent, gondolom a klíma krízis előtt sem kristálytiszta víz folyt benne. Drámaian gyönyörű a város egyébként, a várost körülölelő hegyekkel, de ezeket a hegyeket elég ritkán látni tisztán a por meg a szmog miatt.

Az egyik szomszédunk vízmérnök, aki egy izraeli típusú, hatalmas sótalanítási projekten dolgozik. Ő azt mesélte, hogy nem is az édesvíz előállítása a legnagyobb probléma, hanem az, hogy ezt eljuttassák az óceán partról a fővárosba. Közel 800 méter a szintkülönbség a tenger és Santiago között, aminek az áthidalása egy bonyolult és elképesztően költséges projekt..

Hogy ismerkedtél meg a Doble Impactoval?

A Doble Impacto-t 2017-ben alapították, én 2018-ban egy perui konferencián ismerkedtem meg velük a GABV jóvoltából. Ők, illetve most már mi egyébként még nem vagyunk tagok a GABV-ben, mondjuk úgy, hogy az ökoszisztéma részei vagyunk. A GABV célja nem elsősorban a tagjainak a támogatása, sokkal inkább a pénzügyi szektor működési módjának megváltoztatása, olyan üzleti modellek kikísérletezése és propagálása, amely reményt ad a globális túlélésre. Ez angolul persze sokkal frappánsabban hangzik:

“You have to change finance, to finance change”. ("Meg kell változtatnod a pénzügyeket, hogy pénzelhesd a változást".)

A Doble Impacto egy alternatív peer-to-peer impact finanszírozó platform itt Chilében. Egy crowdlending platform, amely szociális- és környezeti problémákra fókuszáló projekteket finanszíroz hitellel. Ami az impact mérést illeti, van egy nagyon részletes mérési rendszerünk, illetve egy három osztatú meta szegmentáció (oktatás és kultúra, társadalmi egyenlőtlenség, környezet), ami lemegy majdnem 150 nano szegmensre, ami tematikus befektetés formájában finanszírozható, bár ebből csak 5-6 kategória van igazán kiemelve.

Ezzel a crowdlending platformmal három lényeges dolog történt az elmúlt évek folyamán. Az egyik, hogy a chilei operáció már most túl van a breakeven-en, egy nagyon sikeres startupról van szó. A másik, hogy van egy pánamerikai vízió, Santiágón kívül van működő irodánk São Paoloban és Buenos Airesben , és hamarosan nyitunk más országokban is.. Ezek különböző pénzügyi instrumentumokat használnak, szabályozási okok miatt. Például: Brazíliába az itteni modellt nem tudjuk átvinni, mert amíg Chilében a P2P lending nem szabályozott, tehát mindent lehet csinálni, de mondjuk ez Brazíliára nem igaz. A harmadik pedig az, hogy Chilében beadtunk decemberben egy licenszkérelmet az itteni bankfelügyeletnek, hogy a cég struktúrában legyen egy teljes körű licensszel rendelkező kereskedelmi bank is. Kis és középvállalatokat, 100 ezer és 1,5 millió dollár közötti finanszírozási igényű impact projekteket finanszírozunk.

Én alapvetően arra a feladatra jöttem, hogy mire a másfél-két éves procedúra végén létrejön a bank, illetve legalább 40 millió dolláros tőkeemelést hajtunk végre, addigra termék portfólió, ügyfél tapasztalat és természetesen technológiai értelemben legyen egy működő bank operáció.

Az egy nagyon érdekes feladat, hogy egy crowdlending logikát magáénak tudó üzleti modellből organikus úton hogyan lehet létrehozni egy bankot.

Eközben arra is fel kell készülni, hogy a szabályozási környezet miatt más instrumentumokat fogunk használni a többi országban, ahol jelen leszünk.

Amikor beadtuk az engedélykérelmet akkor változott a nevünk Banca Ética-ra, amiben van egy kis nyelvi lelemény is. A bank spanyolul banco, így természetesen, banki licensz hiányában, még nem is hívhatnánk magunkat, de ezen túlmenően a nőnemű és “bankrendszert” is, “bankárkodást” is jelentő banca utal arra, hogy az egész bankrendszer megközelítésmódját szeretnénk befolyásolni, no meg persze fontos governance kérdés a gender egyensúly is.

Tehát itt nem egy Yunus-féle microfinancing pénzintézetről beszélünk?

A microfinance intézményeknek nagyon fontos szerepe van még mindig, különösen a Chilénél lényegesen szegényebb latin-amerikai országokban, de amire ennek a kontinensnek igazán nagy szüksége van az az impact finanszírozás.

Ezek szerint akkor elég nagy az átfedés azzal kapcsolatban a tevékenység területén, amit a Magnetnél csináltál?

Nagyon hasonló a modell, persze nem minden pontosan ugyanaz. A nagy példakép mindenki számára a Triodos, az ő tevékenységét, megközelítés módját, vállalatirányítási struktúráját szeretnék leképezni. A vállalatirányítás kulcseleme, hogy a részvényesek lemondanak minden nem gazdasági jogukról. Az impact misszión való őrködés egy külön szereplő dolga, ezt a mi esetünkben egy alapítvány, amit itt úgy hívnak, hogy Pénz és Tudatosság.

A befektetőknek joguk lesz az osztalékra, az alapítvány, viszont fenntartja magának a jogot, hogy a társaság stratégiáját, a kockázatkezelési és impact mérési elveket ő határozza meg. Bár ez a Triodos esetén is így van, a struktúra mindenképpen nehézség a befektetők keresése során, de

ez az egész szükséges házassága a for-profitnak és a non-profitnak.

Mit gondolsz arról egyébként, hogy mekkora lehet a piaci szerepe az etikus bankoknak? Akár Dél-Amerikában, akár Európában? Az ő modelljuk fog megerősödni a nagy kereskedelmi bankoknál, vagy nőni fog a piaci súlyuk?

Ez az egy millió dolláros kérdés. Pár éve, még Magnetesként tartottam egy TED előadást, amiben azt emeltem ki, hogy noha az impact befektetések súlya a teljes piacon belül is kicsi, de még mindig nagyságrendekkel nagyobb, mint az impact banking szerepe a globális bankrendszerben, például ha az eszközállományt nézzük. Az előbbi arány 2-3% körül volt pár éve, az utóbbinál viszont ez még sokkal kisebb. A GABV tag bankoknak a mérlegfőösszege szabad szemmel nem látható. Viszont a világ összes finanszírozásának egy jelentős része a dezintermediáció ellenére még mindig hagyományos kereskedelmi bankokon keresztül zajlik.

A GABV-nek és a Triodosnak sem az a missziója, hogy ezek a bankok akkorára nőjenek, mint a mai nagy, vezető hitelintézetek. Hanem egyrészt kiszolgálják a nagyon tudatos ügyfeleket, másrészt

be szeretnék bizonyítani a szektornak, az ügyfeleknek, a szabályozóknak, hogy lehet fenntartható banküzemet vinni ilyen filozófiával is.

Igen, az álom az az, hogy akár szabályozói nyomásra, akár belső indíttatásból a nagy bankok elkezdenek fordítani a saját hajójuk irányán. Persze az egészben van egy ilyen “too little, too late” érzés, mindazonáltal ez a fajta missziójuk van.

Még a nagy bankoknál sem fekete és fehér ez a kérdés. Pár éve Olaszországban a Banca Intesa egy meghatározott összeget jelölt ki kifejezetten impact projektekre. Az ő mérlegfősszegükhöz képest ez egy elenyésző összeg volt, ezért GABV-s berkeken belül sokan nevezték az egész kezdeményezést greenwashingnak. Ám én amellett érveltem, hogy az etikus bankok nagyságához képest igenis egy komoly elköteleződésről volt szó, ami miatt a valós hatás igenis jól látható és pozitív lehetett.

Látsz különbséget aközött, hogy mi a helyzet az etikus pénzintézetek és az irántuk mutatkozó igény kapcsán Dél-Amerika és a világ más részei között? Hiszen említetted a Triodost, amelyik egy Nyugat-Európai bank. Lehet-e és ha igen miért ezt jobban csinálni a dél-amerikai kontinensen? Más a piac, más a kultúra?

A piac és a kultúra is más. Bár többször voltam itt, de még csak három hónapja élünk itt, ezért félve beszélnék általában Dél-Amerikáról, de egyre bátrabban beszélek magáról Chiléről. Azért is, mert ennek az országnak a földrészen belül eltérő útja van.

Sokkal drasztikusabbak, sokkal tudatosabbak itt az emberek, legyen szó akár a szociális, akár a környezeti kérdésekről.

Ezek ugyanis jóval fenyegetőbbek és közvetlenebbek, mint Európában. Sokkal inkább látszik az, hogy miként függnek össze a szociális és a környezeti kérdések, vagy az ESG-nek a három betűje között milyen komplex összefüggések vannak.

Tudsz erre egy példát mondani?

Igen. A dél-amerikai szegénységet, ha egyáltalán gondolunk rá, vidéki szegénységnek képzeljük, valamilyen paraszti szegénységnek. Ezek az emberek a célpontjai a microfinance-nek. Viszont itt azok a közgazdászok, szociológusok akikkel együtt alakítjuk az impact mérési rendszert azt mondják, hogy a vidéki szegény ember tiszta levegőt szív és nincsenek vízellátási problémái. Át kell gondolnunk, hogy ki is a szegény, hiszen bizonyos nézőpontból Santiagóban egy szegényebb negyedben is több pénzt keres valaki, mint a vidéki parasztember, de rosszabb levegőt szív, a közvetlen környezete kihívásai miatt olyan dolgokra is költenie kell, amire a vidéki embernek egyáltalán nem, így az életkörülményei rosszabbak is lehetnek összességében.

Vagy ott vannak a Santiágóban élő bányászok, akik minden héten itt hagyják a családjukat egy egész hétre, felülnek a repülőre, elmennek az Atacamába rezet bányászni. Nem kis részben a bányászat eredményeképpen Chile egy gazdag ország lett, ahol brutálisan csökkent az abszolút szegénység mértéke, miközben viszont a társadalmi egyenlőtlenség óriási és azt pedig elképzelni sem tudom, hogy mondjuk a bányászat milyen hatással van a sivatag bioszférájára, meg az ország vízháztartására.

Itt az ehhez hasonló problémák sokkal összetettebbek és jelenvalóbbak. Az embereknek viszont a problémákhoz való hozzáállása és energiája, nekem úgy tűnik, messze jobb, mint Európában.

Nem érzékelem az otthon megszokott pesszimista álmosságot.

Akkor tulajdonképpen Chile egy kísérleti labor, vagy egyfajta minta is lehet, ami ha sikerrel jár, akkor adaptálható lesz a világ többi részén is?

Így van, és nagyon jó, hogy a kísérleti labor kifejezést használtad, mert igazából egész Chile az. Ez egy olyan ország, amelyik egy főre jutó GDP tekintetében nagyjából ugyanott van, mint Magyarország, viszont a jövedelmi különbségeket mutató Gini-indexe az 0,44 környékén van, miközben Magyarország esetén ez a szám 0,29-nél van, tehát jóval alacsonyabb különbségek vannak, pedig hát hazánkra sem úgy gondolunk, hogy mennyire egyenlő társadalom. A Pinochet diktatúra meghiúsult hatalomátmentési kísérlete és az azt követő konszolidáció során a Chicagoi Egyetemről, Friedman keze alól kikerült közgazdászok, a híres Chicago Boys a világ egyik legszabadabb kapitalizmusát építették fel, ami egy időben még a nem kínai irányítás alatt lévő Hong Kong-al volt egy szinten a gazdasági, üzleti szabadság tekintetében.

Az abszolút szegénység mértéke jelentősen csökkent, nem is nagyon látni itt utcán élő embereket. Viszont a társadalmi egyenlőtlenségek brutálisak még mindig. A Gini mutató javult az utolsó években, de még mindig nagyon magas. Ez a társadalmi egyenlőtlenség egy a hírekben is messzire eljutott tiltakozáshullámba torkollt 2019-ben. A problémákat a társadalom ugyanakkor egy magyar szemmel elképzelhetetlen demokratikus párbeszéddel igyekszik kezelni. Itt az emberek a szülői értekezlet után ott maradnak beszélgetni egymással arról, hogy mi legyen az új alkotmányban.

Nem is rég, márciusban volt választás, ami alaposan fel is forgatta az erőviszonyokat.

Igen, egy új, baloldali kormány került hatalomra. Az új elnök valami olyasmit mondott a beiktatási beszédében, hogy

Chile a neoliberalizmus bölcsője, és ez lesz a sírja is.

Tehát a kísérlet tovább folytatódik, vagy ha úgy tetszik, akkor egy új kezdődik, egy viszonylag gazdag országban. Mindezzel együtt persze súlyos bizonytalanságok vannak és nyilván bármilyen irányba fordulhatnak a politikai folyamatok, de a társadalmi párbeszéd, a demokratikus folyamatok minősége, a populizmus alacsony mértéke, az általam érzékelt politikai szereplők civilizáltsága számomra egyelőre üdítő és reményteljes.

Van tapasztalatod kockázati tőke területén is. Hogy látod a különbséget a magyar, az európai és az ottani helyzet között, különös tekintettel az impact befektetésekre? Ti terveztek ilyet?

Úgy érzékelem, hogy a startup szcéna itt nagyon erős, de a számokból tudjuk, hogy csak a második legerősebb Dél-Amerikában, az első a kontinensen Kolumbia. A korai fázisú impact befektetések pedig nem igazán hangsúlyosak, de azért vannak példák erre: itt van például rögtön a Banca Ética….

Tehát akkor inkább a banki finanszírozásban látod a fejlődés irányát?

Igen, és az impact alapokban, illetve kötvényekben.

Kiköltözésed előtt még benne ültél az egyik legsikeresebb magyar fintech, a nemrég rekord összegű, 94 millió dolláros befektetést besöprő Seon igazgatóságában. Hogy láttad, mi a sikerük titka?

Szerintem “egyszerűen” nagyon jók az alapítók, világszínvonalú a menedzsment Nagyon-nagyon céltudatosan mennek előre és rengeteget dolgoznak. Ezek persze csak az általános és szükséges feltételek. Emellett csatlakozott a céghez egy üzletfejlesztési vezető, nagyjából akkor, amikor a Portfolion képviseletében a vezető testületben tag lettem. Emlékszem az első beszélgetésünkre, amikor, egy enterprise sales-ből jött embertől meglepő fordulattal azt mondta nekem, hogy Gábor,

“Enterprise sales is dead.” (“A vállalatok felé az értékesítési folyamat halott.”)

Tehát nincs már olyan, hogy sales, csak termék van. Ha valakinek az online csalás megelőzés a problémája, akkor megkeresi őket és nagyon gyorsan van egy megoldása, ami működik. A mondatért egyébként nagyon hálás vagyok, megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az eredeti szakmámban, retail bankingben is sokkal több energiát kell a termék – és az értékajánlat fejlesztésére, a közvetlen ügyfél tapasztalat finomhangolására fordítani és sokkal kevesebbet marketing kommunikációra és hagyományos sales-re.

És persze szuper befektetőik vannak, ugye ezt mondanom sem kell. Olyan befektetők, akik igyekeznek nem beleszólni olyan dolgokba, amihez nem értenek, de mindent megtesznek azért, hogy a saját kapcsolatrendszerükben lehetőségekhez juttassák a céget.

Sokat lehet arról olvasni, hogy amíg a mítosz szerint a sikeres startup alapítók általában huszonéves srácok, akik adott esetben be sem fejezték az egyetemet, addig a statisztikák szerint a legtöbbet elérő startupperek már inkább a negyvenes korosztályban vannak. Olyan félelmetek nem volt, hogy a menedzsment nagyon fiatal, koruknál fogva kevés tapasztalattal rendelkezik, pláne ekkora pénz felett rendelkezve, ami többletkockázatot jelent?

Valóban szemérmetlenül fiatalok. Az általános jelenség és félelem, amit említesz szerintem létezik, hogy az alternatív finanszírozásból hozzak példát arra amit mondasz: a tradicionális, csak évtizedek alatt felhalmozható banki hitel kockázat kezelési tapasztalat megléte vagy hiánya egy alternatív finanszírozó fintech esetében élet-halál kérdése szerintem. Konkrétan a Seon esetén ezt a problémát én egyáltalán nem érzékeltem, az iparág sem olyan, meg az alapítók is tudják a dolgukat, rengeteget energiát tesznek bele és sokkal gyorsabbak a reakcióik, mint ha mondjuk 15 évvel idősebbek lennének és ha valamit mégsem tudnának megoldani, akkor hajlandóak segítséget elfogadni.

Itthon csak egy impact fókuszú kockázati tőke alapról tudni, a magyar kockázati tőke világában nem szokott ez az igény felmerülni sokkal szélesebb körben?

De igen. Azt látom azért, hogy nem is az impact szándékú befektető hiányzik, hanem a nyilvánvalóan és mérhetően pozitív hatással járó projekt.

Mire lenne szükség, hogy ez változzon? Oktatás, a fenntarthatóság kultúrájának fejlesztésre?

Volt nemrég az egyik népszerű streaming platformon a Ne Nézz Fel című film. Miközben Chilében a klímaváltozással kapcsolatos problémák vagy a társadalmi feszültségek sokkal jelenvalóbbak, közvetlenebbek, mint Európában, addig Magyarországon még folyik a csapból a víz, lehet úgy futni a Budai-hegyekben, hogy nem fulladsz bele a porba. Még mindig csak értelmiségi szépelgés, hogy nem kérsz zacskót a boltban.

Még mindig nincs elég közel az üstökös.

CÍmlapkép: Pozsonyi Gábor/Banca Etica