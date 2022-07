Aegon: a jegybankok teljesen inkompetensek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Júniusban a befektetőket már kizárólag az érdekelte, hogy milyen magas lesz az idei infláció, mikor fog tetőzni, és a központi bankok mit fognak, vagy tudnak tenni annak érdekében, hogy lejjebb hozzák az inflációs várakozásokat. Sajnos az látjuk, hogy a jegybankok teljesen inkompetensek, próbálkoznak a kommunikációs csatornákon keresztül megnyugtatni a befektetőket, hogy elkötelezettek az infláció megállításában, de ha az elmúlt 2 év jegybanki tevékenységeket nézzük, akkor érthető, hogy miért szkeptikusak az emberek ezzel kapcsolatban. Egy évvel ezelőtt, Jay Powell amerikai jegybank elnök, konzisztensen azt mondta, hogy az infláció csak átmeneti, és nagyon gyorsan vissza fog süllyedni az jegybank által kitűzött szintre. Ekkora ostobaságot utoljára Ben Bernake korábbi jegybank elnök mondott, mikor 2008-ban kitartóan azt mondta, hogy az amerikai subprime hitelválságnak csak korlátozott hatása lesz az amerikai gazdaságra, nem kell aggódni miatta. Mint tudjuk, 2009-ben nemhogy az amerikai, de a világgazdaság majdnem összeomlott a hitelválság miatt. Ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy hogy ezek a gazdasági vezetők tényleg ennyire buták és inkompetensek, hogy nem látják a problémákat, vagy csak egyszerűen hazudnak. Sajnos egyik opció sem vonzó.

Az amerikai jegybank júniusban ismét kamatot emelt 75 bázis ponttal, így az alap kamat 1,75%-ra emelkedett, ami nevetséges, ha figyelembe vesszük a 8% feletti inflációt. A piac most már azt árazza, hogy év végére az amerikai jegybank alapkamat 3% körül lesz, ami azt jelenti, hogy a következő jegybanki ülésen újabb 75 bázispontos emelés lesz, és az azt követően pedig 50. Powell jegybank elnök azt kommunikálja, hogy figyelni fogják a gazdaság alakulását, és ha ilyen szintű emelések sem állítják meg az inflációt, akkor tovább emelik a kamatokat. Már vannak jelek, hogy az amerikai gazdaság a recesszió felé tart, vannak, akik úgy gondolják, hogy már recesszióban van. A Target áruház lánc már másodszor figyelmezteti a befektetőket, hogy rossz negyedéves eredmény várható, és az Atlanta FED friss, már csak 0,9 százalékos második negyedéves GDP növekedést váró becslése - ennek alapján az első félévben csökkenhetett az amerikai GDP - összességében a lassulási félelmeket erősítette. Ha az építkezési adatokat nézzük, ami a gazdaság egyik fő húzó ereje, akkor azt látjuk, hogy az amerikai jelzáloghitel-piac sem vidám, a júniusi új hitelvolumen 6,5 százalékkal csökkent, abszolút értéken pedig ez 22 éve, 2000 óta nem látott mélypontot jelent, arra pedig még sokan emlékeznek, milyen piaci szenvedést hozott az ezt követő időszak két évtizeddel ezelőtt. Jamie Dimon a JP Morgan befektetési ház elnökének kijelentése is borzolta a kedélyeket. Szerinte az állami juttatásokból a lakosságnak még 6-9 hónapig kitartó extra elkölthető pénze maradt, ezt követően azonban a bankszektor egy "hurrikánnal nézhet szembe", romló hitelminőséggel és lassuló lakossági fogyasztással. Az utóbbit már most is érezni Dimon szerint a legalsó jövedelmi szegmensben. Tehát az egyik oldalról azt látjuk, hogy az amerikai jegybank kamatot emel, hogy próbálja megfékezni a 40 éves csúcson tomboló inflációt, a másik oldalról pedig azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság a recesszió fele közelít. Összességében a piac fő kérdése, hogy ha az infláció elleni harcot tényleg komolyan veszi a FED, akkor sikerülhet-e ez recesszió nélkül, sokan erre a kérdésre nemmel válaszolnak a befektetői közösségből.

Az EKB hasonló cipőben van, mint az amerikai jegybank. A háború hatása Európában hatványozottan érzékelhető, az inflációs hatás itt még magasabb is. A földgáz árak soha nem látott emelkedést mutattak, de a benzin ára is rekordot döntött. Az EKB sarokba van szorítva, mert már a német gazdaság is a recesszió jeleit mutatja, viszont a piacok már az árazzák, hogy az EKB is kamatot fog emelni. Olyan 40 éve nem fordult elő, hogy egy recesszióban lévő (vagy afelé tartó) gazdaságban kamatot emeljen a jegybank. A kamat emelés pedig sokkal érzékenyebben fogja érinteni a déli országokat, mint az északiakat. Az, hogy mekkora a fejetlenség az EKB-ban is, jól mutatja, hogy amikor Christine Lagarde határozottan kijelentette, az EKB nem fogja engedni a hozamfelárak szétcsúszását az Eurozónában, mire a német pénzügyminisztérium rögtön tiltakozott Lagarde nyilatkozata ellen, ezt kontraproduktívnak tartva.

A kínai gazdaság is azt mutatja, hogy a lassulás ott is érezhető, de talán a gazdaság már kezd egy kicsit erőre kapni. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke májusban 46-ról 48,1-re nőtt, amely a vártnál gyengébb érték, mutatja az elhúzódó lezárások hatását. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI pedig májusban a várt 49 helyett 49,6-ra emelkedett, a helyi gyárak már próbálják növelni termelésüket. A hírek szerint javul a helyzet Sanghaj környékén, ahol a legtöbb covid-korlátozást megpróbálják eltörölni. A nem-feldolgozóipari PMI 45 helyett 47-re javult, amely még mindig zsugorodást jelent, de enyhébb mértékben. A kínai kormány döntése alapján helyi hatóságok nem vezethetnek be korlátozásokat az elektromos autók regisztrációjának volumenére vonatkozóan és kötelesek részt venni a töltési infrastruktúra kiépítésében, ezen lépésekkel is a gazdaság stabilizálása a cél. Számos egyéb, a gazdaságot segítő intézkedésről is döntés született, ezek közé tartozik a jelzáloghitel-kamatok csökkentése és a KKV-bankhitelek törlesztésének kitolása.

Magyarországon az infláció továbbra is jelentős probléma. Már a hivatalos MNB által közzétett infláció is 10% felett van, de a valós infláció közelebb van a 15%-hoz. A nagy változás történt az MNB kamatpolitikájában júniusban. Hosszú idő után végre az alapkamat és az egyhetes betéti kamat újra összezárt, és így kicsit átláthatóbb lett a magyar kamat rendszer. Júniusban 175 bázisponttal emelték meg az alapkamatot annak érdekében, hogy vissza szorítsák az inflációt és stabilizálják a forintot. A kérdés az, hogy nem túl későn tették ezt meg. Az MNB jelentősen vesztett a kredibilitásából az elmúlt időszakban, és most utólag vissza tekintve az unortodox gazdaság politika nem volt semmi más mint az EU-ból beömlő ingyen pénz elköltése. Az elkövetkező időszak megmutatja majd, hogy a külföldi tőke mennyire hisz abban, hogy a nemzeti bank meg tudja állítani az inflációt, és hogy a forint mennyire tudja tartani magát a külföldi fizető eszközökkel szemben.

A modell portfólión júniusban a következőket változtattuk: Mivel úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, csökkentettük a hazai részvény és nyersanyag kitettséget és növeltük a pénzpiaci és a hazai kötvény kitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.