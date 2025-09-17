Hiába költött az EU milliárdokat kutatásra, egy tanulmány lesújtó eredményre jutott

A tudományos együttműködések fontosságát Ursula von der Leyen is hangsúlyozta évértékelő beszédében, amikor bejelentette a „Choose Europe” csomagot és egy új egészségügyi kezdeményezést. Egy friss tanulmány az Európai Bizottság elnökének nagy terveihez kapcsolódva mutatja be, hogy az EU kutatási-innovációs partnerségei valóban hatékony eszközök a globális kihívások – a klímaváltozás, járványok vagy az egyenlőtlenségek – kezelésében. A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az együttműködések sokszor túlbonyolítottak, a fejlődő országok alulreprezentáltak bennük, és a hosszú távú fenntarthatóságuk nem mindig biztosított.

A tudomány nem ismer útlevelet, nemet, etnikumot vagy politikai színt. Ez az egyik legértékesebb globális közjó

– mondta Ursula von der Leyen múlt heti évértékelőjében az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette: a „Choose Europe” csomag keretében 500 millió eurót fordítanak arra, hogy Európa vonzóbb legyen a kutatók számára. Valamint további támogatásokat ígért az EU-n kívüli szereplőkkel való együttműködéseknek.

A Centre for European Policy Studies egy friss tanulmánya az Európai Unió és a világ kutatási-innovációs együttműködéseit vizsgálja, pontosan erre mutat rá:

a globális kihívásokat csak közösen lehet kezelni.

Klímaváltozás, járványok, migráció, társadalmi egyenlőtlenségek. Egyetlen ország vagy intézmény sem képes mindezekre egyedül választ adni. A könnyen megérthető logika alapján a többszereplős partnerségek ezért váltak nélkülözhetetlenné.

Ezekben kormányok, egyetemek, cégek, civil szervezetek és nemzetközi intézmények osztják meg a tudást, a pénzt és a technológiát. Az EU az elmúlt húsz évben ezekre építette kutatási politikáját, és a most készülő FP10 program előtt a tanulmány részletesen áttekintette a legfontosabb példákat és tanulságokat.

A fő megállapítás pedig az, ami oly sokszor leírható a központi uniós kezdeményezésekről:

az alapelv jó, de az együttműködések gyakran túl bonyolultak. Ráadásul hiába a nyitás a globális Dél felé, alulreprezentáltak bennük a fejlődő országok, és hosszú távú fenntarthatóságuk nem mindig biztosított.

Jó, csak ne lenne ennyire túlbonyolítva

Az FP10 az Európai Unió következő, 2028–2034 közötti kutatási és innovációs keretprogramja, amely a jelenlegi Horizon Europe (FP9) után indul, és célja, hogy egyszerűsítse és hatékonyabbá tegye az uniós kutatásfinanszírozást: a bonyolult társfinanszírozott modellek helyett memorandumokra épülő, átlátható partnerségeket hoz létre, ahol az EU, legalább öt tagállam és a magánszektor azonos mértékben vállal kötelezettséget; a program fókuszában a világos stratégiai prioritások, a hosszú távú fenntarthatóság és a globális együttműködések erősítése áll.

Ennek egyik prototípusa, a máig jelentős PRIMA kezdeményezés, vagyis a Mediterrán Térség Kutatási és Innovációs Partnersége. Ez 2017-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást találjon a régió legégetőbb gondjaira: a vízhiányra, a fenntarthatatlan mezőgazdasági gyakorlatokra és az élelmiszerbiztonság problémáira. A program 20 országot kapcsol össze, és eddig 237 kutatási projektet finanszírozott. A fókusz a vízgazdálkodás hatékonyabbá tétele, az energiafelhasználás csökkentése, a fenntartható élelmiszerrendszerek kialakítása. Ahogy arra CEPS is kitér, erre az EU 325 millió eurót ad 2031-ig, a részt vevő államok pedig 384 milliót.

A gond – mondhatni megszokott módon az –, hogy a pályázati rendszer túl bonyolult, és a támogatások jelentős része Olaszországba és Spanyolországba kerül, miközben a déli mediterrán országok kevésbé jutnak hozzá.

A tiszta energia átállás kérdését a Clean Energy Transition Partnership (CETP) kezeli. Ez 2022-ben indult, és 2028-ig fut. A cél az volt, hogy a sokszor széttagolt nemzeti és regionális energiaprogramokat összehangolják, és közösen gyorsítsák fel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák elterjesztését. Részt vesznek benne minisztériumok, városok, cégek és kutatóintézetek 31 országból. A költségvetés 791 millió euró, ebből 210 milliót az EU ad. A partnerség fókuszterületei széleskörűek: új energiatárolási megoldások, megújuló energiák integrálása a hálózatba, hidrogéntechnológiák, energiatakarékos ipari folyamatok.

A kihívás itt az, hogy a program hét alprogramra bomlik, amelyek gyakran külön dolgoznak, így elveszik a közös fókusz, és a pályázók számára is nehézkes a jelentkezés.

Az egészségügyben a Global Health EDCTP3 a zászlóshajó. Ez a szubszaharai Afrikára fókuszál, és a szegénységgel összefüggő, elhanyagolt betegségeket célozza, például a maláriát, a HIV-et vagy a tuberkulózist. A program ugyanakkor kiterjesztette a figyelmét az új járványokra, az antibiotikum-rezisztenciára és az éghajlatváltozás egészségügyi hatásaira. Az EU 910 millió eurót adott, más partnerek – köztük a Gates Alapítvány – 950 milliót. Az eredmények látványosak: a program támogatta a világ második malária elleni vakcináját, amelyet a WHO 2023-ban engedélyezett, és amely 77 százalékos hatékonysággal működik gyermekeknél. Emellett új kezeléseket fejlesztettek például a kriptokokkusz meningitisz és a gyermekkori HIV ellen. Több száz klinikai vizsgálatot indítottak, és tízezreket képeztek Afrikában.

A fő gond, hogy az afrikai intézmények nem vezethetnek projekteket, ami csökkenti a helyi tulajdonosi szemléletet, és a hosszú távú finanszírozás is bizonytalan.

A járványokkal kapcsolatos tapasztalatokat hasznosítja a Team Europe MAV+ kezdeményezés, amelynek célja, hogy Afrikában helyben gyártsanak vakcinákat. Az afrikai vezetők célja az volt, hogy 2040-re a kontinens szükségleteinek 60 százalékát saját gyártásból fedezzék. Az EU és több tagállam a közös költségvetésen kívülről, saját állami forrásokból 1,9 milliárd eurót adott a programra. Hat országban indultak el projektek: például Nigériában helyi gyógyszerkutatás, Ghánában technológiaátadás, Ruandában biotechnológiai park, Dél-Afrikában preklinikai vakcinakutatás. Ez nemcsak a gyártókapacitást növeli, hanem helyi munkahelyeket és tudásbázist is teremt. De a nehézség itt is az, mint a EDCTP3-nál, vagyis hogy az afrikai kormányoknak nagyobb beleszólást kellene kapniuk a döntésekbe, különben Brüsszel-központú kezdeményezés marad.

Az egészségügy másik nagy projektje az Innovative Health Initiative (IHI), amely az ipar és az EU közös programja. A 2,4 milliárd eurós költségvetést fele-fele arányban adják. Az IHI célja, hogy a kutatási eredményeket gyorsabban juttassa el a betegekhez. Nemcsak új gyógyszerek fejlesztése folyik, hanem diagnosztikai eszközök, digitális egészségügyi megoldások, orvostechnikai eszközök kutatása is. A program fontos újítása, hogy a betegek bevonását is intézményesítette: létrehoztak egy „patient pool”-t, ahol páciensek adhatnak visszajelzést a kutatás irányáról.

Eddig 16 projekt indult, köztük az Alzheimer-kór, a tuberkulózis vagy a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok területén.

A globális színtéren a legismertebb partnerség a Gavi, the Vaccine Alliance (egy globális vakcina-ügyi együttműködési megállapodás). Ez 2000-ben indult azzal a céllal, hogy a világ legszegényebb gyermekeinek is legyen hozzáférése a védőoltásokhoz. A modell egyszerű, de hatásos: a gazdag országok és alapítványok finanszíroznak, a szegényebb országok pedig fokozatosan egyre nagyobb részt vállalnak az oltások költségeiből. Eddig 1,1 milliárd gyermeket oltottak be 78 országban, és 18,8 millió halálesetet előztek meg. A Gavi hatása nem csak egészségügyi: a számítások szerint 250 milliárd dollár gazdasági hasznot is hozott a jobb egészség miatt. A kihívás itt az, hogy a finanszírozás bonyolult, a nemi egyenlőség és a klímaszempontok kevéssé jelennek meg, és kérdéses, fenntartható-e hosszú távon.

A fentiek alapján a tanulmány végkövetkeztetése egyértelmű: azok a partnerségek működnek jól, amelyek világos prioritásokra épülnek, hosszú távra terveznek, több szereplőt vonnak be és teret adnak a helyi érintettek szemléletének, nem pedig egy európai egyetemi katedráról, vagy kutatóintézeti forgószékből alkotott távoli elképzelések szerint zajlanak.

A legnagyobb problémát a bürokrácia, a széttöredezett finanszírozás, a jogi korlátok és a fejlődő országok alulreprezentáltsága jelenti.

Az FP10 ezért radikális egyszerűsítést ígér. Megszűnnek a bonyolult társfinanszírozási konstrukciók, és a jövőben memorandumok alapján jönnek létre partnerségek, ahol minden résztvevő – az EU, legalább öt tagállam és a magánszektor – azonos arányban vállal kötelezettséget. A cél, hogy ezek ne rövid életű projektek legyenek, hanem tartós, fenntartható együttműködések, amelyek valóban hozzájárulnak a globális kihívások kezeléséhez.

