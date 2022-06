Amundi: nem minden szektor kapott ellenszelet a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A részvénypiacokon az elmúlt időszakban az átlagnál több tényezővel is szembe kellett nézniük a befektetőknek: az ukrajnai konfliktus továbbra is nagy bizonytalanságot okoz, az infláció emelkedik, Kínában gondot okoz a koronavírus megfékezése (bár vannak kedvező jelek is), az ellátási láncokban pedig továbbra is fennakadásokat tapasztalhatunk, amelyek mind nyomás alá helyezték a részvényeket.

A legnagyobb figyelem azonban az amerikai jegybankra helyeződött, amely az 50bp-os kamatemelések mellett a QT-t is elindítja hamarosan. A vállalati negyedéves jelentések eddig összességében pozitívak, ráadásul kismértékben a várakozáson felül teljesítettek. Utóbbi két ellentétes hatás eredőjeként, valamint a jelenlegi, hosszú távú átlag környéki árazási szinteket figyelembe véve az amerikai részvénypiac átlagos árazása véleményünk szerint a vállalatok átlagos fair értékének közelében lehet. Az amerikai részvények esetében az energia szektor preferenciája mellett továbbra bízunk az általánosabb „value” faktor felülteljesítésében, a value kitettségünk mértékét azonban mérsékeltük a szabadidő /szórakoztatás szektor részvényei javára, melyek az elhalasztott kereslet miatt várható túlfogyasztásból profitálhatnak.

A fejlett európai részvények (Eurostoxx 50) idei 12% körüli esése vélhetően még nem tükrözi teljesen a háborúval, a Fed és az ECB szigorításával, illetve az európai ipar lassulásával kapcsolatos kockázatokat, ezért ezen földrajzi régió felülsúlyozását továbbra is kerüljük. Európában az általunk már korábban felülsúlyozott energiatermelő vállalatok értékeltsége az elmúlt időszak felülteljesítése ellenére még mindig historikus átlag alatti, ezért nem csökkentettünk ezen a kitettségen. Az energiaválság esetleges további eszkalációja okozta makrogazdasági visszaesésben felülteljesíthetnek az erősebb mérlegű, stabilabb várható szabad pénzáramú, „quality” cégek, amiket emiatt szintén felülsúlyozunk.

Egyelőre – nagy általánosságban –, a KKE-i régiós részvényeket sem preferáljuk, bár itt vélhetően már nagyrészt beárazásra kerülhetett a kockázatok jelentős része, ezért régiónkban már érdemes lehet elkezdeni pozíciót építeni az aktívan szelektált egyedi részvények szintjén, különösen az energiatermelő, valamint a pénzügyi szektor egyes vállalatai között.

Egyes magyar részvények idei drasztikus árfolyamreakciói meglátásunk szerint a legtöbb részvény esetében jól tükrözik a magyar makrogazdaságot övező kockázatokat, és egyes vállalatok esetében a bejelentett extraprofitadók lehetséges hatásait.

A már év elején 25%-ra csökkentett összesített részvénysúlyt csak kis mértékben, 30%-ig emeltük, de fontos látni, hogy a fenti szektor-szelekció közel olyan hatással lehet a portfólióra, mint a részvények összesített súlya.

Az alternatív eszközosztályban a nyersanyag-kitettséget tovább emeljük, ezúttal 25%-ra, mert az egyes nyersanyag-piacokon kialakult hiányállapot csak nagyon lassan szűnhet meg. A 25%-os (cash-flow-termelő) ingatlan kitettségünkkel továbbra is komfortosak vagyunk. A rövid magyar és amerikai kötvényállományunkat 20%-ra emeltük, de ezekre inkább jól kamatozó „kvázi-készpénzként” tekintünk, hogy legyen puskapor az esetleges további esésekben megvásárolni a „fürdővízzel együtt kiöntött kisbabákat”."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.