Elvitte az infláció a magyarok összekuporgatott pénzét - hová lettek a kormánytól kapott százmilliárdok?

A lakossági megtakarítások fele olyan eszközökben hever (bankszámla, készpénz, lekötött betét), amelyeknél jellemzően esély sincs arra, hogy a jelenlegi inflációs környezetben megőrzik a reálértéküket. Nem csoda tehát, hogy bár nominálisan 1,4%-kal több megtakarításunk volt március végén, mint három hónappal korábban, reálértéken mintegy 2,7%-kal „lettünk szegényebbek” egy negyedév alatt. A választások előtti egyszeri állami kifizetések nélkül még rosszabb lenne a helyzet, de ezek sem robbantották fel a megtakarítások piacát: az első negyedév el nem költött, 1112 milliárd forintnyi friss megtakarításainak a 86%-a készpénzben vagy bankszámlán maradt, a kockázatvállalóbb eszközök közül pedig csak tőzsdei részvényekbe áramlott érdemben több tőke most, mint egy évvel ezelőtt.

Közzétette előzetes pénzügyi számlák statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. Ezek alapján a magyar háztartások bruttó (vagyis adóssággal nem korrigált) pénzügyi eszközei március végén 77 545 milliárd forintra rúgtak, ami egy év alatt 9,7%-os, három hónap alatt 1,4%-os gyarapodást jelent.

Ebből az általunk megtakarításnak tekintett eszközök teljes állománya 43 142 milliárd forint volt, ami szintén 1,4%-os bővülést jelent három hónap alatt. Az év első három hónapjában bekövetkezett mintegy 4,3%-os fogyasztói áremelkedéssel korrigálva azonban ez 2,7%-os csökkenést jelent, ennyivel csökkent az első negyedévben a megtakarításaink reálértéke.

A megtakarítások reálértékének csökkenése részben annak a következménye, hogy a 49%-uk olyan eszközben hever (bankszámla, készpénz, egyéb betét), amelyeknél gyakorlatilag esély sincs arra, hogy a hozam kitermeli legalább az inflációt. A fennmaradó 51%-nyi megtakarítás jelentős része esetében is alacsonyabbak a manapság realizálható hozamok a legutóbb 9,5%-os éves inflációs rátánál, de legalább hordozzák, és esetenként / időnként meg is valósítják a pozitív reálhozam ígéretét még a mostani környezetben is, mint például az árupiaci alapok.

Legnagyobb összeget folyószámlán, állampapírban és készpénzben tart a magyar lakosság, ezek közül egyedül az állampapírok egy részénél működik az inflációvédelem, de nem „valós időben”: mivel az előző éves infláció alapján határozzák a PMÁP, a PEMÁP és a Babakötvény hozamát is, a meredeken emelkedő infláció időszakában ezek sem biztosítanak folyamatosan pozitív hazai reálhozamot.

2022 első negyedévének legnagyobb eseménye a megtakarítási piac számára a választások előtti állami kifizetések sorozata volt, a csaknem 2000 milliárd forintos extra kifizetésből 1200 milliárd forint volt egyszeri, illetve évente csak egyszer jelentkező kifizetés. Megnéztük tehát, ennek milyen hatása lehetett a megtakarítási piacra.

Jövedelemnövelő intézkedések hatása 2022-ben Intézkedés Nettó többletjövedelem (Mrd Ft) Családi szja-visszatérítés 680 13. havi nyugdíj visszaépítése 370 Fegyverpénz 160 Minimálbér-emelés és bértorlódás 325 Ágazati béremelések 300 25 év alattiak szja-kedvezménye 140 Összesen 1975 Forrás: MNB, Portfolio

Ha az egy évvel korábbi nettó tranzakciós összeghez viszonyítunk, akkor folyószámlabetétekbe, készpénzbe és tőzsdei részvénybe ment most érdemben nagyobb összeg, mint 2021 első negyedévében, állampapírból viszont kevesebbet vettünk, mint amennyit eladtunk. Összességében nettó 1112 milliárd forintnyi „friss” megtakarítás keletkezett, ami mindössze 159 milliárd forinttal több az egy évvel korábbinál.

Ahogy tegnap megírtuk, az első negyedévvel záruló utóbbi egy évben az államháztartás finanszírozási igénye a GDP 6,4%-át tette ki, eközben a lakosság egy évre visszatekintő finanszírozási képessége a GDP 5,5%-a volt. Utóbbi adat tulajdonképpen kicsit meglepő, hiszen a már említett, jelentős mértékű állami transzfer alapján ennél nagyobb nettó megtakarítás is elképzelhető lett volna. Formálisan a fogyasztás, illetve a hitelfelvételek / jelentős év eleji növekedése lehet a magyarázat.

Elmondható, hogy az első negyedévben keletkezett nettó 1112 milliárd forintnyi „friss” megtakarításból március végéig 504 milliárd forint folyószámlán, 452 milliárd forint pedig készpénzben maradt, e kettő együttes aránya pedig 86% volt.

Az MNB statisztikáiból azt is meg lehet mondani, hogy melyik kategórián mennyit nyertek vagy buktak nominálisan a háztartások, feltéve, hogy a minimálisnál nagyobb kockázatvállalást jelentő eszközökről van szó. Az orosz-ukrán háború miatt turbulens és nagy árfolyameséseket is hozó időszak volt az első negyedév, amely március végére sem jutott nyugvópontra, így a tőzsdei részvények, az életbiztosítások, a nyugdíjbiztosítások és a befektetési alapok negatív átértékelődése is nagyobb volt, mint a nettó tranzakciók pozitív összege. Vagyis összességében nagyobbat buktak a megtakarítók (döntően nem realizált veszteségként), mint amennyit friss összegként ezekben elhelyeztek.

Címlapkép: Getty Images