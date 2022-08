Miközben piaci összeomlástól retteg a világ, ezek az országok vagyonokat zsebelnek be az elszálló olajárakon

Az IMF friss előrejelzése szerint az energiagazdag közel-keleti államok a következő négy évben akár 1300 milliárd dollárnyi további olajbevételre is számíthatnak, a régió állami vagyonalapjait tehát nagy összegekkel fogja majd megdobni ez a váratlan bevétel egy olyan időszakban, amikor a globális eszközárak elértéktelenedtek és az egész világ a recessziótól és a magas inflációtól fél.

Miközben a világ nagy része a növekvő inflációval és a recessziós félelmekkel küzd, az IMF előrejelzései szerint az oroz-ukrán háború miatt megugró energiaárak az Öböl menti monarchiáknak rég nem látott lendületet adnak. A hírről a Financial Times számolt be.

Jihad Azour, az IMF közel-keleti és észak-afrikai igazgatója a lapnak elmondta, hogy az ukrajnai háború előtti várakozásokhoz képest a régió olaj- és gázexportőrei, különösen

az Öböl menti országok 2026-ig további 1300 milliárd dollárnyi kumulatív olajbevételt fognak elérni.

A Perzsa-öbölben található a világ néhány legnagyobb olaj- és gázexportőre, valamint a legnagyobb és legaktívabb nemzeti vagyonalapok közül több is. Ezek közé tartozik a szaúd-arábiai állami befektetési alap (PIF), a Katari Befektetési Hatóság, Abu-Dhabi vagyonalapjai, köztük az Abu Dhabi Befektetési Hatóság, a Mubadala és az ADQ, valamint a Kuvaiti Befektetési Hatóság.

Öböl-menti országok nagyobb állami vagyonalapjai Alap neve Ország Kezelt vagyon (2021), mrd USD Abu Dhabi Investment Authority Abu-Dhabi 829 Kuwait Investment Authority Kuvait 769 Public Investment Fund (PIF) Szaúd-Arábia 620 Qatar Investment Authority Katar 445 Investment Corportion of Dubai Dubai 300 Mubadala Abu-Dhabi 284 ADQ Abu-Dhabi 108 Forrás: Globalswf.com, Portfolio

A 620 milliárd dolláros PIF, amelynek elnöke Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, a második negyedévben több mint 7,5 milliárd dollárt fektetett amerikai részvényekbe, többek között az Amazonba, a PayPalba és a BlackRockba, igyekezve kihasználni a csökkenő részvényárfolyamok jelentette felértékelődési potenciált.

A többi Öböl-menti állami vagyonalap is hasonlóan aktív volt a világjárvány idején, mivel igyekeztek tőkét kovácsolni a koronavírus-válság által kiváltott piaci volatilitásból. Hasonlóképp a 2009-es globális pénzügyi válság idején is igyekeztek részesedéseket szerezni a bajba jutott nyugati vállalatokban.

Az elmúlt években számos alap olyan ágazatokra összpontosított, mint a technológia, az egészségügy, az élettudományok és a tiszta energia, mivel a kormányok a befektetések megtérülésére törekednek, de a gazdaságok diverzifikálására és új iparágak fejlesztésére is, egyre inkább nyitva a nyugati országok felé. Ezt bizonyítja a Bloomberg egy korábbi írása is, amely szerint a régió állami vagyonalapjai idén eddig 45%-kal több külföldi befektetést hajtottak végre, mint 2021 hasonló időszakában.

Az FT cikke emlékeztet arra, hogy az Öböl-menti országok gazdaságának állapota általánosságban az olajárak ingadozását követi, és az üzleti tevékenység fő hajtóerejét a petrodollárokból táplálkozó állami kiadások jelentik. Ennek következtében a fellendülést gyakran követte visszaesés.

A most látott kiugró gazdasági növekedés az említett országokban évekig tartó visszafogott növekedés után következett be, ami miatt a kormányok kénytelenek voltak adósságot felhalmozni, hozzányúlni a tartalékokhoz és az állami projekteket is lassítani.

Szaúd-Arábia, a világ első számú olajexportőre és a régió legnagyobb gazdasága azonban hatalmas költekezésbe kezdett a PIF segítségével, amelynek feladata egy sor megaprojekt kidolgozása volt, a konzervatív királyság modernizálásának, a tengerentúli befektetések felkutatásának céljával.

A PIF várhatóan az egyik fő haszonélvezője lesz az olajár megugrásának, mivel Szaúd-Arábia idén a bruttó hazai termék 5,5 százalékát kitevő költségvetési többletet fog elérni - 2013 óta először lesz többlete-, és az előrejelzések szerint 7,6 százalékos gazdasági növekedést fog produkálni, ami az elmúlt évtized leggyorsabb ütemét jelenti. Az IMF becslése szerint a PIF 2022-ben már a második egymást követő évben várhatóan több beruházást hajt végre, mint a szaúdi kormány.

Az IMF előrejelzése szerint a Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Katart és Ománt magában foglaló Öböl-menti Együttműködési Tanács gazdasági növekedése a 2021-es 2,7 százalékról idén 6,4 százalékra gyorsul.

Címlapkép: Getty Images