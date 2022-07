Újabb kriptós cég ment a levesbe, ez még nagyon sokaknak fájhat

Ahogy arról múlt héten beszámoltunk, a TerraUSD és a luna összeomlása, illetve a kriptoeszközök árfolyamának zuhanása valóságos lavinát indított el a kriptopiacon . Az áldozatok sora most egy új névvel bővült, hiszen a Celsius nevű, egyik legnagyobbnak számító kriptohitelezési platform csődvédelmet kért. A név azoknak ismerős lehet, akik csak az elmúlt néhány hétben kezdték követni a kriptopiaci eseményeket, hiszen nagy port kavart, mikor a cég nemrég a piaci turbulenciákra hivatkozva felfüggesztette a kifizetéseket - vagyis az ügyfelek pénze bent ragadt a számlájukon, amihez azóta sem tudnak hozzáférni. Hogy az ügyfelek, vagy a hitelezők valaha visszakapják a pénzüket, abban egyelőre csak reménykedni lehet.

Csődvédelmet kért a Celsius

Újabb kriptohitelező platform kért csődvédelmet, ami az elmúlt hetek történései alapján talán már nem is meglepetés sokak számára. Főleg, ha azt is hozzávesszük, hogy a platform korábban befagyasztotta az ügyfelek vagyonát, ami általában már a történet végét szokta jelezni. Ráadásul ez a rövid időn belül már nem az első ilyen eset volt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 13. Elszabadult a lavina a kriptopiacon, sorra temeti maga alá az áldozatokat

2021 októberében Alex Mashinsky vezérigazgató azt mondta, hogy a kriptohitelező 25 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezett – vagyis nem kis halról volt szó. Még májusban is - a kriptopénzek árfolyamának zuhanása ellenére - a hitelező mintegy 11,8 milliárd dollárnyi vagyont kezelt a cég honlapja szerint. A cég további 8 milliárd dollárnyi ügyfélhitellel rendelkezett,

így a világ egyik legnagyobb kriptohitelezőjének számított.

Most a Celsius készpénzállománya 167 millió dollárra csökkent, ami a cég állítása szerint "bőséges likviditást" biztosít a működés támogatásához az átszervezési folyamat során. Eközben a Celsius a csődbejelentése szerint mintegy 4,7 milliárd dollárral tartozik az ügyfeleinek - és a mérlegében körülbelül 1,2 milliárd dolláros lyuk tátong.

A Celsius bukása két héten belül a harmadik nagyobb bedőlés a kripto ökoszisztémában, amelyet egyesek már a Lehman Brothers csődjéhez hasonlítanak.

Függetlenül attól, hogy a Celsius bedőlése a nagyobb kripto ökoszisztéma összeomlását jelzi-e, a kétszámjegyű éves hozamoknak valószínűleg vége. A Celsius esetében az irreálisan nagy hozamok ígérete, mint az új felhasználók bevonásának eszköze, nagyban hozzájárult a bukásához.

De mi volt a probléma?

A Celsius problémája az, hogy az ügyfeleknek kínált közel 20 százalékos éves hozam nem volt valós. A cég elleni egyik bírósági perben azzal vádolják a Celsiust, hogy Ponzi-sémát működtetett, és a korai belépőknek az új felhasználóktól kapott pénzből fizetett.

A Celsius emellett más, hasonlóan magas hozamokat kínáló platformokba is befektetett, hogy üzleti modelljét életben tartsa.

A The Block értesülése szerint a Celsius legalább félmilliárd dollárt fektetett be az Anchorba, amely az időközben megbukott, dollárhoz kötött stablecoin-projekt, a terraUSD (UST) zászlóshajónak számító hitelezési platformja volt – amelytől végül elindult az UST és a luna bukása. Az Anchor 20 százalékos éves hozamot ígért a befektetőknek UST-állományaikra - ez az arány sokak szerint fenntarthatatlan volt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 29. Összeomlott álmok és elégett vagyonok - Ezt hozta a kriptopiaci kísérlet bukása

Viszont a Celsius egyike volt a számos platformnak, amely az Anchornál parkoltatta készpénzét, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bedőlések sorozata rendkívül gyors megtörtént, miután az UST-projekt májusban összeomlott.

Mindig hozamot kell szerezniük, ezért az eszközöket olyan kockázatos eszközökbe helyezik át, amelyeket lehetetlen fedezni

- mondta Nik Bhatia, a The Bitcoin Layer alapítója és a Dél-kaliforniai Egyetem adjunktus pénzügyi professzora a CNBC-nek.

Ami a mérlegében lévő 1,2 milliárd dolláros lyukat illeti, Bhatia ezt a rossz kockázati modelleknek és annak tulajdonítja, hogy az intézményi hitelezők eladták alóla a biztosítékokat.

Valószínűleg elvesztették az UST-ben lévő ügyfélbetéteket. Amikor az eszközök ára csökken, így keletkezik a "lyuk" a mérlegben. A kötelezettség közben megmarad, tehát mégegyszer mondom, ez egy rossz kockázati modell

- tette hozzá Bhatia.

A Celsius nincs egyedül, kriptopiac hitelezési szegmensében folyamatosan repedések keletkeznek. Ennek hatása az, hogy a hiteleket visszavonják, a hitelbírálati standardokat szigorítják, a fizetőképességet tesztelik, így mindenki visszavonja a likviditást a kriptohitelezőktől.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 07. 04. Messze még a vége, újabb kriptohitelező szünetelteti a kifizetéseket

Ki kapja vissza a pénzét?

Három héttel azután, hogy a Celsius a "szélsőséges piaci körülmények" miatt leállította az összes kifizetést - és néhány nappal azelőtt, hogy a kriptohitelező végül csődvédelmet kért - a platform még mindig vastag betűkkel hirdette a weboldalán a közel 19 százalékos éves hozamokat.

"Helyezze át kriptóját a Celsiusra, és perceken belül akár 19 százalékos éves hozamot is kereshet" - olvasható a weboldalon. Az ilyen ígéretek segítettek gyorsan új felhasználókat becsalogatni: a Celsiusnak júniusban 1,7 millió ügyfele volt.

A cég csődbejelentése szerint a Celsiusnak több mint 100 000 hitelezője is van, akik közül néhányan készpénzt kölcsönöztek a platformnak, anélkül, hogy a megállapodás fedezetét bármilyen biztosítékkal alátámasztották volna. Az 50 legnagyobb biztosíték nélküli hitelezőjének listáján szerepel Sam Bankman-Fried kereskedőcége, az Alameda Research, valamint egy Kajmán-szigeteki székhelyű befektetési cég is.

Ezek a hitelezők valószínűleg elsőként kapják vissza a pénzüket, ha egyáltalán kapnak valamit - és a kisbefektetők maradnak hoppon.

A Celsius a csődvédelmi kérvény benyújtása után egyértelművé tette, hogy "a legtöbb számlaforgalom további értesítésig szünetel", és hogy "jelenleg nem kér felhatalmazást az ügyfelek pénzkivételének engedélyezésére". A GYIK a továbbiakban azt írja, hogy a jutalékok felhalmozása is szünetel a csődeljárás során, és az ügyfelek jelenleg nem kapnak jutalomkiosztást sem.

Ez azt jelenti, hogy a kriptopénzükhöz hozzáférni kívánó ügyfelek egyelőre nagy bajban vannak. Az sem világos, hogy a csődeljárás végül lehetővé teszi-e az ügyfelek számára, hogy valaha is visszaszerezzék a pénzüket. Ha lesz is valamilyen kifizetés egy akár többéves folyamat végén, az is kérdéses, hogy ki lesz az első a sorban, aki megkapja a pénzt.

A hagyományos banki rendszerrel ellentétben, amely jellemzően biztosítja az ügyfelek betéteit, itt nincsenek hivatalos fogyasztóvédelmi intézkedések, amelyek megvédik a felhasználók pénzeszközeit, ha félremennek a dolgok. A Celsius az általános szerződési feltételeiben leszögezi, hogy a platformra átutalt kriptovaluták a felhasználó által a Celsiusnak nyújtott kölcsönnek minősülnek. Mivel a Celsius nem nyújtott biztosítékot, az ügyfelek pénzeszközei lényegében csak fedezetlen kölcsönök voltak a platformnak.

A Celsius általános szerződési feltételeinek apró betűs részében van az a figyelmeztetés is, hogy csőd esetén "az Earn szolgáltatásban vagy a Borrow szolgáltatás keretében biztosítékként használt bármely digitális eszköz nem szerezhető vissza", és hogy az ügyfeleknek "a Celsius kötelezettségeivel kapcsolatban semmilyen jogorvoslati lehetőségük vagy joguk nem lehet".

Ez lényegében egy kísérlet a jogi hibák alóli általános mentességre.

Egy másik népszerű, a lakossági befektetőket magas hozammal csábító hitelezési platform, a 3,5 millió ügyféllel rendelkező Voyager Digital szintén a közelmúltban jelentett csődöt. Hogy megnyugtassa a több millió felhasználóját, a Voyager vezérigazgatója, Stephen Ehrlich kitweetelte, hogy miután a cég csődeljáráson megy keresztül, a felhasználók, akiknek kripto van a számláján, potenciálisan jogosultak lesznek valamilyen kompenzációra, beleértve a számlájukon lévő kriptót, az újraszervezett Voyager törzsrészvényeit, Voyager tokeneket, és aztán bármilyen bevételt, amit a cég mostanra megszűnt hiteléből kaphatnak az egykor prominens kripto hedge fundtól, a Three Arrows Capitaltól - amelyik szintén csődbe ment.

Azt persze nem lehet tudni, hogy valójában mennyit érne a Voyager token, vagy hogy mindezekből végül összejön-e bármi.

A Three Arrows Capital a harmadik jelentős kriptopiaci szereplő, aki csődvédelmet kért Amerikában, így felmerül a kérdés: vajon a csődbíróság lesz-e végül az a hely, ahol a kriptoszektorban új precedenst teremtenek, és kialakul valamilyen szabályozás?

Kapcsolódó cikkünk 2022. 06. 29. Felszámolják az egyik legismertebb kriptós hedge fundot

A törvényhozók a Capitol Hillen már eleve dolgoznak olyan további szabályokon, amelyek a piac szabályozására irányulnának. Cynthia Lummis és Kirsten Gillibrand szenátorok egy olyan törvényjavaslattal igyekeznek tisztázni a helyzetet, amely átfogó keretet határoz meg a kriptoipar szabályozására, és felosztja a felügyeletet az olyan szabályozók között, mint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság.

Viszont ameddig valamilyen átfogó szabályozás nem lesz, addig meglepődni sem kell azon, hogy előfordulhat olyan eset, amikor hetekkel a Three Arrows Capital csődje után továbbra sem ismert a cég alapítóinak tartózkodási helye.

Címlapkép: Silas Stein/picture alliance via Getty Images