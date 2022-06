Egyre gazdagabbak az emberek a világon, de az infláció mindent tönkretehet

Kétszámjegyű, 10,6%-os növekedést mutatott a globális pénzügyi vagyon tavaly a Boston Consulting Group friss elemzése szerint, ami a legmagasabb éves növekedési ütem az elmúlt több mint 10 év alatt. Ezzel 26 ezermilliárddal 530 ezermilliárdra nőtt a pénzügyi vagyon világszerte. Jó hír, hogy a tanulmány szerint ez a vagyonnövekedés a következő 5 évben is folytatódni fog, de az infláció csúnyán belenyúlhat a zsebekbe, főleg a világ keleti felén.

26 ezermilliárd dolláros vagyonbővülés

A globális pénzügyi vagyon 2021-ben rekordmagas, 530 ezermilliárd dollárt ért el a BCG globális vagyonkezelési iparágról szóló éves jelentése szerint. A növekedést elsősorban az erős részvénypiacok és a reáleszközök iránt megnövekedett kereslet hajtotta.

Az egy év alatt látott kétszámjegyű növekedés a legmagasabb éves növekedési ütem az elmúlt több mint 10 év alatt.

A vizsgált egy évben 26 ezermilliárd dollárral nőtt a globális vagyon, így közelítette meg az 530 ezermilliárdos szintet.

Ráadásul a jövőre nézve is pozitív a jelentés, a következő 5 évben mintegy 80 ezermilliárd dollárnyi új vagyon keletkezhet globálisan, még az olyan rizikófaktorok ellenére is, mint az infláció és az orosz-ukrán háború.

A pénzügyi vagyon és a reáleszközök növekedése 2020 és 2021 között, ezermilliárd dollárban. Forrás BCG Global Wealth Report 2022

Fontos változást is előrejelez a tanulmány: 2023-ra várhatóan Hongkong veszi át Svájc helyét, mint a határokon átnyúló legnagyobb magánvagyont kezelő ország, véget vetve a több mint 200 évig tartó svájci dominanciának.

Határon átnyúló pénzügyi központok. Forrás: BCG Global Wealth Report 2022

Az előrejelzés szerint a vagyoneszközök értéke minden régióban emelkedni fog, de az ázsiai és a csendes-óceáni térségben lesz továbbra is a leggyorsabb növekedési ütem: 2026-ig 8,7%-os éves növekedési rátát becsülnek előre. Ha ez az ütem fennmarad, akkor 2026-ra a régió a világ vagyonának közel egynegyedét birtokolhatja. Mindeközben az olyan fejlett térségekben, mint Amerika és Európa, a vagyon növekedése megmarad, az ütem azonban lassulni fog.

A pénzügyi vagyon növekedési üteme régiónként és az előrejelzés. Forrás: BCG Global Wealth Report 2022

A leggazdagabbak vagyona nőtt a legnagyobbat

A BCG jelentése kitér az egyes vagyoni szegmenseknél tapasztalt vagyonbővülésre is. A számok szerint tavaly a legnagyobb mértékben, 16%-kal az ultragazdagok (UHNW) vagyona nőtt, őket az egy csoporttal lejjebb lévő dollármilliomosok (HNW) követik 15%-kal, majd a vagyonos réteg (8%) és a lakosság többi része zárja a sort (5%).

Más a sorrend, ha azt nézzük meg, hogy a fenti kategóriákba esők a globális pénzügyi vagyon hány százalékát birtokolják. Ebben a tekintetben a második csoportba tartozó dollármilliomosok kezében van a legtöbb vagyon (41%), őket a 250 ezer dollárnál kevesebb vagyonnal bíró lakossági szegmens követi 31%-os részesedéssel. A leggazdagabbak csoportjába tartozók csak a legutolsó helyen szerepelnek 13%-os részaránnyal, az ábra alapján azonban az utóbbi 10 évben folyamatosan nőtt a vagyonosabb rétegek vagyonszelete.

UHNW – Ultra High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk meghaladja a 100 millió dollárt); HNW – High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk 1-100 millió dollár közé esik); affluent – prémium szegmens, pénzügyi vagyonuk 250 ezer – 1 millió dollár közé tehető; retail szegmens – pénzügyi vagyonuk 250 ezer dollár alatti.

A globális pénzügyi vagyon megoszlása és növekedési üteme az egyes vagyoni rétegekben. Forrás: BCG Global Wealth Report 2022

Vagyonnövekedés ilyen infláció mellett?

A fentiek persze nagyon szépen hangzanak, de a BCG jelentése sem tudja figyelmen kívül hagyni az inflációt és a devizális hatásokat. mert ha ezt is számításba vesszük, a nominális vagyonnövekedésnél jóval kedvezőtlenebb képet fest a reál vagyonnövekedés.

Globális szinten például a tanulmány 5 év múlva nominális értéken közel 30%-os növekedést vár a pénzügyi vagyonban, ha azonban ezt kiigazítjuk az inflációval és a devizahatással, akkor már csak 15%-os bővülést kapunk.

Kelet-Európa és Közép-Ázsia tekintetében még nagyobb a két szám közötti szakadék: míg nominális szinten 2026-ra 38%-os vagyonnövekedés várható, reálértelemben csupán 2%-os bővülésre lehet számítani.

Nominális és reál vagyonnövekedési ütem a következő 5 évben. Forrás: BCG Global Wealth Report 2022

Fenntartható befektetések, kriptovaluták és digitális vagyonkezelés

A jelentés kitér a fenntartható befektetések egyre nagyobb népszerűségére is, a várakozások szerint 2026-ra ez az eszközosztály a magánbefektetések 8-17%-át teheti ki, szemben a jelenlegi 4-11%-kal. Szó esik a kriptopiac kiaknázatlan lehetőségeiről is, a BCG megjegyzi, hogy a kriptopiac kapitalizációja 2030-ra négy-ötszörösére nőhet. A megkérdezett ügyfelek közel 80%-a azt mondta, hogy fontolóra venné kriptoállományának növelését, ha a vagyonkezelők tanácsadási és oktatási szolgáltatásokat kínálnának ezen a területen. Ráadásul azon ügyfelek kétharmada, akik kripto befektetésüket harmadik féltől szerezték be, azért döntöttek e mellett, mert nem gondolták, hogy a vagyonkezelőjük ilyen szolgáltatásokat nyújt.

A jelentés kitér a digitális vagyonkezelőkre is, akiknek értékelési szorzói hatszor-hétszer magasabbak, mint a hagyományos vagyonkezelőké. Egyre nagyobb befektetéseket vonzanak a digitális vagonkezelők és wealth tech cégek, mivel gyorsabb ügyfélnövekedést, olcsóbb költségszerkezetet és magasabb innovációs rátát tudnak felmutatni hagyományos társaiknál.

Új rekordon a digitális vagyonkezelőkbe érkező tőkebefektetések értéke. Forrás BCG Global Wealth Report 2022

