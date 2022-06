Itt van 5 új ábra arról, hol élnek, mennyi pénzük van és mibe fektetnek a dollármilliomosok

Portfolio 2022. június 14. 16:58

Tavaly is voltak kihívások a piacokon, de ezek is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy kifogjanak a dollármilliomosokon: a Capgemini friss jelentése szerint a gazdagok száma és vagyona is növekedni tudott tavaly, egy év alatt 1,7 millió új dollármilliomos született. Az adatok kitérnek arra is, hol élnek most közülük a legtöbben, a gazdagok között is kik a leggazdagabbak, ahogyan arról is képet kapunk, mibe fektetik vagyonukat a milliomosok.