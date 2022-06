922 millió dolláros bevétellel a Macklowe-gyűjtemény a valaha aukción eladott legértékesebb gyűjteménnyé vált

Az utóbbi hónapokban az érdeklődő közönség és a művészeti szcéna szereplői hatalmas figyelemmel követték a Macklowe-gyűjteményből származó művek két részletben történő árverését.

A második árverésre május 16-án került sor a New York-i Sotheby's-nél. Az első, 35 tételből álló aukció tavaly novemberben megdöbbentő értékű, 676,1 millió dollárt hozott illetékkel együtt, amellyel az aukciósház 277 éves történetének legnagyobb összegű árverését érte el. A májusi aukción kínált 30 alkotás összesen 208,7 millió dolláros leütési árat ért el, ami pontosan az eladás előtti 167,6-236,4 millió dolláros becslésen belül van (a becslés nem tartalmazza az aukciósház illetékeit).

A két részből álló aukció elsöprő sikere elegendő volt ahhoz, hogy a Macklowe-gyűjtemény bekerüljön a történelemkönyvekbe. A májusi aukció 246,1 millió dollár értékben kelt el, így a gyűjtemény összesített értékesítési eredménye 922,2 millió dollárra emelkedett illetékkel együtt. Ez az összeg Macklowék gyűjteményét a valaha aukción eladott legértékesebb kollekcióvá teszi, megelőzve a Christie's 2018-as, Peggy és David Rockefeller hagyatékából származó művek eladását, amely több árverésen összesen 835,1 millió dollárt ért el.

A végeredmény különösen lenyűgöző volt, figyelembe véve, hogy a Macklowe-gyűjtemény mennyire eltér a művészeti piac pillanatnyilag uralkodó ízlésétől.

Nagyon izzó időket élünk - érzelmileg izzó, politikailag izzó, szociológiailag izzó. Az élet hőmérséklete és tempója nagyon felforrósodott és nagyon felgyorsult, a Macklowe-gyűjtemény pedig annyira hűvös és annyira érzelemmentes

- mondta Beverly Schreiber Jacoby tanácsadó az eladás előtt.

Jelenleg a figuratív művészet uralja a piacot, a Macklowe-gyűjtemény pedig inkább a háború utáni modernizmus, az absztrakció és a konceptuális művészet fénykorát képviseli.

Az eredmény kétségtelenül sikert hozott mind a beadóknak - akiket egy keserű válóper részeként köteleztek a műkincsek eladására -, mind a Sotheby's-nak, amely számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a gyűjtemény jól eladható legyen. Az első aukcióhoz hasonlóan a május 16-ai árverésen is az aukciósház minden tétel után pénzügyi garanciát vállalt. Közel kétharmadukra (30-ból 19-re) visszavonhatatlan licit érkezett.

A licitharc ennek ellenére több tételnél is élénk volt, elsősorban a Sotheby's York Avenue-i árverési teremben és telefonon keresztül, a legtöbb esetben a cég amerikai és európai csapatának szakemberein keresztül érkeztek ajánlatok. Az este második tétele, Roy Lichtenstein Mirror #9 (1970) című tondo festménye például négy szakértő és egy, az aukciós teremben tartózkodó férfi közötti licitháborúnak köszönhetően túlszárnyalta a 2 millió dolláros becsértéket. A kép végül 5 millió dolláros leütési áron (6 millió dollár illetékkel együtt) kelt el. A Lichtenstein-alkotás licitálója vitte haza az este utolsó tételét is, Mark Grotjahn Untitled (Black Butterfly over Blue M02G) (2002) című művét 1,2 millió dollárért.

Agnes Martin: Early Morning Happiness, 2001. Forrás: The Art Newspaper

Agnes Martin két minimalista vászna - az egyetlen női alkotás a májusi árverésen - szintén olyan licitharcokat váltott ki, amelyek a személyes licitálás visszatérésének volt köszönhető. Az est harmadik tétele, Martin Early Morning Happiness (2001) című műve négy személy közötti licitversenyt eredményezett. Végül 9,8 millió dollárért került eladásra. 11 tétellel később a második Martin került árverésre, az Untitled #11 (1985) című klasszikus Martin-kompozíciót, amely halványszürke alapon vízszintes fehér vonalakból áll, 6,4 millió dollárért vásárolták meg.

Címlapkép: műtárgy.com