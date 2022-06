A tőzsdén is megjelenhetnek a származási garanciák

A villamos energia törvény előírásai szerint a MAVIR a HUPX platformján keresztül értékesítheti a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) támogatott termeléshez kapcsolódó származási garancia tanúsítványokat. Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke elmondta, hogy a bevételt a MAVIR a KÁT-rendszer költségeinek fedezésére fordíthatja.

A HUPX csoport június 14-én indítja el magyarországi szervezett származásigarancia-piacát, ahol az eladói oldalon elsőként a MAVIR értékesítheti a kötelező átvételi rendszer alapján támogatásban részesülő, megújuló energiát termelő erőművek származási garanciáit. A vevői oldalon elsősorban olyan vállalatok, energiakereskedők, végfelhasználók megjelenésére számítanak, melyek elkötelezettek a zöld energia felhasználása iránt.

A MEKH javaslatai alapján megszületett jogszabályok szerint a MAVIR jogosult a KÁT-rendszerben támogatott villamos energiához kapcsolódó származási garanciákra, és köteles ezeket a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni, a bevételeket pedig a KÁT-rendszer fenntartására fordítani.

Horváth Péter János elmondta, hogy a MEKH a közelmúltban több lépést tett annak érdekében, hogy a származási garanciák tőzsdei kereskedése hazánkban is elindulhasson. Emlékeztetett, hogy a MEKH tavaly teljes jogú tagja lett a származási garanciák kibocsátásáért felelős szervek nemzetközi szövetségének, az AIB-nak (Association of Issuing Bodies), idén februárban pedig csatlakozott az AIB által létrehozott EECS-rendszerhez is (European Energy Certificate System), ami lehetővé tette a magyar származási garanciák nemzetközi piacra lépését. A MEKH 2022 áprilisában hagyta jóvá a HUPX Szervezett Származási Garancia Piac (GO) szabályzatát, ami alapfeltétele a tőzsdei kereskedés elindulásának – tette hozzá Horváth Péter János.

A származási garancia tanúsítványokat az Európai Unió tagállamaiban és más európai országokban használják a felhasznált villamos energia eredetének igazolására. A származási garancia forgalmazható elektronikus okirat, amely igazolja a felhasználó felé, hogy az általa felhasznált villamos energia meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik.

A MEKH 2014 január 1-je óta végzi a származási garanciák felügyeletét, és üzemelteti a származási garanciákat tartalmazó elektronikus számlarendszert. Horváth Péter János elmondta, hogy a hivatal 2022 június elejéig összesen 8 598 439 darab származási garanciát jegyzett be a számlatulajdonosok részére. Hozzátette: a júniusi első aukción összesen 2 445 178 darab származási garancia válik kereskedhetővé, amiből 509 224 darab már az EECS-rendszernek megfelelő nemzetközi kereskedésre alkalmas tanúsítvány.

