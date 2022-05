Hideg zuhanyban fürdenek a magyar tőzsde befektetői és még nem látni mikor zárják el a csapot

Nyitás után hatalmas esés miatt szomorkodhattak, majd egy kis visszapattanásnak örülhettek egy kicsit a Budapesti Értéktőzsde befektetői. Bár a technikai elemzés a részvények többségének az esetén hónapok óta egyértelmű csökkenő trendet jelzett és a fundamentumok felett is idén folyamatosan gyűltek a sötét fellegek, mégis a piacot hidegzuhanyként érte a különadókkal kapcsolatos bejelentés. Mivel a bizonytalanság meglehetősen nagy annak kapcsán, hogy az egyes tőzsdei cégeket miként fogja érinteni a várható intézkedéscsomag, ezért a befektetők egy része most mégis úgy érzi, mintha belökték volna egy jéghideg vízzel működő zuhany alá. És miközben dideregnek, még azt sem tudhatják, hogy mikor zárják el a csapot. Legalábbis a piaci szereplők mai reakciói erre utalnak.

A jelenlegi helyzetben a magas volatilitást az okozza, hogy a befektetőknek nem várt és nehezen számszerűsíthető kockázatokat kellene beárazni, és bár ma délután, illetve a rendeletek megjelenésével a következő napokban sokkal pontosabb információkkal fog rendelkezni a piac, de addigra már késő lesz, hiszen szemmel láthatóan már most igyekeznek kétségbeesve belőni az egyensúlyi pontot, elsősorban eladói oldalról.

A mostani hideg zuhanynak a technikai elemzés oldalról azért voltak előzményei, hiszen a papírok többsége már eleve csökkenő trendben volt és fontos támasz szintekhez simult,

de volt köztük olyan, amely ugyan még tartotta a trendjét, ám erős fordulós jeleket kezdett el mutatni. Sokan voltak tehát a piacon, akik már számítottak a további szigorításokra.

A hamarosan és folyamatosan érkező bejelentések miatt most az új pozíciók felvétele kiemelten kockázatos lesz, ne feledjük: nemcsak a sajtótájékoztatón elhangzottak, hanem a Közlönyben fokozatosan megjelenő rendelete szövegeinek is komoly befolyásoló hatása lehet. Ezért a hidegzuhany akár egyes részvények esetében még hirtelen fokozódhat is a következő napokban, ezt a rövidtávú pozíciófelvételeknél pedig érdemes kiemelten figyelembe venni.

Technikai elemzés a nagy zuhanások esetén vagy akkor hatékony, ha kiugró a forgalom és a napi gyertyák már nem nőnek tovább (megjelentek a vevők), vagy a piac már megtalálta a támaszt. Mivel számos esetben új mélypontokat látunk, ezért itt inkább csak az első verzió jöhet szóba.

OTP

Az OTP esetén a nap eleji zuhanás után komoly vásárlások jelentek meg a piacon, amely nagyon erős pozitív jel lenne, ha nem egy speciális helyzetben lennénk és nem éppen egy gigaerős támaszról tört volna le az árfolyam.

A nagy intézményi részvényesek általában ritkán hozzák meg döntéseiket gyorsan, így ha a bejelentések a vártnál is súlyosabbak lesznek, akkor könnyen lehet, hogy még fogunk látni disztribúciókat,

a mai magányos fordulós jel ellenére is, hiszen a volatilitás csak most kezdett el igazán növekedni.

Támasz: 8 500

Ellenállás: 9 900; 11 600; 13 200; 15 500

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

MOL

Az olajrészvény egy nagyon fontos trendvonal és a hosszútávú mozgóátlag alá is bezuhant ma. Bár nincs akkora alsó árnyék, mint az OTP esetén, a vevők azért itt is jóval feljebb tornászták az árfolyamot a napi mélypontnál.

A napon belüli zuhanás viszont arra utal, hogy a jobb információkat sejtő (?) befektetők itt egy vártnál is durvább kormányzati csomagra számítanak.

Mivel a volatilitás magas és közelítünk a túladott zónához a legközelebbi támasz fölé visszatornászott árfolyam a következő napokban azért saját lendületéből legalábbis kisebb eséllyel mozoghat lefelé nagymértékben.

Támasz: 2 540; 2 340

Ellenállás: 2 800; 2 950; 3 160

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: semleges

MTELEKOM

A szektor említése kormányzati oldalról itt is mély sebet ejtett az árfolyamon. Az oldalazó mozgás most már sokkal inkább emlékeztet egy csökkenő trendre. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a mai esés eddig a támasz szinthez ment le, vagyis

jó esély van arra, hogy a reménykedő befektetők itt nagyobb számban megjelennek és a következő napokra megtartják az árfolyamot.

Ha mégis ez alá a szint alá zuhanna a papír, akkor még komolyabb zuhanás is előfordulhat, de az már középtávon.

Támasz: 383

Ellenállás: 414; 437

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

ALTEO

Az egyik legdinamikusabb közepes részvény is megsínylette a különadókról szóló általános bejelentést, de annyira erős volt a trend korábban, hogy annak még így sincs vége.

A kurzus éppen a trendvonalig esett és onnan gyorsan fordult is, és bár még messze a nap vége, a kalapács alakzat egyelőre reményt keltő.

A megnyugtató a fundamentumokat érintő kevéssé negatív bejelentés mellett technikai oldalról az lenne, ha pár napon belül az árfolyam ismét az 50 napos átlag felett találná magát. Az alacsony volatilitás és a viszonylag jó forgalom miatt erre van esély.

Támasz: 2 100; 1 840; 1 700

Ellenállás: 2 460

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

