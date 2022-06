Egyre több magyar választja a magánegészségügyet, de van egy nagy ellentmondás a számokban

Egy friss kutatás alapján a megkérdezettek 91%-a fontosnak látja az egészséges életmódra való megtakarítást, de konkrétan erre a célra csak a lakosság egynegyede takarít meg - az egészségparadoxonról az OTP Egészségpénztár mai sajtóeseményén volt szó. A szakemberek beszéltek arról is, hogy ettől függetlenül egyre többen választják az egészségpénztári tagságot, és kitértek azokra a lehetőségekre is, amelyekkel csökkenteni lehetne a paradoxon miatt kialakuló űrt.

Az OTP Egészségpénztár idén ünnepli 20 éves fennállását, ennek apropóján szervezett sajtóeseményen a társaság képviselői beszéltek a jövőben várható újításokról is.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a prevenciót kívánták támogatni azzal, hogy 20 évvel ezelőtt megalapították az OTP Egészségpénztárat. Egy friss kutatás alapján a megkérdezettek 91%-a fontosnak látja az egészséges életmódra való megtakarítást. Az egészségparadoxonról is beszélt: a magas arány ellenére a lakosság csupán egynegyede tesz csak félre erre a célra.

Kitért arra is, hogy évről évre nő az érdeklődés az egészségpénztári tagság iránt. Tavaly közel 24 ezer fővel nőtt 311 ezer főre az OTP Egészségpénztár tagjainak száma. 2016-ban lépték át először a tízmilliárdos befizetési összeget, akkor az egyéni befizetések összege 4 milliárdot, tavaly pedig 12,4 milliárd forintot tett ki.

Az innovatív megoldások között a szakember megemlékezett arról, hogy sikerült az online belépéseket digitális útra terelni tavaly, de szó esett a digitális cafeteria bevezetéséről is.

Az eseményen részt vett Csernavölgyi István, a Budapesti Egészségközpont vezérigazgatója is. Ő is megerősítette, hogy egyre nyitottabb a társadalom a magán-egészségügyi lehetőségek iránt, különösen a koronavírus óta igaz ez. A BEK kapcsán elmondta, hogy már 350 ezer pácienst láttak el, de idén a tervek szerint ez 400 ezerre ugorhat. Az egészségügyi költések nem feltétlenül abban a szektorban a legerősebbek, ahol a prevenció lehetne előtérben, hanem inkább a gyógyítás oldalán – tette hozzá a számokat ismertetve. Kitért arra is, hogy 2008-2018 között az egynapos ellátások iránti kereslet megduplázódott a háztartások oldaláról.

A BEK egyéni ráfordításainak a 25%-át a biztosítók fedezik, 10%-át pedig az egészségpénztári tagok, tehát az ellátások kétharmadát saját zsebből fizetik a magyarok – mondta el Csernavölgyi. Fontos, hogy egyre nagyobb szerephez jusson a megelőzés, a betegbiztonságot garantáló ellátási formák alkalmazása.

Takács Domokos, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője elmondta: a banknak az az érdeke, hogy az ügyfelek egészségesek és pénzügyileg tudatosak legyenek. Az egészség, mint legjobb befektetés, meglátszik a számokon is - tette hozzá. Szerinte az egészségparadoxonnál látott űrt lehet képes betölteni a bank, tehát segítséget tud nyújtani abban, hogy a szándékból cselekvés legyen és egyre többen tudjanak egészségpénztárban megtakarítani.

Kérdésre válaszolva az egészségpénztár képviselői elárulták, hogy átlagosan 70-80 ezer forint körül volt az egyéni befizetés éves összege néhány éve, ez mostanra 130-150 ezer forintra nőtt. A nemfizető tagság aránya nagyjából 40% körülre tehető, ami összefügg azzal, hogy sokan nincsenek tisztában az egészség-pénztári befizetés előnyeiről - őket igyekeznek több fronton is edukálni. A legtöbb pénzt gyógyszerekre, magánegészségügyre, majd gyógyászati segédeszközökre költik a magyarok. A pénztárnak nagyjából 15-16 ezer szerződött partnere van - hangzott el.

