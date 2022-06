Accorde: újra eljött a kockázatos eszközök ideje?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Igencsak volatilis hónapot tudhatnak maguk mögött a tőkepiaci befektetők, a vezető részvénypiaci indexek a hónap első felében heves eséssel indítottak, a hónap végére pedig végre kissé fellélegezhettek a befektetők. Május utolsó hetén a S&P500 Index ugyanis olyan emelkedést hozott (több mint 6 %), amire utoljára 2020 november első hetében, a választások hetén volt példa.

A fennálló volatilitás miatt, a modell portfólión érdemben nem változtatunk. Továbbra is kihasználva a forintban elérhető stabil pénzpiaci hozamokat a modell portfólióban a pénzpiaci eszközök súlya jelentős. A következőkben ezt a súlyt 45 százalékra mérsékeljük, és helyette a fejlett piaci részvénysúlyt növeljük. Az abszolút hozamú alapokat a környezet miatt továbbra is alkalmasnak gondoljuk, így ezek súlyán nem változtatunk.

Összességében elmondható, hogy a jelenlegi piaci környezet támogatóbb lehet, mint márciusban, és az emelkedés esetlegesen hosszabb életű is lehet. Az inflációs várakozások tovább csökkentek a hónap során és a FED kommunikációja is valamivel kevésbé szigorúnak mondható. Az inflációs adatok alapján akár lefelé mutató meglepetés is történhet a májusi számban. Tőkepiaci oldalról pedig elmondható, hogy a kötvénypiac volatilitása egyre csökken és a vállalati kötvény piacok is nyugodni látszanak. A fentebb említett okok pedig újabb tőkebeáramlásra adhatnak okot a kockázatos eszközökbe."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.