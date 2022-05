Nem csupán papíron emelkednek a papíripari papírok

Bár a napokban volt egy szép visszapattanás a részvénypiacokon, a trendek továbbra is lefelé mutatnak, és a legtöbb szektor, illetve ágazat komoly mínuszokat tud csak felmutatni idén. A kevés kivétel közé tartoznak a fa- és papíripari részvények, amelyek ha nem is szárnyalnak úgy, mint az energia szektor, de bőven felülteljesítenek és nagy relatív erőt tudnak felmutatni. A kedvező körülmények esetén pedig egy emelkedésbe váltó piacon könnyen a vezetők közé tartozhatnak majd. A technikai elemzésünk során három olyan részvényt néztünk meg az ágazatból, amelyekre ez igaz lehet.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Az árupiaci hiány, az erős kereslet és általában a magas infláció még a nagy tőkepiaci bizonytalanságok közepette is viszonylag kellemes helyzetbe hozta a faipari és papíripari részvényeket. A fűrészárú kurzusa a COVID utóhatások, az ellátási lánc problémák és az erős építőipari kereslet hatására tavaly év közepéig szárnyalt, azóta viszont ha nagy kilengések mellett is, de jelentős mértékben visszaesett. A határidős piacokon az árfolyamok jelenleg 41%-kal vannak alacsonyabban, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A volumen ugyanakkor nem csökkent az ágazatban, aminek hatására nemcsak az árbevételek maradtak magasan, de pontos tevékenységtől függően akár még az eredményhányadok is szépen bővülni tudtak.

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)

Az ágazat ETF-e nem tartozik a befektetők kedvencei közé, legalábbis ami a nettó eszközérték nagyságát jelenti. Pedig a felülteljesítés a piachoz képest még úgy is nyilvánvaló, hogy a hónapok óta kialakított sávnak még mindig csak a közepéig tudott visszamenni az árfolyam.