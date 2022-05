Majdnem annyi pénz folyt ki állampapírokból, amennyit részvényekbe öntöttek a magyarok – Mi folyik itt?

Érdekes számokat hozott a március is a magyarok megtakarításaiban, az állampapírok állománya jelentősen esett, miközben közel hasonló állománybővülést lehetett látni a részvényeknél. Az első negyedévben összességében az állampapírokban és a befektetési alapokban lévő lakossági vagyon is csökkent, a részvényektől viszont még az orosz-ukrán háború sem tudta elijeszteni a magyarokat.

Csúnyát buktak az állampapírok

Az elmúlt években nem láttunk olyat, ami az első negyedévben történt az állampapírok piacán: a lakosság megtakarításai 64 milliárd forinttal csökkentek állampapírokban, köszönhetően annak, hogy csak márciusban 242 milliárddal esett vissza az állomány.

Még az állampapíroknál is nagyobbat esett a befektetési alapokban lévő állomány, egy hónap alatt közel 40 milliárddal, az év első három hónapjában pedig már 138 milliárd forinttal.

Egyértelmű nyertesei voltak viszont az első negyedévnek a részvények, a lakosság részvénymegtakarítása ugyanis közel 110 milliárddal gyarapodott, köszönhetően a kiugró márciusi adatnak.

Arról már korábban is írtunk, hogy a lakossági állampapírok állománya februárról márciusra közel 150 milliárd forinttal csökkent, elsősorban a MÁP+-nál látható nagyobb visszaesés miatt. Bár az inflációs félelmek jelentősen megemelték a prémium állampapír keresletét, ez sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a hajdani szuperállampapírnál látható tőkekivonásokat. Az első negyedévben az ÁKK számai szerint ettől függetlenül volt valamennyi növekedés a lakossági állampapírok piacán, az MNB statisztikái azonban azt mutatják, hogy a háztartásoknál lévő állampapírok állománya 64 milliárd forinttal csökkent december végéhez képest:

A befektetési alapok sem zártak túl jó hónapot márciusban, a lakossági tőkekivonások meghaladták a 90 milliárd forintot márciusban – vélhetően az orosz-ukrán háború hatása is most jelentkezett –, ennél nagyobb tőkevesztést az alapok csak 2020 tavaszán, a koronavírus-válság idején éltek meg. Bár a hozamok valamelyest javítottak a helyzeten, nem sikerült állománycsökkenés nélkül kihúzni a márciust, ezzel pedig az első negyedévben 138 milliárd forinttal csökkent a lakosság befektetési alapokban lévő megtakarítása.

Nagy nyertesei voltak azonban a január és március közötti időszaknak a részvények, a magyarok részvényállománya ez idő alatt 108 milliárd forinttal nőtt, csak márciusban közel 170 milliárdnyi friss pénz áramlott a kategóriába. Úgy tűnik tehát, hogy a lakossági befektetők nem ijedtek meg az orosz-ukrán háborútól, hiszen februárban és márciusban is több tízmilliárdnyi friss tőke érkezett a részvényekbe.

A fentiek alapján a főbb megtakarítási eszközök havi tranzakcióit mutatja be az alábbi ábra:

A bankbetétek is visszaestek

A februári rekord tranzakció után a bankbetétek is csúnya mínuszt mutattak márciusban, de a kettő vélhetően összefügg: míg februárban jelentkezett a háztartásoknál az szja-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj hatása, márciusban leginkább ezeknek az állami kifizetéseknek a felhasználása (befektetésre vagy fogyasztásra) jelentkezett, illetve a háború miatti kisebb betétkivonási hullám, valamint a Sberbank végelszámolásának a hatása is érződhetett az adatokon.

Amennyiben a lakosság államadósság-finanszírozásban betöltött szerepére is kitérünk, látható, hogy a magyarok állampapír-részesedése március év végén is 27% felett mozgott, bár ez valamekkora csökkenést jelent a februári arányhoz képest. A külföldiek állampapír részesedésének visszaesése márciusban is folytatódott, jelenleg 27,2%-on áll. A főbb tulajdonosok közül a hitelintézetek állampapír-aránya kissé emelkedett, így most övék a torta legnagyobb szelete:

