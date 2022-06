Eladási hullám a kriptopiacon, beszakadt a MicroStrategy árfolyama

Michael Saylor vezérigazgató a MicroStrategy élén egészen agresszív kriptopénz-felhalmozásba kezdett korábban, a bitcoin-vásárlásokat pedig nem csak az elemzőszoftver-üzletágából származó nyereségből, hanem kötvénykibocsátáson keresztül történő hitelfelvételből és a Silvergate-től felvett hitelből is finanszírozta. A NewsBTC adatai szerint a vállalat összesen 4 milliárd dolláros bitcoin-vásárlásaiból 2,4 milliárd dollárt finanszíroztak hitelből.

Az előzetes adatok alapján a kriptopiaci zuhanás közepette a MicroStrategy részvényei 25,3 százalékot eshetnek a piacnyitásban, míg idén már több mint 60 százalékkal került lejjebb a jegyzés.

Mindeközben Saylor lelkesedése a kriptovalutákkal kapcsolatban töretlen, a következő rövid véleményt posztolta szombaton a Twitterre:

is money. Everything else is credit. #Bitcoin