Aegon: már nem az orosz-ukrán háború érdekli a befektetőket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Az orosz-ukrán konfliktus szinte teljesen háttérbe szorult már, és a befektetőket szinte kizárólag az érdekli, hogy a háború milyen hatással lesz az inflációra a világban. Az élelmiszer árak már jelentősen emelkedtek, mivel mind az ukrán mind az orosz gabona exportok nagymértékben csökkentek. Az energia árak is évtizedes csúcson vannak, de itt a finomított termékeknek köszönhető az áremelkedés. Az USA-ban az Biden elnök jelentősen megszigorította a finomítok működését, és emiatt a finomítási kapacitás 20%-a kiesett a termelésből. Ennek most isszuk meg a levét, mert olyan ellátási hiány keletkezhet a nyáron, hogy a dízel olaj piacon akár még korlátozásokat is kell bevezetni. A finomított termékek ilyen mérvű áremelkedése viszi fel a kőolaj árát, ami kihatással van az energia szektor minden más területére. Az energia szektor másik problémája a földgáz. Ez az energia hordozó egy évvel ezelőtt még 3 dollárba került az USA-ban, most pedig 9 dollár fölé ment az ára. Ez is természetesen az orosz-ukrán háború miatt van, mert Nyugat-Európa egyre több cseppfolyós földgázt importál az USA-ból, ami hajtja fel az árakat a tengerentúlon. A földgáznak is jelentős inflációs hatása van, mert a műtrágyák egyik alapanyaga, és áttételesen is, de ez is hozzájárul az élelmiszer inflációhoz.

Az amerikai jegybank komoly dilemmában van. Májusban a legnagyobb kiskereskedői láncok tették közzé negyedéves jelentéseiket, és szinte az összes a vártnál gyengébb eredményt jelentett. Ez már azt vetíti előre, hogy az amerikai gazdaság egy esetleges recesszióban van, még akkor is, ha a makró gazdasági számok még nem ezt mutatják. A FED még mindig azt kommunikálja, hogy a következő időszakban 50 bázispontos emelésekre és a kötvényportfólió havi 95 milliárd dolláros (60 milliárdnyi állampapír és 35 milliárdnyi jelzáloglevél) leépítésére lehet számítani. Márpedig, ha a gazdaság már recesszióban van, akkor szinte kizárt, hogy a jegybank kamatot kezdjen emelni, hiszen ezzel csak tovább fokozná a recessziós hatásokat. Ami még problémát jelent, hogy az amerikai gazdaság egyik motorja, az ingatlan piac is a lassulás jeleit mutatja. Év/év alapon 9 százalékkal nőtt május első két hetében az eladásra kínált amerikai ingatlanok száma, az eladók a piac monetáris szigorítás miatti fordulatától félve elkezdtek megjelenni a piacon. Ez 2017 óta a legnagyobb emelkedés, köszönhetően az alacsony tavalyi bázisnak is. Az árat csökkentő eladók száma 2019 óta nem látott csúcsot ért el. Az amerikai jegybanknak el kell döntenie, hogy mi a fontosabb. Fokozatos kamatemelésekkel lelassítja a gazdaságot és ezzel a recessziót kockáztatja, vagy nem nyúl a kamatokhoz, de akkor a már magas infláció még tovább fog emelkedni és stagflációs környezetet hoz létre, ami az összes gazdasági környezetből a legrosszabb. Utólag mindig okosabb az ember, de még most sem értjük, hogy a jegybank miért nem emelte a kamatokat az elmúlt évben. A gazdaság több mint 6%-kal növekedett és komoly munkaerőhiány volt az országban. Nem tudjuk, milyen adatokat nézett a jegybank mikor azt gondolták, hogy az infláció csak átmeneti lesz. És ne felejtsük el a jegybank elnök idióta definiálását az év-per-év inflációról. Most úgy tűnik, hogy a jegybank 2 rossz közül választhat. Vagy emeli a kamatokat egy már potenciális recesszióban lévő gazdaságnál, vagy hagyja a kamatokat a jelenlegi szinteken, de akkor a hosszú távú inflációs veszélyeket erősíti meg.

Az EKB hasonló cipőben van, mint az amerikai jegybank. A háború hatása Európában hatványozottan érzékelhető, az inflációs hatás it még magasabb is. A földgáz árak soha nem látott emelkedést mutattak, de a benzin ára is rekordot döntött. A kamatemelés mellett egyre inkább elköteleződött EKB-ról érkező hírek okoztak izgalmakat: durván beleadtak az ingatlanszektorba, de az olasz és görög hozamfelárak is folytatták az elszállást, ennek köszönhetően mindkét ország bankrészvényeinek árfolyama zuhant. Kérdés, hogy az EKB tud-e/akar-e tenni valamint a kötvénypiac esetleges szétforgácsolódása ellen, ha nem, akkor a 2011-es európai adósságválság megismétlődhet. Németországban az éves infláció 8,70%-ra emelkedett, ami 60 éves csúcsot jelent. A múltat lapozgatva, nem jelent jót, ha Németországban magas az infláció, és ezt az EKB is tudja. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy az európai jegybank időt adott a déli államoknak, hogy felzárkózzanak. Most fogjuk megtudni, hogy mennyire volt sikeres ez a program. Mert az nem valószínű, hogy a németek ilyen inflációs számoknál továbbra is engedni fogják a 0%-os EKB kamat politikát.

A Covid vírus elterjedése komoly problémákat okozott Kínában. Mivel a pártvezetés a ”zéro covid policyt” követi, Kína legfejlettebb ipari részét zárták le hosszabb-rövidebb időre, és a kínai PMI adatok megerősítették az ország kemény gazdasági fékezését. Ennek következtében egyre nagyobb kínai politikai körökben az elégedetlenség az országok teljesen megbénító és a gazdaságot padlófékező zéró-covid politikával szemben, attól félnek többen, hogy az elnök presztízs és hatalmi szempontok miatt érzéketlen a károkkal szemben. Egy névvel nyilatkozni nem akaró kormányzati forrás szerint a legnagyobb kihívás az, hogy Xi megértse: a rendkívül fertőző omikronnal szemben a karantén és a lezárás csak katasztrofális gazdasági áldozattal működik. Egyelőre az ország még ott tart, hogy a gazdaságról negatív véleményt megfogalmazó elemzők közösségi média fiókjait a hatóságok felfüggesztik.

Magyarországon az infláció továbbra is probléma. Annak ellenére, hogy a politikai vezetés befagyasztotta bizonyos élelmiszerek és az üzemanyagok árát, az infláció 20 éves csúcson van, és már a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint is az infláció 9,50%. Ha valós infláció nézzük, azt közelebb van a 20%-hoz, de ezt nem merik bevallani a gazdasági és politikai vezetők. A Nemzeti Bank tovább fogja emelni az alap- és az egyhetes betéti kamatot, de azt már jelezték, hogy a reál kamat valószínűleg nem lesz pozitív, mert az már kétszámjegyű kamatokat jelentene. Az már nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Bank nem igen tudja jelenleg befolyásolni a magyar inflációt. Az euróforint keresztárfolyama közel van a 400-as szinthez, ami szintén inflációt importál. A májusban bejelentett extra profit külön adók sem ébresztenek bizalmat a külföldi befektetőkben, ami szintén rontja az ország helyzetét. Per pillanat Magyarország abban bízhat, hogy gyorsan véget ér az orosz-ukrán háború, és az inflációs nyomás csökken Európában.

A modell portfólión májusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.