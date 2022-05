Drámaian romlottak a magyar lakosság várakozásai: a koronavírus rémét idézi a pénzügyi helyzet

A Scale Research friss kutatása szerint a lakosság szubjektív jövedelmi helyzete, a hitelfelvételi nyitottsága és a megtakarításokkal kapcsolatos várakozásai mára a koronavírus-járvány idején tapasztalt szintre süllyedtek, az elmúlt 2 éves erősödés szinte eltűnt a lakosság várakozásaiban. Márciusban már csak a magyar lakosság 15%-a gondolta azt, hogy többet engedhet meg magának a kiadások terén a közeljövőben, 9% érzi azt, hogy bátrabb lehet a hitelfelvételek terén, megtakarításainak növekedésére pedig csupán 12% számít.

A 2021-es év erősödést mutató tendenciája tört meg az idei év márciusában és ismét lecsökkent több fontos, a lakosság anyagi helyzetét vizsgáló mutató a Scale Research Bankindex kutatás friss eredményei alapján. A kutatás több éve vizsgálja azt, hogy a hazai 18-69 éves lakosság hogyan ítéli meg anyagi helyzetének várható változását, mindez pedig kihatással van a magyarok hitelfelvételi kedvére, az elkölthető jövedelmek alakulására és a megtakarítási lehetőségekre is.

2022 márciusában a lakosság 15%-a várta azt, hogy jövedelmi helyzete javulni fog rövid távon és emiatt többet engedhet meg magának mindennapi kiadások terén a következő 12 hónapban. Ez az arány még a COVID járvány indulását követő értéknél is alacsonyabb, hiszen akkor a lakosság 17% gondolta ezt igaznak magára. Még inkább szembetűnő a romlás mértéke, ha a friss adatokat összevetjük a 2021-es eredményekkel. A tavalyi évben a mutatók szépen visszaerősödtek, már a lakosság 22%-a számított arra, hogy többet tud elkölteni, ezzel szemben idén 7%-os csökkenést látunk. Ezzel párhuzamosan a bizonytalanok aránya is emelkedett 2022 tavaszán, közel minden harmadik honfitársunk sorolja magát ebbe a csoportba. Sajnos továbbra is azok vannak többségben, akik nem számítanak fogyasztásuk (érdemi) növekedésére, a lakosság 53%-a várt romlást vagy stagnálást e téren idén tavasszal, ami a 2020-as év I. féléves szintnek felel meg.

A lakosság több mint kétharmada (67%-a) nem érzi azt, hogy a közeljövőben nagyobb eséllyel vehetne fel hitelt, ez közel akkora arány, mint 2020. I. félévében. Noha a bizonytalanok aránya gyakorlatilag stagnál az elmúlt 2 évben, a hitelfelvétel területén bátornak mondható honfitársaink aránya ismét 9%-ra esett vissza, amely a tavalyi 14-12%-os arányhoz képest szignifikáns és jelentős csökkenés.

Megtakarítási lehetőségeik javulására a lakosság kevesebb, mint ötöde számított 2022 márciusában, a 19%-os arány alacsonyabb, mint a 2020-as évben mért arány, és lényegesen alacsonyabb, mint a 2021-ben mért 23-25%-os értékek. A kérdésre bizonytalan választ adók aránya emelkedett (ők azok, akik nem tudták eldönteni, hogy javult-e a megtakarítási képességük), 29 százalék vélekedik így, miközben a megtakarítási képességük romlására vagy változatlanságára számítók aránya szintén emelkedett, az 50%-os érték megközelíti a 2020-as arányokat.

A jelenleg tapasztalt politikai és gazdasági bizonytalanság nem hagyta érintetlenül a lakosság várakozásait, amely a 2021-es évben mért érezhető javulást követően ismét visszatért a 2020-as évben mért nagyon alacsony szintre. Ez

drámai változás, hiszen a 2020-as COVID járvány miatti gazdasági visszaesés rémét idézi a jelen helyzet sok honfitársunk számára.

Sokan az ukrán háború okozta sokkhatásoktól és kedvezőtlen tendenciától félnek, ezért sötéten látják fogyasztási képességeiket, és a megtakarítási, hitelfelvételi lehetőségeik beszűkülésére számítanak. A lakosság jelentős része proaktív módon próbál felkészülni a pénzügyi nehézségekre, és már előre korlátozza a fogyasztását, amely a gazdaság bővülésének akadálya lehet a közeljövőben.” – értékelte az eredményeket Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója – „Még pozitív eredményei is lehet a közeljövő borús megítélésének, amennyiben a visszafogott fogyasztás egy részét megtakarításokba tudják konvertálni a lakosság tagjai. Viszont az infláció további növekedésével, valamint a reáljövedelmek csökkenésével félő, hogy a fogyasztás csökkenése nem jár a megtakarítások valós növekedésével a lakosság széles köre számára.”

A Bankindex kutatásról

A Scale Research Bankindex kutatása a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatív, hullámonként 1000 fős, online kérdőíves kutatás keretében monitorozza a magyar lakossági banki piac trendjeit, az ügyfelek elvárásait, valamint termék- és csatornahasználatának változásait.

