Súlyos figyelmeztetés érkezett, tovább menekülnek a befektetők a tőzsdéről

A Snap vezérigazgatója tegnap az amerikai tőzsdezárás után a gazdasági kilátások romlására figyelmeztetett, a megnyilvánulás pedig jócskán kihatott az idén gyakorlatilag szabadesésben lévő amerikai tech-szektor részvényeire, komoly mínuszokat láthatunk az óriáscégek árfolyamainál. Cikkünkben megnézzük, hogy mi történt idén néhány fontosabb nagyvállalat háza táján, mivel magyarázhatóak a meredek árfolyamesések az inflációtól és a jegybanki likviditás-szűkítésektől való általános félelem mellett.

Határozottan romló gazdasági teljesítményről beszélt a cégvezér

Bár tegnap elsősorban a bankszektor vállalatainak emelkedése miatt kimondottan jó hangulatban telt a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, mára - ahogy azt a mögöttünk álló hetekben már megszokhattuk - ismét rosszra fordult a helyzet, mindhárom vezető amerikai börze esik, élen a tech-túlsúlyos Nasdaq-al. A börze már közel 30 százalékot zuhant idén, jócskán megelőzve a szélesebb piacot lekövető Dow indexet és az S&P 500-at is.

A mai esésnek az általános háborús, inflációs és likviditásszűkítéssel kapcsolatos félelmek mellett van még egy oka, a Snapchatet működtető tech-óriás cégvezére, Evan Spiegel ugyanis tegnap este, a piaczárás után felszólalt a JP Morgan technológiai konferenciáján, ezzel párhuzamosan a vállalat egy tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentumban közölte, hogy a második negyedéves eredményei alul fogják múlni a korábbi várakozásokat. A konferencián pedig Spiegel ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

a gazdasági helyzet "határozottan és gyorsan nagyobbat romlott", mint amire a Snap korábban számított,

amikor a múlt havi eredménybeszámolója során előrejelzést adott. Hozzátette még a cégvezér, hogy a Snapchat anyavállalata nem fog annyi embert felvenni dolgozni, mint ahogy korábban tervezte, és keresik a költségcsökkentés módjait.

A Snap részvényei gyakorlatilag a földbe álltak a mai piacnyitás után, több mint 35 százalékot zuhant eddig a jegyzés, ezzel pedig idén már 67,2 százalékos a mínusz, míg a tavaly szeptemberi csúcs óta 82,6 százalékot esett a részvény.

A többi óriáscég is megissza ennek a levét

A piacnyitás utáni adatok tanulsága szerint

Spiegel felszólalásának komoly tovagyűrűző hatása van a tech-szektorban,

nagy esést láthatunk többek között a Facebook anyacégénél, a Pinterestnél, az Amazonnál, a Twitternél vagy akár a Netflixnél.

Több esemény is volt idén a Facebook háza táján, aminek nem örülhettek a befektetők. Az általános, növekedési részvényeknek kimondottan kedvezőtlen tőkepiaci alaphangulatot tetézte, hogy a tavalyi utolsó negyedévben stagnálni kezdett a felhasználói szám, illetve egyre inkább kiéleződik a felhasználók idejéért folytatott verseny az olyan platformokkal, mint a TikTok. Az EU márciusi trösztellenes vizsgálata sem segítette a vállalat megítélését, illetve több, például az Instagram fiatalokra gyakorolt hatásáról szóló botrány is kísérte az óriáscég útját. A Facebook anyacégének részvénye idén már 46,3 százalékot esett,

a tavaly szeptemberi csúcs óta pedig 53 százalékkal került eddig lejjebb a jegyzés.

Az Amazon befektetői sem örülhettek eddig az idei teljesítménynek, 2022-ben eddig 37,5 százalékos a mínusz, míg

a tavaly júliusi csúcs óta 44 százalékot esett a részvény.

A zuhanás leginkább április közepén indult be, miután a kisker-óriás gyorsjelentése több tekintetben is alulmúlta a várakozásokat, a profitszámok alulteljesítése mellett a vállalat az elektromosautó-befektetésén jelentős veszteséget könyvelt el, miután a Rivian árfolyama több mint 50 százalékot esett az előző negyedévben, ráadásul az Amazon a várakozásoknál gyengébb bevételi előrejelzést is adott a jelenleg zajló negyedévre.

Ugyancsak foghatják 2022-ben a fejüket a Netflix-befektetők - az óriáscég legfrissebb gyorsjelentésének kommentárja szerint az infláció, az ukrajnai háború és a streaming-szolgáltatók közti fokozódó verseny is hozzájárult ahhoz, hogy több mint egy évtizede először előfizetőket veszített a vállalat - ezt követően beszakadt az árfolyam, a Netflix jegyzése pedig idén már 70 százalékot zuhant, míg

a 2021 novemberi csúcshoz képest közel 75 százalékkal került eddig lejjebb a részvény.

A Snapchat-éhez talán legközelebbi profillal rendelkező Pinterest részvénye esik ma a legnagyobb mértékben (persze a Snap után), a mai eséssel idén már 51,6 százalékkal került lejjebb, míg

a tavaly februári csúcs óta 79,5 százalékot zuhant a jegyzés.

Április végén bezengte a világsajtót, hogy Elon Musk a Twitter megvásárlására és tőzsdéről való kivezetésére készül, az első pletykák után nagyot ugrott az árfolyam. Ezt követően azonban gyors és meredek esés következett, miután a világ leggazdagabb embere közölte, hogy az ügylet addig nem fog végbemenni, amíg a hamis felhasználók arányát bizonyítottan 5 százalék alá nem sikerül vinni - később aztán a Tesla-vezér utalást tett arra, hogy megpróbálhatja újratárgyalni a Twitter felvásárlásának feltételeit, mondván, hogy egy alacsonyabb áron történő üzletkötés "sem kizárt", amire ismét nagyot esett az árfolyam. Idén eddig 14,5 százalékkal került lejjebb a közösségimédia-óriás részvénye, míg

a tavaly februári csúcs óta 53,2 százalékot esett a jegyzés.

Címlapkép: DragonImages via Getty Images