Itt a 100 milliárdos üzlet, amibe sokan be akarnak majd szállni

Az idei év eddig elsősorban az orosz-ukrán háborúról, a világszerte megugró inflációról és a jegybankok sorozatos kamatemeléseiről szól, mindez pedig annyi minden más mellett alaposan betett a tőzsdéknek is. Ez hatványozottan igaz azokra az iparágakra, amiket a növekedési potenciáljaik alapján értékelnek a befektetők, erre egy remek példa a kannabisz szektor - 2022-ben eddig egészen elképesztő eséseket láthattunk a prominens vállalatoknál, gyakorlatilag földbe döngölt részvényárfolyamokról beszélhetünk. Az elmúlt hetek kedvező legalizációs törekvései, a többnyire jól sikerülő negyedésves gyorsjelentések és a vezérigazgatók bizakodó felszólalásai azonban ismét a meggyötört szektor irányába fordították a befektetők figyelmét, egy egész komoly ralit generálva a kannabisz-vállalatoknál. Elemzésünkben összefoglaljuk az aktualitásokat: mekkora táptalaja van a legalizációs törekvéseknek, hol áll maga a folyamat, mi a helyzet a legjelentősebb vállalatok háza táján és arra is kitérünk, hogy jelenleg mik a legnagyobb mérlegelendő nehézségek és kihívások, ha kannabisz-befektetésről van szó.

Mit akar „a nép?”

Bár tavaly már voltak erre utaló előjelek, idén sokáig nemigen hallhattunk érdemleges előrelépésről a marihuána legalizálásával kapcsolatban az Egyesült Államokból, a széleskörű tőzsdei zuhanás közepette pedig brutális eladói nyomás alá kerültek a vonatkozó vállalatok részvényei. Július végén azonban "mozgásba lendültek a fogaskerekek", jött a hivatalos demokrata törvényjavaslat a dekriminalizálásról, egyre nagyobb a legalizálás lakossági támogatottsága és többnyire jól sikerültek a legfontosabb vállalatok negyedéves gyorsjelentései is, mindezeknek köszönhetően egyre több befektető figyelme irányul a szektor felé.

A kannabisz-szektor egyik legnagyobb vállalatának, a Tilraynek a vezérigazgatója például nemrég úgy fogalmazott, hogy szerinte a marihuánának elképesztően nagy piaca lesz az Egyesült Államokban a jövőben. Bár a szövetségi szinten egyelőre illegális szer a Kongresszus "zöld lámpájára" vár jelenleg, egyre hangosabbak a bizakodó felszólalások a prominens vállalatok vezetői felől és a részvényárfolyamok is a befektetők hangulatváltozását támasztják alá az elmúlt hónapokban.

A kannabisz egy 100 milliárd dolláros lehetőség az Egyesült Államokban

- mondta Irwin Simon Tilray-cégvezér a Yahoo Finance Live-nak, hozzátéve: "Az amerikaiak 93 százaléka szeretné, hogy legalizálják az orvosi kannabiszt, és körülbelül 63-65 százalék szeretné, ha rekreációs célra is fogyasztható lenne a szer a felnőtt lakosság számára. Tehát az emberek többsége legálissá akarja tenni a kannabiszt".

Ami a legalizálás kérdéskörét illeti, a közvélemény alakulását vizsgálandó céllal számtalan kutatást végeznek az elemzők, a legfrissebb elemzéseket itt lehet nyomon követni. Nagy általánosságban a Simonéhoz hasonló konklúziókra jutnak ezek a kérdőívek, a demográfiai sajátosságok tekintetében pedig a következőt találta az egyik legfrissebb és legtöbb résztvevővel rendelkező kutatás:

A marihuánát kipróbálók 97 százaléka szerint a kannabiszt orvosi felhasználásra legalizálni kéne szövetségi szinten.

A demokraták nagyobb valószínűséggel támogatják az orvosi marihuánát (94%), mint a republikánusok (88%).

A rekreációs célú fogyasztás legalizálását a kannabiszt már kipróbált kitöltők 84 százaléka támogatja, míg a szerrel eddig nem élő kitöltőknél ez az arány mindössze 43 százalék.

A demokraták (78%) nagyobb valószínűséggel támogatják a rekreációs célú marihuána legalizálását, mint a republikánusok (54%).

Azok közül, akik olyan államban élnek, ahol az orvosi célú marihuána illegális, mindössze a kitöltők 69 százaléka tudta, hogy az államuk nem engedélyezi a gyógyászati célú marihuánát.

Nem csak elszívni lehet

Vállalati (és befektetői) szemszögből nézve a történetet, az ágazatban rejlő lehetőségek korántsem csak arra korlátozódnak, amire először gondolnánk, hangsúlyozta a Tilray-cégvezér. A kannabiszhoz kapcsolódó termékek piaca is egyre nagyobb, olyan kategóriákban, mint például az élelmiszerek, a testápolási termékek és az italok.

Amint az Egyesült Államokban legalizálnak, az olyan nagyvállalatok, mint a Diageo, a Brown-Forman, az ABI, sőt szerintem még a Nestle és az Unilever is be akar majd szállni a kannabisz üzletágba, mert tudják, hogy a Z-generációsok és az ezredfordulósok nagyon is ezt akarják

- vélekedett Simon.

Matt Darin, a Curaleaf kannabiszvállalat vezérigazgatója csatlakozott Simon bizakodó hangvételéhez, és azt mondta: "Hisszük, hogy a jövő az innovációban rejlik. És sok új terméktípus valóban nagymértékben hozzájárul az iparág növekedéséhez". Darin különösen az italok kategóriáját emelte ki, mint fő hajtóerőt. Ez a cégvezér szerint még mindig csak egy kis része a piacnak, "de úgy látjuk, hogy ez az egyik olyan terméktípus, amely sokáig fog még növekedni".

Az alkoholos és alkoholmentes italok piacáról számos kannabisz-fókuszú elemzés készült a mögöttünk álló hónapokban, a The Brainy Insights piackutató vállalat szerint például a kannabiszos italok piacának értéke közel 3 milliárd dollárra rúghat 2028-ig, ami egy egészen elképesztő,

24,5 százalékos átlagos éves növekedési ütemet jelent.

Hogy áll a legalizációs folyamat?

Jelenleg 37 államban és Washingtonban engedélyezett a marihuána orvosi célú használata, míg 19 államban és Washingtonban engedélyezett a felnőttek rekreációs célú fogyasztása, derül ki a National Conference of State Legislatures adataiból. Mindezek ellenére azonban a szövetségi szintű legalizálás továbbra is várat és hot topic marad az iparág számára, ám a Tilray-vezér szerint a legalizálástól a dekriminalizálásig terjedő szövetségi reformok bevezetése nem a "lesz-e", hanem a "mikor lesz" kérdése.

"Nagyon biztatónak tartjuk azt, ami jelenleg Washingtonból érkezik" - értett egyet Simonnal Darin, hozzátéve:

Soha nem volt még ekkora kétpárti támogatás a reformok iránt

Legfrissebb fejleményként július végén a demokraták törvényjavaslatot nyújtottak be, amely szövetségi szinten dekriminalizálná a kannabiszt, azonban jelenleg nincs elég szavazat ahhoz, hogy átmenjen a javaslat - jelentette a Politico. Chuck Schumer szenátor Cannabis Administration and Opportunity Act (CAOA) nevű törvénye szövetségi szinten dekriminalizálná a kannabiszt, és lehetővé tenné az államok számára, hogy a központi ellenőrzéstől való félelem nélkül maguk határozzák meg a marihuánára vonatkozó törvényeiket.

A jogszabály egyaránt tartalmaz demokrata és republikánus prioritásokat: törli a kannabiszhoz kapcsolódó szövetségi nyilvántartásokat, és finanszírozást biztosít a bűnüldöző szervek számára az illegális kannabisztermesztés elleni küzdelemhez. Emellett támogatási programokat hoz létre az iparágba belépő kisvállalatok számára, amelyek olyan közösségekből érkeznek, amelyeket a korábbi kábítószer-törvények aránytalanul nagy mértékben károsítottak, a közlekedési minisztériumot arra kötelezi, hogy dolgozzon ki országos szabványt a marihuána okozta vezetési zavarokra vonatkozóan, illetve korlátozza a kannabisz kiskorúaknak történő forgalmazását.

A törvényjavaslatot az iparág bennfentesei már régóta várják - Schumer, valamint két másik szenátor már több mint egy évvel ezelőtt jött elő a javaslat tervezetével. A jogszabály - még ha nem is megy át a Kongresszuson - vélhetően nagy mértékben formálni fogja a kannabisz legalizálásáról szóló diskurzust, egyes részei pedig bekerülhetnek más törvényjavaslatokba, amelyek még az év vége előtt elfogadásra kerülhetnek.

Hogyan teljesítenek a legnagyobb vállalatok?

Már a bevezetőben is említettük, hogy ami a szektor legjelentősebb, tőzsdén is kereskedhető vállalatait illeti, az idei év eddig finoman szólva sem volt kedvezőnek mondható. A széleskörű részvénypiaci lefordulás közepette a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező Curaleaf jegyzése több mint 32 százalékot zuhant eddig 2022-ben, míg a Green Thumb és a Trulieve jegyzése is közel 50 százalékot esett, de a Tilray is több mint 42 százalékos mínuszban van.

Az elmúlt szűk egy hónapban érkező kedvező negyedéves gyorsjelentések és a fenti legalizációs törekvés hatására azonban egyre inkább a szektor vállalatai felé fordult a befektetői figyelem, ennél fogva

jelentős árfolyamemelkedéseket láthattunk a cégek részvényeinél.

Mik jelenleg a legnagyobb nehézségek?

Bár valóban úgy néz ki, hogy fordulóban van a hangulat és „egyre jobban megéri” kannabisz-befektetőnek lenni, az iparág továbbra is számos nehézséggel áll szemben, többek között:

Nem vállalat-specifikus problémák : az idei év a háború mellett többek között az elszálló inflációtól és a jegybankok sorozatos kamatemeléseitől volt hangos, egy ilyen közeg pedig értelemszerűen nem kedvező a részvénypiacoknak, és ez hatványozottan igaz a növekedési potenciáljuk alapján értékelt ágazatoknál. A kannabisz-iparág ebbe a kategóriába tartozik - a magas kamatok mellett pedig nehezen jutnak hitelhez a profitot többnyire még nem termelő vállalatok, ez pedig jelentősen rontja a kilátásokat.

: az idei év a háború mellett többek között az elszálló inflációtól és a jegybankok sorozatos kamatemeléseitől volt hangos, egy ilyen közeg pedig értelemszerűen nem kedvező a részvénypiacoknak, és ez hatványozottan igaz a növekedési potenciáljuk alapján értékelt ágazatoknál. A kannabisz-iparág ebbe a kategóriába tartozik - a magas kamatok mellett pedig nehezen jutnak hitelhez a profitot többnyire még nem termelő vállalatok, ez pedig jelentősen rontja a kilátásokat. Korlátozott bankolási lehetőségek : a kannabisziparon belüli vállalatok jelenleg nem üzletelhetnek szövetségi biztosítású bankokkal, ami jelentősen megnehezítheti a cégek hitelhez jutását és ezáltal a fennakadásmentes működését, ennél fogva továbbra is a magasabb költséggel járó magánfinanszírozású megoldások dominálnak.

: a kannabisziparon belüli vállalatok jelenleg nem üzletelhetnek szövetségi biztosítású bankokkal, ami jelentősen megnehezítheti a cégek hitelhez jutását és ezáltal a fennakadásmentes működését, ennél fogva továbbra is a magasabb költséggel járó magánfinanszírozású megoldások dominálnak. Stigma az orvosi közösség körében : bár egyre több ellátó intézmény támogatja a marihuánát, a közkórházakban tapasztalható megbélyegzettség azonban továbbra is komoly kihívást jelent, amelyet minden, az iparágban tevékenykedő vállalatnak érdemes felismernie: a közkórházak ugyanis nem kapnak szövetségi támogatást, ha népszerűsítik a kannabisz felhasználását.

: bár egyre több ellátó intézmény támogatja a marihuánát, a közkórházakban tapasztalható megbélyegzettség azonban továbbra is komoly kihívást jelent, amelyet minden, az iparágban tevékenykedő vállalatnak érdemes felismernie: a közkórházak ugyanis nem kapnak szövetségi támogatást, ha népszerűsítik a kannabisz felhasználását. Állami lakások kérdésköre: a kannabisz állami lakásokban történő használatának tiltottsága vélhetően sok potenciális vásárlót korlátoz a szer megvásárlásától vagy használatától az Egyesült Államokban.

Mindezek mellett azt is érdemes megjegyezni, hogy a lakosság irányában történő kommunikáció átláthatósága is hagy kívánnivalót maga után a tengerentúlon, ahogy arra a svájci SICPA elemzése is rámutatott.

A félreinformáltságnak pedig nem csak a ténye, hanem a tárgyai is komoly problémák.

A következő témaköröket nézték a kutatásban:

Az amerikaiak 72 százaléka gondolja tévesen úgy, hogy a kannabisztermékek termesztése és előállítása egységes termékbiztonsági szabványok szerint történik (függetlenül attól, hogy melyik államban vásárolják meg őket legálisan).

(függetlenül attól, hogy melyik államban vásárolják meg őket legálisan). 81 százalék azoknak az amerikaiaknak az aránya az elemzés alapján, akik nem helyesen úgy gondolják, hogy a kannabisztermékek termesztésére és előállítására engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak egységes környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük.

Az amerikai kitöltők 77 százaléka véli úgy továbbá, hogy a kannabisz-szektor munkaadóinak ugyanazokat az egészségügyi és biztonsági előírásokat kell betartaniuk a munkavállalóikra vonatkozóan, mint minden más iparágban.

A fentieket összegezve elmondható tehát, hogy az elmúlt hónapok eseményei, a cégvezérek megszólalásai és az árfolyamemelkedések bizakodásra adhatnak okot a befektetők számára, számos tényezőt kell azonban mérlegelni a befektetési döntéshozatal előtt

- a legalizációs törekvések elcsendesülése például jelentősen ronthatja a kilátásokat, ilyenre pedig már volt példa az elmúlt években.

