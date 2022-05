3 milliárd dollárnyi bitcoin eladása sem szabott gátat a kripto-ökoszisztéma összeomlásának

A Luna Foundation Guard, a Terra-alapító Do Kwon által létrehozott alap nemrég közölte, hogy a múlt héten szinte az összes bitcoint elköltötte a tartalékából, hiábavaló kísérletet téve a terraUSD - vagy röviden UST - megmentésére.

Az alapítvány az összeomlásig összesen több mint 80 000 bitcoint halmozott fel, ami a múlt héten még több mint 3 milliárd dollárt ért. Kwon korábban azt ígérte, hogy a bitcoin-állományt az UST értékének drámai esése esetén fogják felhasználni.

A Luna Foundation Guard nemrég egy sor tweetben közölte, hogy 52 189 bitcoint értékesítettek közvetett módon, amikor az UST az 1 dolláros árfolyam alá esett, illetve további 33 206 bitcoint a Terra közvetlenül adott el, az alapítvány megfogalmazása szerint mintegy utolsó erőfeszítésként, hogy megtartsa a stabilitást jelentő 1 dolláros szintet - ami (ahogy a mellékelt ábra is mutatja) egyáltalán nem sikerült.

Mára az alapítványnak mindössze 313 bitcoin maradt a tartalékában, körülbelül 9,3 millió dollár értékben. A cég közölte, hogy a fennmaradó állományát - amely néhány más digitális tokent is tartalmaz, mint például a BNB és az Avalanche - arra fogja felhasználni, hogy "kárpótolja az UST megmaradt felhasználóit".

8/ As of now, the Foundation’s remaining reserves consist of the following assets:· 313 · 39,914 · 1,973,554 · 1,847,079,725 · 222,713,007 (of which 221,021,746 is currently staked with validators) $BTC