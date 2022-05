E-rolleres kortárs galériatúra, csoportos kiállítás, tárlatvezetések a fenntarthatóság jegyében – ezek is várnak a 6. Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon

A fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés fogalma egyre inkább előtérbe kerül a mindennapok során – a közbeszédben és a tudományos diskurzusokban is. A globális felmelegedés és a hulladékprobléma hatásait mindannyian a bőrünkön érezzük, nem csoda, hogy egyre többen gondolkodnak el rajta, hogy milyen élet vár az elkövetkező generációkra, a leszármazottainkra a bolygón. A 2022-es, május 26–28. között megrendezésre kerülő Műtárgyak Éjszakája Fesztivál is kiemelten foglalkozik a kérdéssel, a háromnapos programsorozat kínálatában a művészet és a fenntarthatóság iránt érdeklődők számos olyan eseménnyel találkozhatnak, amelyek e két témakört elegyítik.

A KUBIK közösségi irodában megtekinthető csoportos kiállítás – Ami a miénk lesz. Csoportos kiállítás a fenntarthatóságról –, amelynek kurátora Meggyesházi Éda, a kortárs művészet lencséjén, többféle médiumon keresztül mutatja be, hogy hogyan értelmezhető a fenntarthatóság kérdésköre a 21. században. Ez olyan örökérvényű emberi attribútumokkal kapcsolható össze, mint a szociális egyenlőség, a természeti rendek tisztelete, a természet és társadalom egyensúlyának megtartása, valamint az emberiség az ökoszisztémában betöltött szerepe.

Markó Károly: Visegrád. Forrás: mutargyakejszakaja.hu

Abban, hogy mekkora a szén- vagy karbonlábnyomunk, az is szerepet játszik, hogy a mindennapok során milyen közlekedési eszközök mellett tesszük le a voksunkat. A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál helyszínei tömegközlekedési eszközökkel és sétálva jól megközelíthetők, de az alternatív, környezetbarát opciók közül is szerephez jut egy a programban, méghozzá az elektromos roller. Az eszközre pattanva, Zsiklai Mónika művészettörténész, kurátor vezetésével rendhagyó kortárs galériatúrában lehet részünk, olyan intézmények felkeresésével, mint a Kisterem, a Molnár Ani Galéria, a TOBE Gallery, az Inda Galéria és a Viltin Galéria.

Bár a fogyasztói társadalom a folyamatos vásárlásra épül, nem pedig a megőrzésre vagy a megjavításra, a műtárgyaknak más sors jut osztályrészül, mint a használati cikkeknek. A hozzáértő restaurálás révén egy-egy műalkotásban sok generáció gyönyörködhet. A Vaja Porcelán Restaurátor Műhelyben Vaja László porcelánszakértő a porcelán és a kerámia restaurálás izgalmas szempontjaiba avatja be a hallgatóságot. Szóba kerül például, hogy mi a gyakorlat Keleten és Nyugaton, de az is, hogy hibának számít-e a kopottság vagy éppen a gyártási esetlenség. A használati tárgyak esetében a kortalan szépség és okos dizájn megkönnyíti a ragaszkodást. Az Art of Lamps Design Studio a kortalan harmóniával bíró lámpatestek világába kalauzol bennünket.

Amennyiben az eredeti funkció megőrzése már nem opció, az újrahasznosítás által is újjászülethetnek a tárgyak. Erre találhatunk példát az Üvegház Design Shopban, ahol a tervező és üzletvezető Kohut-Gorombai Luca azt is megmutatja, hogy hogyan készül egy törött borospohárból és kiürült borospalackból az ország legjobb éttermeinek tálalókészlete. Újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával alkothatunk egyedi öltözék-kiegészítőket a KACs Műhely foglalkozásán. A művekkel kifejezhetjük különbözőségünket, de a mások iránti tiszteletünket és támogatásunkat is.

A pazarlás és a mértékletesség olyan fogalmak, amelyekkel mindenki nap mint nap találkozik. De vajon mit jelentettek régen, a 17. századi Hollandiában, vagyis az aranykor idején? Az ország életében soha nem látott gazdasági, kulturális és művészeti fellendülés következett be ekkor. A barokk művészet remekeit vizsgálva a Szépművészeti Múzeum tárlatvezetésén a pompa és a protestáns mértékletesség jeleit keressük a korszak viseletein, használati és berendezési tárgyain. Az asztali csendéletek titkait fürkészve pedig Hollandia gasztronómiai életéhez és a gyarmatokkal való kereskedelmi kapcsolatához kerülünk közelebb. Vajon van rejtett, a mai kor embere számára is megszívlelendő üzenetük az alkotásoknak?

A fenntarthatósággal már egészen fiatalon, játékos formában érdemes megkezdeni az ismerkedést. A szemlélet akár a gyerekszobákban is érvényesülhet, a nemrégiben felújított Walter Rózsi-villában fény derül arra, hogy mitől fenntartható egy gyerekszoba és hogy mit tanulhatunk a harmincas évek gyerekszobáiból. Magyaróvári Fanni Izabella muzeológus a két világháború közötti gyermekélet, reformpedagógia és modernizmus kapcsolatába is beavatja az érdeklődőket. A legkisebbek különböző építőjátékokat próbálhatnak ki a villában, a gyermekprogram a Mi volt a Lego előtt címet viseli.

Napjainkra az állandó pörgés, a felgyorsult életmód jellemző. A rengeteg bennünket érő inger jócskán megnehezíti a pillanat megélését, átélését. A művekben való gyönyörködés segíthet a lassulásban, a mindennapok sodrásából történő kiszakadásban. A háromnapos fesztivál során a Ludwig Múzeum különleges programmal várja azokat, akik a művek segítségével egy belső utazásra indulnának: a Slow looking – Meditatív társasutazás tárlatvezetés az Időgép állandó kiállítás néhány darabjának rendhagyó felfedezésével lassítja le az időt és zárja ki a külvilágot. A Kiterjesztett jelen – átmeneti valóságok című tárlat – szintén a Ludwig Múzeumban – az emberi ittlét súlyos törésével és általános tájékozódás-vesztésével járó jelen kérdéseivel foglalkozik, ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy nyitottan tudjunk fordulni az új világrend, a transzhumán jövő felé. A tárlatvezetést és beszélgetést a kiállítás egyik kurátora, Üveges Krisztina tartja.

A visszatalálás a természethez már régóta foglalkoztatja az embereket, de ma, a zsúfolt városokból nézve talán még vonzóbbnak látjuk a természetesebb, nyugodtabb mederben folyó életet. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Mongol művészet a Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum gyűjteményében című kiállításon Enerel Bat-Ochir, aki maga is egy nyugat-mongóliai nomád törzs tagja, tart angol nyelvű, személyes példákkal illusztrált vezetést, amelynek fókuszában a nomád életmódot folytató mongolok mindennapi használati tárgyai lesznek. Egymás és a világ tisztelete, a város és a vidék kettőssége mutatkozik be az 1945 utáni művészetből csemegéző Lépésváltás kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában. Nemes Anita budapesti grafikus-illusztrátor örök témája a nyüzsgő város, az utcai élet és az emberek. Műveivel a Könnyű zenészek, nehéz iparosok - egy kiállítás a melóról című tárlaton, a Fabrika Studioban találkozhatunk. A programot Sepsey Zsófia művészettörténész tartja.

Bizonyára sokak számára ismert, hogy a gödöllői művésztelep alkotói kiemelt figyelmet fordítottak az életmódjukra: rendszeresen mozogtak, organikus élelmiszereket fogyasztottak, sőt sokan vegetáriánusok is voltak. Király Zsuzsanna múzeumpedagógus az MNG Modern idők című tárlatán a kolónia alkotóinak műveivel ismertet meg bennünket. Amennyiben pedig valaki a múzeum falain belül is természetre vágyik, Balla Enikő kalauzolásával a 19. századi állandó kiállítás tájképeivel, a többek között a Dunakanyart és a Balatont ábrázoló remekműveivel találkozhat – szintén az MNG-ben. A Herendi Porcelán Palotában a mesés, részletgazdag porcelánokon az élővilág, az állatok és élőhelyek kollekció darabjai gyönyörködtethetik a természetbarátokat. Az Öt földrész élőhelyei és állatai program átrepít óceánokon és hegycsúcsokon.

A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál teljes programkínálata itt érhető el.

Szerző: műtárgy.com