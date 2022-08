Itt az újabb fellángolás, ezért érdemes várni a hétfő reggelt!

Újraindulni látszik a tavaly több ízben is fellángoló mémrészvény-őrület, a kisbefektetők a nyaralásról hazaérve úgy tűnik, hogy ismét a shortosok megkergetését tűzték ki a napi to-do listáikra. Nemég egy hongkongi fintech-cég árfolyamát robbantották fel, most pedig a korábban is reflektorfényben fürdő Bed Bath & Beyond került a célkeresztbe.

Az AMTD Digital hongkongi székhelyű fintech vállalat részvényének felrobbanása után most úgy néz ki, hogy tovább folytatódik a mémrészvény-őrület, felébredtek a rettegett wallstetbets subreddit gerillaharcosai és egyre nagyobb vehemenciával és küldetéstudattal biztatják egymást a kiszemelt részvények zsákolására.

A mostani "préda" a már korábban is reflektorfénybe kerülő kiskereskedelmi üzletlánc, a Bed Bath & Beyond lett, az árfolyam a múlt heti ralit folytatva 11,2 százalékos ugrással kezdte a mai kereskedést,

ezzel a hónapban már közel 190 százalékkal került feljebb a jegyzés.

És ahogy az ilyenkor lenni szokott, beindult a tartalomgyártás a wallstreetbetsen: sokan a mai piacnyitásra vártak türelmetlenül,

de akadtak "we are in this together" jellegű, közösségkovácsolás-fókuszú posztok is,

de sok poszt a BBBY-től függetlenül

a short squeeze-hez vezető magatartást éltette és ünnepelte.

Arról hogy meddig tarthat a mostani fellángolás, kevés kapaszodót lehet találni, bár akadnak hosszabb kifejtések is a posztok között, ahol egészen magas célárak mellett érvelnek az alkotók. Persze bőven benne van az a forgatókönyv is, hogy az AMTD Digital-hoz hasonlóan ez a csoda is csak néhány napig fog tartani, és a kisbefektetők továbbállnak újabb "áldozatra lesve".

Képek forrása: reddit

Címlapkép: SOPA Images via Getty Images