OTP: kezdenek erősen vonzónak tűnni a kötvénybefektetések

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A hónap elején még az erősödő inflációs aggodalmak domináltak a piacokon, az európai infláció tovább emelkedett, az amerikai árindex is új csúcsra ugrott a várt tetőzéssel szemben, a hazai infláció is rosszabb lett még a vártnál is. A jegybankok nem találhattak kibúvót: a Fed 75 bázisponttal emelve nem váratlant, de erőset lépett, az EKB is elkötelezte magát a kamatemelés mellett, már szeptemberre ígérve a negatív irányadó kamat feladását, az MNB pedig a gyengülő forint mellett erősödő inflációs spirál hatására kénytelen volt legalább előre hozni a szigorítás egy részét és összezárta az irányadó kamatot az alapkamattal 7,75%-on. A kamat- és hozamszintek nagyot emelkedtek az elmúlt időszakban, olyannyira, hogy a kötvénybefektetések kezdenek erősen vonzónak tűnni.

Még inkább annak tűnnek, ha a gazdasági kilátásokkal vetjük össze őket. Az infláció felemésztette a lakossági jövedelmek vásárlóerejét, új költségvetési impulzus a felszaporodott adósságállományok mellett nem várható, a drasztikusan megnövekedett nyersanyag- és energiaárak pedig a vállalatok nyereségességébe harapnak. Hónap végére ezért egyre inkább erősödtek a lassulásra, netán visszaesésre vonatkozó félelmek. A kötvénypiac egyelőre vacillál, de ahogy az inflációs csúcs már csak a bázishatások miatt is a szemhatárra kerül, felismerheti, hogy a jelenlegi értékeltségi szintek már vonzóak. A kockázatos eszközök számára ez nem jó kilátásokat jelent, az erősen felhabzott lakóingatlan-piacokra pedig a finanszírozási költségek megugrásával egyenesen fenyegető. A nyersanyag- és az energiaárak az ukrajnai háború miatt magasan ragadnak, sőt, az orosz gázszállítások leállításának veszélye Európában egyszerre vetít előre didergős és forrongó telet. Ezeket a hatásokat igyekeztünk bemutatni az alábbi portfólió-ajánlásban.

A 10% feletti 1-2 éves hazai kamatswap-ráták tartósan megemelkedett alapkamat-várakozásokat tükröznek, az alapforgatókönyv szerint az időszak átlaga ennél alacsonyabbnak várható. A kedvezőtlen hazai inflációs kilátásokkal már több körben szembesült a piac, az uniós források körüli vita is közismert, úgyhogy a piaci árazás a pesszimista oldal felé tendál. Ezzel együtt jóval 8% feletti hozamszinteken ismétlődően erős vásárlói igény látszik az államkötvényekre, a jelenlegi hozamszinteken pedig már a tartási hozam is jelentős. Hacsak nem fordulnak még borúsabbra a kilátások, az infláció csúcsra futásával 8,5-9% körül tetőzhet ősszel az alapkamat, az elkerülhetetlennek látszó gazdasági lassulás mellett pedig ez a hozamcsúcsot is jelentheti. A megemelkedett nemzetközi kötvényhozamokat devizaswappal forintosítva pedig már közepes futamidőkön is 10% feletti forinthozamokat érhetünk el, amivel az elmúlt időszakkal szemben már reálhozamot is várhatunk. Egyes feltörekvő kötvénypiacok is vonzóak, mind helyi, mind kemény devizában. A hazai blue chip részvényeket az ukrán háborún túl a különadók és az ezeket körüllengő bizonytalanság is erősen sújtották, a hangulat konszolidációja mellett ezek túlteljesíthetnek. A fejlett részvénypiacok viszont még csak kacérkodnak egy recesszió gondolatával, itt óvatosabbak lennénk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.