Célegyenesben a tavaszi árverési évad, II. rész

Május 24-28. között igazán monstre programmal lép színre a Nagyházi Galéria: 5 nap alatt 3 aukciót rendeznek. A nyitányt az ebben a szektorban piacvezető ház 24-i néprajzi aukciója jelenti, ahol nem kevesebb, mint 422 tételre, köztük a népi kerámiák mellett többek között üvegekre, csontfaragásokra, bútorokra, kolompokra is lehet licitálni. A kikiáltási árak többsége százezer forint alatti; 200 ezer forintnál magasabbról egyetlen tétel, egy 1759-es felvidéki ónmázas fajansz tányér indul.

Ez a felvidéki ónmázas fajansz tányér 420 ezer forintos kezdőárat kapott a Nagyházi Galéria néprajzi árverésén.

A május 25-26-i árverés első napján régi és XIX. századi mesterek festményei és szobrai kerülnek kalapács alá. A legmagasabb, 7 és 15 millió forint közötti kikiáltási árról XVIII-XIX. századi külföldi festők, Josef Israëls, Agustino Masucci és Joseph-Ferdinand Lancrenon műveit indítják, míg a hazai munkák közül Szinyei Merse Pál kisméretű, védett olajképe, a Betlehemi gyermekgyilkosság kezd a legmagasabb, 5,5 millió forintos áron. A másnapi modern anyagban Batthyány Gyula Zászlósanya című festménye 12 millió forintról, a kortársaknál ef Zámbó István Lány fordított pálmával című olajképe 1,6 millióról indul, míg az árskála másik végén Kondor Béla, Szalay Lajos, Würtz Ádám és más neves mesterek sokszorosított grafikáihoz a szerencsés licitálók akár néhány tízezer forintért is hozzájuthatnak. Az aukciósorozat záró napjain, március 27-28-án műtárgyak, bútorok, szőnyegek, ezüstök és ékszerek kerülnek kalapács alá. A kezdő árak 14 ezer és 3,2 millió forint között mozognak, a legnagyobb érdeklődésre az ékszerek számíthatnak.

Május 25-én zárul a Műgyűjtők Háza már javában zajló online árverése. A festmények közül Pleidell János Szicília című, 150 ezer forintról induló vásznát emeljük ki, az egyedi és sokszorosított grafikák közül Tandori Dezső, feLugossy László, ef Zámbó István, Gross Arnold és Gulyás Gyula munkáit, melyeknek kezdő árai a 20 és 40 ezer forint közötti sávban mozognak. Mind gyakrabban bukkannak fel árveréseken régebbi kiállítási plakátok; ezúttal egy Vasarely- és egy Picasso-tárlat plakátjaira lehet 15, illetve 10 ezer forintról indulva licitálni. Az aukció tételei itt láthatóak.

A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Virág Judit Galéria május 31-én tartja tavaszi aukcióját. Ebből az alkalomból a számos kvalitásos műtárgy mellett egy jó hír is várja a gyűjtőket: az eladott tételek után a szokásos 23% helyett csak 13%-os jutalékot számolnak fel.

Rippl-Rónai József Enteriőrje 120 millió forintról indul a Virág Judit Galériánál.

A vezető tételek különlegessége, hogy túlnyomó többségük először bukkan fel az aukciós piacon, sőt több olyan is van közöttük, ami kiállításon sem szerepelt még – vagy ha igen, akkor csak külföldön. Igaz ez a legmagasabb, 120 millió forintos kikiáltási áron kezdő Rippl-Rónai festményre is; az Enteriőr című nagyméretű olajképet a festő műterméből vásárolta meg egy ismert vajdasági műgyűjtő az 1900-as évek elején s a kép mindmáig családjának birtokában maradt; most 200-300 millió forintot várnak érte. Kalapács alá kerül Vaszary János kedvelt Dunakorzó sorozatának legelső és egyben egyik legjobb darabja is, ami csak egy 1929-es nürnbergi magyar kiállításon volt látható. A festmény 65 millió forinton kezd, leütési ára ezen összeg két-háromszorosa lehet. Kádár Béla „legbauhausosabb” művét ugyancsak egyszer, egy 1928-as New York-i tárlaton mutatták be, majd egészen mostanáig ugyanazon amerikai család birtokában volt; most 30 millió forintról indulva 60-90 milliót várnak érte. Czigány Dezső, Tihanyi Lajos, Mednyánszky László és Scheiber Hugó fontos munkái mellett két különleges tárgyra hívjuk fel a figyelmet: a Zsolnay-választékban ezúttal egy hat izzóval felszerelt, 1907-es szecessziós mennyezeti lámpa is szerepel 7-12 millió forintos taksával, s licitálni lehet egy három részes ülőgarnitúrára is, melyet a Bécsi Műhely kulcsfigurája, a főként építészként ismert Josef Hoffmann tervezett. A két karosszékből és egy díványból álló együttesért 14-20 millió forintot várnak. Az árverés valamennyi tétele itt tekinthető meg.

Másnap a Virág Judit Galéria háború utáni és kortárs aukciót rendez; a kedvezményes jutalékkulcsok itt is érvényesek lesznek. Komoly licitcsatát generálhat Keserü Ilona és Maurer Dóra ismert sorozatainak egy-egy darabja, a Mind 2, illetve az Overlappings 9; előbbi munka 40-50, utóbbi 30-40 milliós becsértéket kapott. Bak Imre és Nádler István munkásságát több jelentős festmény is képviseli és keresett lehet Birkás Ákos ikonikus Fej-sorozatának egy 1998-as darabja is, mely 18-24 millió forintot érhet. Igazi különlegességet jelent Lantos Ferenc 3 millió forinton kezdő zománcmunkája, Botos Péter 3,2 millióról indított üvegszobra, továbbá Bak Imre, Fajó János, Nádler István és Molnár Sándor első, 1968-as szitanyomat mappája, melynek darabjai most egyenként, 220-320 ezer forint közötti kezdőáron kerülnek kalapács alá. Az aukció anyaga itt nézhető meg.

Birkás Ákos: Fej című 1998-as olajképe 10 millió forintról indul a Virág Judit Galéria kortárs árverésén.

Június 2-án a Bodó Galéria és Aukciósház árverésével zárul a nagyobb tavaszi aukciók sora. Több, mint 20 tétel indul egymillió forintos vagy annál magasabb kikiáltási árról. A legmagasabb, 5-7 millió forintos taksát egy 2016-os Nádler István olajkép kapta, míg Scheiber Hugó Art Deco hölgyéért 4-6 milliót várnak. A csodagyereknek kikiáltott, 12 éves Sávolt Karolina idén festett nagyméretű, figuratív olajképére egymillió forintról indul a licit, mely a ház várakozásai szerint 2-3 millió forint között állhat meg.