Jönnek az új különadók, de mi lesz így a magyar tőzsdei cégekkel? - Rendezvényünkön kiderül!

Szinte mindenütt a világban tombol az infláció. A koronavírus-járvány utóhatásai, az ellátási láncok problémái, az orosz-ukrán háború következményei és az energiakrízis fűti az árak emelkedését. A jegybankok pedig már reagálnak erre a helyzetre. Egy ilyen helyzetben a befektetők természetes módon keresik az olyan lehetőségeket, amelyek megvédik megtakarításaik értékét. Ezekről lesz szó június 3-i befektetői klubunkon , amely Signature-előfizetőink számára érhető el. Közben a meghívott szakemberek segítségével az aktuális, magyar tőzsdei cégeket is érintő fejleményekre is reagálunk. A kormány legújabb különadó-elképzelései ugyanis jelentősen érintenek pár hazai, tőzsdén jegyzett vállalatot is.