Eurizon: csapdahelyzetnek is nevezhető helyzet állt elő

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"A május 20-i kereskedési nappal záródó hét (a 20. naptári hét) a hetedik volt a sorban, amikor az S&P 500 tőzsdeindex lejjebb zárt, mint a megelőző hét záróárfolyama (amire egyébként 2001-ben, vagyis a tech lufi kipukkadása óta nem volt példa). Nagy csapkodások nem voltak ezalatt az időszak alatt, inkább az árak folyamatos lemorzsolódása volt a jellemző, mutatva azért az általános kockázatkerülést és rossz hangulatot. Kezdetben a hangulatfelelős a FED egyre szigorodó monetáris politikája volt, a fő jellemző pedig a részvény- és kötvényárfolyamok párhuzamos esése. Az utóbbi 1-2 hétben a recessziós félelmek vették át a hangulatrontó szerepet (a nagy elemzőházak közül továbbra is csak a Deutsche Bank számol ezzel hivatalosan), és ez változtatott is az eszközosztályok teljesítményén. A részvényén természetesen nem tudott, de a szuverén kötvények a recessziós félelmek árnyékában elkezdtek erősödni. Ezzel párhuzamosan az inflációs várakozások is csökkentek, és szép lassan eljutott a piac oda, hogy az év végére várható FED alapkamat mértékét is egyre lejjebb és lejjebb, már a FED dot plot előrejelzése alá árazta. Ez aztán a részvénypiacon is hozott fordulatot a 21. héten, főleg azután, hogy a FED legutóbbi jegyzőkönyvéből (a május 25-én publikáltból) az olvasható ki, hogy az év második felétől akár némi enyhülés is várható a monetáris szigor területén. A nyolcadik hetes negatív teljesítményű S&P 500 sorozatot így elkerülte a piac, a 20 éves rekord nem bővült 100 évesre (a Dow Indexnek „sikerült” ez a nyolcas sorozat 1923-ban).

Érdekes, akár csapdahelyzetnek is nevezhető helyzet állt elő. A vártnál nagyobb FED szigorítás lehetősége elérte a kívánt hatást, az inflációs várakozások csökkenését. Az áldozat az infláció elleni küzdelemben egyértelműen a növekedés lett, és ne legyenek illúzióink afelől, hogy ez része volt a FED kényszerű tervének ebben a küzdelemben, függetlenül attól, hogy mindeközben nyugtató jelleggel kénytelen volt erős gazdaságról beszélni. A reálgazdasági mutatók el is kezdtek romlani – bár még nincsenek a recessziót jelentő szinteken –, ami a jelentős monetáris szigorítás árnyékában megnövelte a recessziós, és csökkentette az inflációs kockázatokat. A várakozások kezdték el tehát fékezni a negatív reálfolyamatot, az inflációt, miközben ezeket a várakozásokat döntő mértékben a nagyobb monetáris szigorítások alakították. Most ebből akar esetlegesen visszavenni a FED, és kérdés, hogy a fent vázolt folyamat is visszafordul-e.

Ezzel azonban most nem foglalkozunk (bár többször utaltunk rá, hogy tavaly az év második felében kellett volna a fékre lépnie a FED-nek, és kényelmesen lassítani, mert most sajnos már a vészfékezés történik minden ezzel járó veszéllyel), hanem inkább taktikailag kihasználjuk az enyhülő szigorítással kapcsolatos pozitív piaci hangulatot. Növeljük ezért mind a részvény, mind a kötvénykitettséget (kivéve a magyar eszközöknél az alakuló új gazdaságpolitika és a nagyobb gazdasági kihívások miatt) a pénzpiaci és hedge fund súlyokkal szemben. A magas nyersanyagsúlyt továbbra is tartjuk a geopolitikai feszültségek miatt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.