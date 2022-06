Mozgolódik a pénz a hazai befektetési profiknál – Vajon mit sütöttek ki?

Másodlagossá váltak az orosz-ukrán háború és a nyugati világ Oroszországot célzó szankciói, valamint ezeknek a gazdasági következményei a befektetők számára, helyette a világ nagy jegybankjainak lépésére figyelnek – írják friss Portfólió-ajánlóikban a hazai portfóliómenedzserek. Mivel az inflációs félelmek továbbra is központi helyen vannak, mindenki azt lesi, le tudják-e törni az inflációs várakozásokat a jegybanki szigorítások úgy, hogy mindeközben ne taszítsák recesszióba a világgazdaságot.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Kit érdekel már az orosz-ukrán háború?

A legfrissebb portfólió-ajánlóikban a hazai portfóliómenedzserek kitértek a részvénypiaci helyzetre, ahol májusban tovább folytatódott az ereszkedés, a hónap első felében inkább a feltörekvő piacok szerepeltek gyengén, a második felében pedig elsősorban a Nasdaq gyenge teljesítménye volt szembeötlő.

Azt többen is megjegyzik, hogy az orosz-ukrán háború és a nyugati világ Oroszországot célzó szankciói, valamint ezeknek a gazdasági következményei másodlagossá váltak, és a világ nagy jegybankjainak várt kamatemelései, valamint ezek potenciális negatív gazdasági hatásai kerültek az előtérbe.

Mindezzel párhuzamosan az inflációs várakozások is csökkentek, és szép lassan eljutott a piac oda, hogy az év végére várható Fed alapkamat mértékét is egyre lejjebb és lejjebb árazta – írják ajánlóikban.

Az infláció tehát még mindig központi téma, az infláció mértéke már csúcs közelébe érkezhetett, de akár tartósan ezeken a szinteken maradhat. A hazai szakértők szerint ugyanis az áremelkedést már nem csupán a covid-időszakban túlstimulált fogyasztói kereslet gerjeszti. A jegybankoknak az orosz-ukrán háború következtében kialakult nyersanyag és agrártermékek kínálati szűkössége által okozott árfelhajtó hatással is számolniuk kell. A monetáris kondíciók túlzott szűkítése visszaszoríthatja ugyan az inflációt, de mélyebb recesszióba taszíthatja a gazdaságot.

Elkezdett mozgolódni a pénz

A portfólió-ajánlók keretében a portfóliómenedzserek körében látványosan elindult egy kis kockázatkeresés, ezt több tényező is bizonyítja: egyrészt az előző hónaphoz képest tovább csökkent a pénzpiaci eszközök súlya, másrészt a részvény és alternatív befektetések aránya is növekedett a modellportfólióban. Különösen a fejlett piaci részvényeknél látni egy látványos megugrást.

A mintaportfóliókon belül is előretörtek a fejlett piaci részvények, ezeket a hazai kötvények, majd a hedge fund/abszolút hozamú befektetések jönnek sorban. Az eddig hónapokig a legnagyobb fiktív kitettséget élvező pénzpiaci eszközök májusban csak a negyedik helyre fértek fel, jól látszik, hogy a szakemberek elkezdték mozgósítani az eddig jó beszállási lehetőségekre váró pénzeket.

Májusban tehát a pénzpiaci eszközök súlya esett vissza a modellportfólióban, nőtt viszont a kötvény-, részvény- és alternatív befektetések részaránya is:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

