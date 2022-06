Újabb kínai elektromosautó-gyártó megy a tőzsdére

Portfolio 2022. június 01. 12:33

Bár a kínai elektromosautó-piac globálisan a legnagyobb és kifejezetten gyorsan növekszik, az olyan autógyártók, mint a BYD és a Tesla felelősek egyelőre az eladások jelentős részéért. Az olyan kínai startupok, mint a Nio és a Xpeng bár már több ízben is a címlapokra kerültek és már az amerikai tőzsdéken is jegyezve vannak, de még mindig csak kis részesedéssel rendelkeznek a piacon. A WM Motor még a fentieknél is kevesebb autót adott el, a vállalat december 31-ig alig több, mint 80 ezer elektromos autót adott el az első modell 2018 szeptemberében történt bevezetése óta.