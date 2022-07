Miért nyitnak galériákat az NFT platformok?

A SuperRare, a Superchief Gallery NFT, a Bright Moments és a Quantum Art az elmúlt évben galériákat nyitott az Egyesült Államokban.

A kriptopénzpiacok kolosszális visszaesése ellenére, vagy talán éppen azért, az NFT platformok az utóbbi időben egy olyan, költséges modell felé fordultak, amely a metaközösségeket kivezeti az virtuális világból a fizikai üzletekbe.

Májusban a SuperRare NFT piactér a közelgő piaci katasztrófának tűnő helyzet ellenére fizikai galériát nyitott a manhattani Sohóban, a West Broadway-en.

Ez tényleg kísérlet volt

- mondta Jonathan Perkins, a SuperRare Labs társalapítója és termékigazgatója.

Fel akartuk mérni az érdeklődést, és látni akartuk, hogyan nézhet ki, ha feltárjuk a nagyközönség előtt, illetve a jövőben más városokra is kiterjesztjük.

Minden jel szerint kísérletük sikeres volt. Június 20-án a galéria egy olyan kiállítást rendezett, amelyet Perkins „gyűjtői hatalomátvételnek” nevezett, és amelyen minden művet a digitális művészetek mecénása, Cozomo de’ Medici gyűjteményéből állítottak ki. Perkins szerint a kiállításra több mint 300 látogató érkezett.

A SuperRare Galéria, egy három hónapos pop-up, első kiállításával, a Visions from Remembered Futures-al nyílt meg. Forrás: SuperRare

A fizikai NFT galériák nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kiismerhetetlen digitális művek közmegítélése a pixeles punkoktól és rikító gorilláktól a képzőművészethez közelebb sodródjon. „Amikor egy nagy, gyönyörű, digitális képkeret van egy galériában, és valaki egy pohár pezsgővel a kezében azt mondja:

Ez az! - ez az elrendezés ad egy bizonyos edukációs aspektust, amely segít az embereknek megérteni a virtuális világot és elmélyülni benne

- mondja Perkins.

Persze egy fizikai térrel sokkal könnyebb motiválni a metaversumban elszigetelt közösségeket, hogy a valóság kontextusában is tekintsék meg a műveket.

Amikor az Instagramon fotókat látsz egy galériában zajló buliról, ahol a művek a falon vannak, az legitimálja az egész teret

- mondja Perkins. Azonban a SuperRare nem az egyetlen platform, amely a hagyományos galériákon keresztül próbálja a valóságban összehozni az NFT kedvelőit. A Superchief Gallery NFT, a Bright Moments és a Quantum Art az elmúlt évben mind fizikai NFT galériákat nyitott az Egyesült Államokban.

Az ötletnek van értelme, de talán rossz volt az időzítés

- mondja Magnus Resch műtárgypiaci közgazdász és szerző, aki júniusban adta ki a How To Create And Sell NFTs című könyvet.

„A magas árak és a gyűjtés elkezdésének komplexitása a legnagyobb probléma az NFT-kkel, azonban azáltal, hogy rendezvényeket tartunk és oktatjuk az embereket, bizalmat építünk.”

Forrás: The Art Newspaper

Címlapkép: A SuperRare Pop Up galéria New Yorkban. Forrás: SuperRare