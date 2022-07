Rég elfeledett befektetést keltett életre az infláció Magyarországon

Egyre több hazai befektetési szakember gondolja úgy, hogy eljöhetett a kötvénybefektetések ideje, a Portfolio által gyűjtött friss portfólió-ajánlókban ugyanis több mint 5 éve nem látott szintre emelkedett a modellportfólió kötvénysúlya. A portfóliómenedzserek szerint egyre rosszabb képet fest az infláció a világban, mindeközben tovább romlanak a globális növekedési kilátások, a részvénypiacok pedig már egy mérsékeltebb recessziót áraznak.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júniusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, KBC Asset Management, OTP Alapkezelő.

Infláció, recesszió, kötvények

A portfóliómenedzserek friss ajánlói szerint egyre rosszabb képet fest az infláció a világban: a fejlett országok többségében az árromlás mértéke felülmúlta az elemzői várakozásokat és az előző havihoz képest is gyorsulást mutattak. Az infláció ugyanakkor a korábbi várakozásokkal ellentétben nem tetőzött az első negyedévben. A jelenlegi várakozások alapján erre a második és a harmadik negyedévben van esély.

Mindeközben tovább romlanak a globális növekedési kilátások. Az egyik portfóliómenedzser szerint a magas infláció alapos csapást mért a fogyasztók vásárlóerejére is, a fogyasztói bizalmi indexek meredeken csökkennek. Az amerikai és a brit index történelmi mélypontra zuhant, az eurózóna indexe pedig utoljára a valutaövezet tíz évvel ezelőtti adósságválsága idején volt ilyen alacsony. Az üzleti bizalmi indexek még viszonylag jobban tartják magukat, de a trendjük hónapok óta süllyedő, az új megrendelésekre vonatkozó alindex pedig különösen sokat esett és a kereslet visszaeséséről árulkodik. A munkaerőpiacok továbbra is erősnek tűnnek, de néhány mutató már fordulni látszik, ami alacsony munkanélküliség esetén ugyancsak növeli egy közelgő recesszió valószínűségét. Az európai gazdaságokra további fenyegetést jelent az orosz gázszállítások akadozása, egy teljes leállás durva visszaesést okozhatna a kontinens GDP-jében.

A részvénypiacok már egy mérsékeltebb recessziós szcenáriót áraznak, a részvénypiaci pozícionáltság extrém, a 2008-as válság és a covid járvány kirobbanásában tapasztalt szintekre csökkent, ami a romló recessziós kilátások miatt nem meglepő, viszont technikailag erősítheti egy rövid távú visszapattanás esélyét – véli az egyik szakértő.

Több portfóliómenedzser is pozitívan nyilatkozik ugyanakkor a kötvényekről, itt az év első fele az emelkedő kamatok miatt meglehetősen kedvezőtlenül alakult. Mára azonban az USA-ban, de akár Magyarországon a kamatok sokkal vonzóbb szintekre kerültek, ráadásul a nyersanyagárak óvatos csökkenése és a recessziós kockázatok erősödése megállíthatja a hosszú hozamok emelkedését is – vélik egyes szakértők.

Mások is úgy látják, hogy bár a a fejlett és fejlődő piacokat is a kamat- és hozamemelkedés jellemzi, a növekedési félelmek további erősödésével a fejlett piaci, core hozamokban azonban bekövetkezhet a tetőzés, sőt, akár egy fordulat is elkezdődhet.

Erőre kaptak a kötvénybefektetések

Kettős folyamatot lehet megfigyelni a mostani modellportfóliók kialakításában: egyrészről a portfóliómenedzserek csökkentették a részvénybefektetéseik súlyát, másrészt elkezdték növelni a kötvénybefektetések értékét. Az utóbbi évek alacsony, sok esetben nulla közeli hozamkörnyezetében a kötvényeket sokan elfejtették, de most, hogy a kötvénypiaci hozamok elérhették csúcspontjukat, ismét megnyílt a lehetőség az ezekkel való pénzszerzésre. Már itthon is olyan hozamszintekkel találkozhatunk, amelyek középtávon akár már reálhozamot is biztosíthatnak. Mindeközben az alternatív befektetésekből is inkább kitáraztak a hazai szakértők az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest.

A mintaportfóliókon belül előretörtek tehát a hazai kötvények, ezeket a fejlett piaci részvények, majd a pénzpiaci befektetések követik. Az eddig hónapokig a legnagyobb fiktív kitettséget élvező pénzpiaci eszközök láthatóan visszaszorultak, jól látszik, hogy a szakemberek elkezdték mozgósítani az eddig jó beszállási lehetőségekre váró pénzeket.

Júniusban több mint 5 éve nem látott szintre emelkedett a kötvénybefektetések aránya a modellportfólióban, mindez egyértelműen a részvény és alternatív befektetések kárára.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

