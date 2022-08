Egyre nagyobb a buli, egy bálna is beszállt a mémrészvény-őrületbe

Tovább dübörög a mémrészvény-őrület, a Bed Bath & Beyond után tegnap egy csődbe ment kozmetikai vállalat részvényeit találták meg maguknak a kisbefektetők, a mostani sztoriban viszont az a különleges, hogy itt nem "minden ok nélkül" kezdték el felvásárolni a papírokat.

Ahogy arról tegnap már beszámoltunk, újult erővel robbant be a mémrészvény-őrület: először egy hongkongi székhelyű fintech vállalatot találtak meg maguknak a kisbefektetők, majd röviddel ezután következett a korábban is mémrészvény-szerepkörben tetszelgő Bed Bath & Beyond, tegnap pedig úgy tűnik, hogy újabb "áldozatra" leltek a wallstreetbets-es kereskedők.

A mostani sztoriban az a különleges, hogy itt nem "minden ok nélkül" kezdték el felvásárolni a csődbe ment kozmetikai vállalat részvényeit, a Morgan Stanley ugyanis közzétette, hogy az elmúlt negyedévben 400 650 részvényt vásárolt a vállalat papírjaiból.

A Revlon részvényei a tegnapi több mint 30 százalékos ralit követően

már 582 százalékkal emelkedtek a június közepi mélypontjukhoz képest.

A kisbefektetők vélhetően arra játszanak, hogy a vállalat meg tudja ismételni a Hertz autókölcsönző cég sikerét; ott ugyanis egy csődbe jutott vállalat mémrészvénnyé válásáról, és ennek köszönhetően a csőd elkerüléséről volt szó.

A Revlon júniusban jelentett csődöt, mindezt azzal indokolva, hogy a magas adósságterhek miatt nincs elég pénzük ahhoz, hogy időben fizessen a szállítóknak. A vállalat augusztus 1-én megkapta a jóváhagyást egy 1,4 milliárd dolláros csőd hitelre a hivatalos hitelezői bizottság ellenvetései ellenére.

