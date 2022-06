Merre mozoghatnak következő hetekben a globális részvénypiacok?

Az utóbbi napokban rengeteget hoztak vissza a részvénytőzsdék a tavasz nagy esései után. Azonban még ezen emelkedés után is fel kell tennie a piaci szereplőknek a kérdést: vajon ez csak egy technikai korrekció, vagy esetleg már láttuk is a csökkenő trend alját? A chartok segítségével erre a kérdésre keressük a választ.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

SPX

A legérdekesebb fejlemény az elmúlt hetekben az, hogy a korábban relatíve kisebb gyengeséget mutató amerikai piac elkezdett alulteljesíteni. Ez hűen tükrözi azt a piaci vélekedést, hogy nem a tengerentúli gazdaságot kevésbé megviselő háború és az energiaválság, hanem az inflációs környezet és a kamatemelési ciklus miatti félelmek jelentik az igazi problémát a többség számára. Amíg több európai piac már-már kezdi közelíteni a februári szintjeit, addig az S&P 500 még csak a márciusi mélypontok szintjéig tudott visszakapaszkodni.

A technikai elemzés szemszögéből ráadásul sokkal több jel utal arra, hogy egyelőre csak egy technikai korrekciót látunk a csökkenő közép- és hosszútávú trenden belül. A növekvő időszakban a forgalom egyre inkább visszaesett és nem voltak akkumulációra utaló jelek sem, legalábbis egész piaci szélességében értve. A volatilitás fokozatosan csökkent ennek ciklusa miatt, és kisebb a valószínűsége, hogy éppen a felfelé mozgó szakaszt erősítené meg ennek emelkedése, hiszen az amúgy is csak közepes szintű lendület addigra inkább alább szokott hagyni. Ezért a bikák szempontjából a hét különösen fontos lehet, hiszen ha a mostani szűk konszolidációs sávból nem tud nagy erővel felfelé kitörni az index, az az eső trend folytatódását jelentheti majd.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a következő időszak szezonálisan kifejezetten gyenge szokott lenni a részvénypiacokon.

Támasz: 4 160; 4 070; 3 900

Ellenállás: 4 160; 4 300; 4 500; 4 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

DAX

Bár még mindig enyhe eső trendben van a német piac (és nagy általánosságban Európa is), de a technikai kép nagyon sokat javult az utóbbi hetekben. Mostanra már egy trendvonal is kezd az árfolyamgörbe alatt kirajzolódni, és a DAX sokkal magasabban tudott a márciusi mélypontjánál lokális mélypontot kialakítani, amíg a tengerentúlon ez éppen fordítva van: ott lejjebb van a lokális minimum májusban.

Ahhoz azonban, hogy hosszabb távokon is véget érjen az esés, a korábbi stabil 14 800 - 15 000 támasz zónát kellene áttörnie az indexnek, amely most toronymagasan a legfontosabb ellenállás. Az alacsony volatilitás egyébként azt sugallja, hogy lehet egy komolyabb elmozdulás még a hónap folyamán, az említett szintek sikeres vagy sikertelen áttörése emiatt is kulcsfontosságú lehet.

Támasz: 13 750; 12 650; 11 500

Ellenállás: 14 810; 15 000; 16 300

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

NIKKEI

Egy monstre szimmetrikus háromszög alakult ki a Nikkei grafikonján, ez már-már szinte teljesen felülírja, hogy a mozgóátlagok alapján még mindig csökkenő trendben vagyunk. Ráadásul az alakzat trendvonala még meredekebb is, tehát a vevők középtávon elszántabbak voltak a tavasz folyamán, a gyűjtögetést ennek környékén a fordulós napok is alátámasztották.

Ezek a jelek azonban a háromszög alakzat tetején is láthatóak inverz módon, és az RSI is közel van a túlvett szintekhez. A volatilitás itt is ciklusának aljánál jár, sőt már mintha el is kezdett volna emelkedni. Emiatt a tegnapi fordulós jel egy kicsit aggasztó, főleg hogy ez éppen a 200 napos mozgóátlagnál fordult elő. Nagy változást így csak a széles sávból, de még inkább a háromszögből való kitörés hozhatna el.

Támasz: 26 400; 24 900

Ellenállás: 28 300; 29 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

SSEC

Régi kérdés, hogy mikor fordul meg végre a kínai részvénypiac, amelynél a csökkenő trend sokkal korábban kezdődött el. A rövid válasz az, hogy még nem tudjuk biztosan, de erre a legjobb esély eddig mostanában van. A hosszú válasz szerint pedig a csökkenő trend nem sérült, ám az április végi masszív elnyelő alakzat utáni felfutás már egy próbát kiállt középtávon, amikor az ehhez tartozó mozgóátlagot viszonylag könnyedén átlépkedte.

A trendvonalat és az RSI 70-es értékét közelítve azonban a napokban kapja meg a legnagyobb kihívását Shanghai piaca. Különösen nehézzé teszi a helyzetet, hogy két erős ellenállás szint is az index útjában áll, ezért az akkumulációknak és az intézményi vételeknek most különösen fontos szerepe lehet, hogy a trendfordulós jelek kiteljesedjenek. Amíg ez nem történik meg, még nem temethetjük el a kínai medvepiacot.

Támasz: 3 160; 2 880

Ellenállás: 3 300; 3 400; 3 690

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images