Nem mutatják a visszaesés jeleit a 2022-es Art Basel eladásai

A nemzetközi művészeti világ buborékában a gazdasági válság viszontagságai szinte alig látszódtak meg a vásár eladásain: minden jel arra utal, hogy a tehetősebbeket a költekezési mámor fogta el. A májusi, kéthetes New York-i nagyszabású aukciósorozatot követően, amely több mint 2,5 milliárd dollárt hozott, a gyűjtők további modern és kortárs művekre vadásztak a svájci Art Basel 52. vásárán, amely június 14-én, kedden nyílt meg a VIP-vendégek előtt. Louise Bourgeois művésznő ikonikus Spider szobra 40 millió dolláros áron került meghirdetésre, mint a legnagyobb a számos nagy összegű alkotás között.

A koronavírus-járvány miatt 2019 óta ez volt az első személyes, teljes körű Art Basel vásár, amelyet Svájcban tartottak a megszokott júniusi időpontban. A tavaly szeptemberben tartott helyettesítő vásárnak, amely kissé csökkentett tétel- és szereplő számmal rendelkezett, az ismeretlen időpont és a Covid-19 folyamatos korlátozásai szabtak gátat.

„Idén az eladások erősek voltak” – mondta Sean Kelly, New York-i kereskedő egy interjúban a kiállítás főépületének első emeletén, ahol a kortárs galériák koncentrálódtak.

Kelly egyike volt az idei vásár 289 kiállítójának, szemben a 2021-es 272-vel. „Alig vannak kínai gyűjtők” - tette hozzá Kelly, „de úgy érzem, hogy nagyon is visszatértünk. Néhány igazán jelentős vásárló is járt itt”. Kelly a megnyitó első hat órájában több mint 20 eladást bonyolított le a 30 000 és 250 000 dollár közötti árkategóriában.

A vásárt, a többi európai luxuskereskedelmi üzletággal együtt, hátrányosan érintették a Coviddal kapcsolatos utazásokra vonatkozó korlátozások. A maszkok és a koronavírus-tesztek idén eltűntek, és az Art Basel visszatért a viszonylag normális kerékvágásba. A tömeg azonban valamivel kisebb volt, a tempó lassabb, mint a 2000-es és 2010-es évek fellendülésének éveiben.

Észrevehető, hogy a nemzetközi gyűjtők, különösen Ázsiában, belekényelmesedtek abba, hogy jelentős árszinteken online vásároljanak és foglalkozzanak a művészettel. Manapság a bázeli kiállítók elárasztják ügyfeleiket a vásárt megelőző online ajánlatokkal, és ennek eredményeként a standokon található művek közül sok művet vagy előre eladtak, vagy időre lekötött alapon lefoglaltak, és a gyűjtő vagy tanácsadó megerősítésére várnak.

Ed Clark: New York Ice Cream, 2003. Forrás: The New York Times

„Négy percem volt arra, hogy döntsek, és ketten vártak mögöttem” - mondta a New Yorkban és Floridában élő tanácsadó, Kimberly Gould. Elmesélte, hogyan vásárolta meg a 2003-as New York Ice Cream nagyméretű, pazar festményt, az úttörő afroamerikai absztrakt festő, Ed Clark alkotását, aki szerepelt a „Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power” című kiállításon. A Clark-munkát nem alkuképes 1,2 millió dollárért kínálták a New York-i Mnuchin kereskedőház standján. „Azt mondtam, hogy oké, megerősítve” - tette hozzá Gould. – „A döntéseket ilyen gyorsan kell meghozni.”

A tőzsdék zuhanórepülésével néhány V.I.P. látogatót megnyugtatott az Art Basel szilárd hírneve, amely a modern és kortárs művészet kiemelkedő európai vására.

„Érzem, hogy az embereket aggasztja a tőzsde esése” - mondta Emilie Pastor, egy monacói gyűjtő. „Több időt szánnak a döntésre és biztonságos neveket keresnek. Én inkább a klasszikus, befutott művészeket, vagy a kevésbé ismerteket fogom keresni.”

Pastor megvásárolta az Ages (Jurassic) című, Steve Bishop brit művész által készített, 15 fotóból álló, bekeretezett összeállítást, amely a Cabazon dinoszauruszok egyikét, egy dél-kaliforniai út menti látványosságot mutat be. Ez 15 000 fontba, azaz mintegy 18 400 dollárba került a londoni Carlos/Ishikawa galéria standjánál.

Pastor, aki az elmúlt 15 évben rendszeres látogatója volt az Art Baselnek, megjegyezte, hogy a fiatalabb, keresett festők munkái egyre inkább előtérbe kerülnek a már befutott galériák standjain.

You, blinded by M, a Jenna Gribbon brooklyni művész 2022-es, jellegzetes festői tanulmánya zenész barátnőjéről, Mackenzie Scottról, 70 000 dollárért kelt el az LGDR, egy nemzetközi galéria standján, amely a 20. századi művészetre van specializálódva.

Jenna Gribbon: Fake cry, 2022. Forrás: The New York Times

A Massimo de Carlo standján látható, szintén 2022-es Fake cry című, Scottot könnyek között ábrázoló, óriás méretű Gribbon-portré, amely szintén 2022-ből származik, sokak szerint az Art Basel egyik kiemelkedő alkotása volt. A 125 000 dolláros művet a vásár első óráiban vásárolta meg egy brit gyűjtő.

Bár a galériák részéről élénk kereslet övezi, Gribbon még nem ért el látványos leütési árat a másodlagos piacon, ellentétben a fiatal Los Angeles-i festőnővel, Lucy Bull-lal.

Lucy Bull: 21.57, 2021. Forrás: The New York Times

A múlt hónapban a Sotheby's „napjaink legizgalmasabb művészeit” felvonultató „The Now” aukcióján Bull egyik gazdagon rétegzett absztrakt műve 907 200 dollárért kelt el, ami aukciós rekordot jelentett a művész számára. Egy másik, 21.57 című, 2021-ben készült festményt az Art Basel kiállításon diszkréten 55 000 dollárért adtak el egy gondosan kiválasztott vevőnek Bull Los Angeles-i kereskedője, David Kordansky standjában. Vajon hány leendő vevője van a galériának Bull áhított festményeire? „Túl sok ahhoz, hogy megszámoljam” - mondta Kurt Mueller, Kordansky intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója.

„Mindenki az első számú tételt keresi.” - mondta Philip Hoffman, a New York-i székhelyű tanácsadó cég, a Fine Art Group alapítója és vezérigazgatója, utalva a fiatal nevek ritkán elérhető műveire, amelyeket az aukciósházak arra használnak, hogy a galériákban először kifizetett összegek többszörösével indítsák eladásaikat.

Felix Gonzalez-Torres: Untitled (Tim Hotel), 1992. Forrás: The New York Times

A fiatal művészek jelenlegi, erősen spekulatív piaca ellenére a nagy értékű alkotások továbbra is nagy forgalmat bonyolítanak le az Art Baselen. Egy olyan múzeumi ritkaságot, mint Felix Gonzalez-Torres 1992-es Untitled (Tim Hotel) című alkotása, amely egyike a kubai-amerikai művész 22 fényfüzér-szobrának, David Zwirner 12,5 millió dollárért adott el egy ázsiai gyűjteménynek, amihez hozzájárult a Gonzalez-Torres munkáiból jelenleg a párizsi Bourse de Commerce-ban látható kiállítás is. De aztán a Lisson Galéria is el tudott adni egy Anish Kapoor-szobrot, a 2018-as Non-Object Black című rombusz alakú művet 750 000 fontért (kb. 920 000 dollárért).

Miután bejelentették, hogy Bourgeois 1996-ban készült, 22 láb széles acél Spider szobra 40 millió dollárért talált vevőre, Iwan Wirth, a Hauser & Wirth nemzetközi megagaléria társalapítója ujjongott.

„Ez szuper izgalmas” - mondta. „Ez a legmagasabb ár, amelyet valaha is fizettek egy női művész munkájáért az Art Baselen.”

A kereskedő standját drámaian uraló szobor vevőjéről nem árultak el részleteket. Egy hasonló méretű műve 2019-ben 32 millió dollárért kelt el egy aukción, amely egy bronzszobor volt.

„A Spider az a darab, amelyet egy nem Bourgeois-gyűjtő is birtokolni szeretne” - mondta Wirth - „Ez a 20. század egyik legikonikusabb szobra.”

Ez valóban igaz. De tekintve, hogy a 40 millió dolláros szobrokról általában nem négyperces vagy akár négyórás döntések születnek, vajon tényleg ez a vásárlásról szóló döntés tényleg a vásár ideje alatt született meg? Chloe Kinsman, a Hauser & Wirth kommunikációs igazgatója e-mailben azt mondta: „Az eladás az Art Basel nyitónapján történt, a vásárra vezető megbeszéléseket követően.”

Marc Spiegler, az Art Basel globális igazgatója most már a cég októberben megrendezésre kerülő „Paris+” vásárának első kiadásával foglalkozik. Spiegler úgy véli, hogy „széles körű gazdasági összeomlásra” lesz szükség ahhoz, hogy a nagy vagyonnal rendelkező gyűjtők viszonylag kis csoportjának lelkesedése lankadjon, akik jelenleg a műtárgypiac csúcsát mozgatják. „Az emberek jóslatai, miszerint a világjárvány a művészeti vásárok végét jelenti, valóban tévesnek bizonyultak” - mondta Spiegler.

Címlapkép: Louise Bourgeois Spider (1996) szobra a 2022-es Art Baselen. Forrása: The New York Times