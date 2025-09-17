  • Megjelenítés
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a hazai tejtermelés és tejfeldolgozás helyzetét vettük át annak kapcsán, hogy a kormány nem engedte külföldi kézbe kerülni az Alföldi Tejet. Vendégünk Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója volt. A második részben az Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomagról és az Európai Unió, valamint az USA közeledéséről beszélgettünk Sasvári Marcell, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Tejpiac - (01:27)
  • Orosz szankciók - (14:11)

