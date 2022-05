Rég nem látott zuhanás a tőzsdéken, meddig mehet ez így tovább?

Masszív eladói nyomást láthattunk tegnap a tengerentúli tőzsdéken, a vezető indexek nagyot estek a nap végére: az S&P 500 több, mint 4 százalékkal, a Nasdaq pedig 5 százalék feletti mértékben esett a nap végére, a Dow pedig 3,6 százalékos mínuszban zárt -

ilyen rossz napja az S&P 500-nak 2020 júniusa óta nem volt.

A zuhanást elsősorban a nem-ciklikus szektor és a kiskereskedelmi cégek vezették, a Target diszkont kiskereskedő csalódást keltő negyedves számai nyomán nagyon durva intézményi eladások voltak megfigyelhetőek, a Target mellett az ugyancsak növekvő költségekre figyelmeztető Walmart hipermarket lánc részvényeitől is szabadultak a befektetők.

A vezető tengerentúli részvényindexek közül a Dow 13,3 százalékos mínuszban van eddig idén,

míg az S&P 500 17,7 százalékot esett,

a Nasdaq pedig 26,9 százalékot veszített eddig értékéből.

Ilyen ideges és felfokozott közegben némi iránymutatást nyújthat az elemzők, szakértők és a befektetések világában tapasztalt guruk hozzáállásai, a tegnapi nagy esés apropóján összegyűjtöttük a legfrissebb megnyilvánulásokat és előrejelzéseket.

A feltörekvő tech-cégekre fókuszáló, így idén eddig elképesztően rosszul teljesítő Ark Investment Management sztárbefektetője, Cathie Wood elmondása szerint a nagy kiskereskedők, mint a Walmart és a Target felhalmozott készletei "robbanásszerűen" nőnek az amerikai fogyasztói kedv csökkenésével párhuzamosan, mindez pedig Wood szerint a lassuló infláció lehetőségét vetíti előre. A globális ellátásilánc-beli problémákat is részben az óriáscégek eszközfelhalmozásának tulajdonította Wood.

A guru nemrég egy olyan tweetre reagált, amely a világ leggazdagabb emberét, Elon Muskot idézte, aki szerint a közelmúltbeli inflációs hullám a kormányzati pandémiás ösztönző intézkedéseknek, pontosabban a pénznyomtatásoknak köszönhető.

Wood úgy érvelt, hogy a fogyasztók az inflációt látván "lázadnak a vásárlóerő-veszteségük ellen" azzal, hogy csökkentik a kiadásaikat.

Important debate. In the last two days, Walmart and Target reported that nominal sales increased 3-4% on a year over year basis during the quarter ended April, translating into a 3-4% year over year decline in unit sales (adjusted for inflation). Their inventories are exploding. https://t.co/i4dQKM0Hbb