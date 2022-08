Ezzel pár nap alatt megduplázhattad a pénzedet - Megint dübörög a mémrészvény-őrület!

"Mintha már láttunk volna ilyet" - könnyen megfogalmazódhat a gondolat az emberben, amikor a rossz kilátásokkal rendelkező, és éppen ezért magas short állománnyal bíró Bed Bath and Beyond tőzsdei árfolyammozgására tekint. Újraindult volna a 2021-es mémrészvny-őrület? Jöhetnek megint a brutális short squeeze-ek? Egy biztos, a kisbefektetői közösség a tavalyiak után rendesen ki volt már éhezve egy hasonló sztorira.

Az elmúlt időszakban újult erővel robbant be a 2021-ben több ízben is tomboló mémrészvény-őrület: először egy hongkongi székhelyű fintech vállalatot találtak meg maguknak a kisbefektetők, ahol a cég piaci értéke több mint 200-szorosára nőve már olyan nagyvállalatoknál is többet ért, mint például a Bank of America vagy a Coca Cola. Rögtön ezután jött egy újabb sztori, ahol egy csődbe ment kozmetikai vállalat részvényeire ugrottak rá a wallstreetbetses kereskedők és repítették az árfolyamot az egekbe.

Az igazán nagy sztori, a sokak által már „újabb GameStopként” emlegetett durranás pedig egy ugyancsak rossz gazdasági helyzetben lévő amerikai kiskereskedő cégnél, a Bed Bath and Beyondnál alakult ki, elsősorban háztartási eszközökt kínál a vállalat és már több ízben is csődközeli állapotról pletykáltak és idén számos üzletet zárt be a cég az USA-ban, tehát finoman szólva sem a legjobb állapotban lévő vállalatról van szó.

Ez viszont sosem zavarta a Gamestopon és AMC-n nevelkedett kisbefektetőket, sőt: a short squeeze lehetőségére vadászva jellemzően olyan vállalatokat keresnek a közösségi tőzsdézők, amika rossz jövőbeli kilátásaik miatt kifejezetten magas short állománnyal rendelkeznek, ez igaz a Bed Bath and Beyond-ra is. Mindemellett azt is érdemes megjegyezni, hogy már a 2021-es raliknál is a közkedvelt papírok közé tartozott a cég, szóval nem volt újdonság a kisbefektetők számára a sztori.

Ami pedig az árfolyam alakulását illeti, a mai piacnyitásban 37 százalékot ugrott a jegyzés,

július vége óta pedig 450 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Az elmúlt hónapok (longosok számára) kedvezőtlen tőzsdei mechanizmusait figyelembe véve vélhetően úgy kellett ez a "csoda" a kisbefektetőknek, mint egy falat kenyér - a következő mém is erre szolgál tanúbizonyságul:

Címlapkép: Getty Images