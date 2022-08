Rákaptak a magyarok a rég elfeledett befektetésre – A recesszió hozza el az új aranykort?

Az infláció emelkedésével párhuzamosan beindult a kötvénypiaci hozamok emelkedése is, itthon legutoljára 10 éve láttunk ehhez hasonló hozamokat. Mindez az árfolyamok esésében, végső soron pedig a magyar kötvényalapok rossz teljesítményében csapódott le. Úgy tűnik azonban, egyre közelebb kerülünk a fordulathoz: a rövid kötvényalapok már kezdenek magukhoz térni, a recesszió pedig elhozhatja a hosszú futamidejű kötvények feltámadását is. A magyar befektetők pedig láthatóan készülnek erre: idén eddig kötvényalapokba áramlott a legtöbb friss megtakarítás.

10 éve voltak utoljára hasonló hozamok

Tavaly kezdődött, idén pedig tovább folytatódott a kötvénypiaci hozamemelkedés, nem is akárhogy. Ahogyan arról már júliusi cikkünkben is beszámoltunk, a részvénypiacok is gyengén teljesítenek és a recessziós félelmek is megnőttek, az infláció szinte mindenhol az egekben van, a jegybankok pedig kénytelenek kamatemeléssel válaszolni az elszálló árakra. Itthon mindehhez még hozzájön a forintgyengülés is, a hazai kötvényhozamok tízéves csúcsuk közelében tartózkodnak, hiszen utoljára 2012-ben láttunk ilyen magas referenciaértékeket.

Értelemszerűen ez a magyar kötvényalapok teljesítményére is kihatással van. Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések, infláció és forintgyengülés nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés. Bár hosszú távon jók az emelkedő hozamok, rövid távon nem biztos, hogy jól tud kijönni ebből egy hosszú kötvényalap, hacsak nem tud jókor, a hozamemelkedés csúcsán vagy annak közelében beszállni a folyamatba. (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, mindez ugyanakkor az alap átlagidejétől is függ).

Azoknál az alapoknál lehet nagyobb árfolyamesést látni tehát, amelyek magasabb módosított átlagidővel rendelkeznek

(magyarul hosszabb futamidejű kötvényekben ülnek), mivel egy nagyobb módosított durationnel rendelkező alap érzékenyebb a hozamok emelkedésére.

Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozam 1%-ot emelkedik, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal csökken, míg 1%-os hozamcsökkenés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyam emelkedést jelentene.

A rövid kötvényalapoknál már más a helyzet. Bár itt is érezteti hatását a hozamemelkedés a világban, ami rövid távon nem tesz jót a teljesítménynek, hosszabb távon az emelkedő hozamkörnyezet támogató lehet a teljesítmények növelésére.

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?



A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamemelkedés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának csökkenését idézik elő, így a kötvényalap hozama romlik.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

A rövid kötvényalapok jobban teljesítenek

A friss adatok szerint a forintban denominált, lakossági rövid kötvényalapok között az idei teljesítmények alapján már találni párat 2-4% körüli hozammal. Láthatóan segíti a rövid kötvényalapokat a magasabb kamatkörnyezet és az, hogy nincsenek annyira kitéve a hozamemelkedés okozta negatív hatásoknak, mint a hosszabb futamidejű társaik.

Az idei eddigi teljesítményével a forintos sorozatok közül

az Amundi Óvatos Kötvény Alap A sorozata emelkedik ki 4% feletti hozammal, az alap az elmúlt egy évben is hasonló hozamot ért el.

az alap az elmúlt egy évben is hasonló hozamot ért el. Ezt követi a második helyen az Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap 3,5%-os hozammal,

a harmadik helyre pedig a Budapest Bonitas Alap fért fel 3,4%-kal.

Vannak azért a rövid kötvényalapok között is rosszabbul teljesítő lakossági sorozatok, közülük is a Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap forintos változata teljesít a leggyengébben 10% feletti mínusszal.

A hosszú kötvényalapok még csúnya bukóban állnak

Ahogy fentebb is írtuk: hiába magasabb a hozamok általános szintje, ha ez folyamatosan emelkedik, hiszen a nagyobb átlagidővel rendelkező alapok ezen veszteséget könyvelnek el. A hosszú kötvényalapok esetében akkor tudna fordulni a kocka és akkor látnánk jobb teljesítményeket, ha megindulna a hozamcsökkenés a világban.

A lenti táblázat is mutatja, hogy van honnan talpra állniuk a hosszú kötvényalapoknak, a lakossági, forintos sorozatok között egyedül a Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapjának A sorozata tud pozitív hozamot felmutatni idénre, igaz, ez alapok alapjaként több alapot gyűjt egy csokorba. A második és harmadik helyen viszont az Erste és az Aegon alapja is mínuszban van még idén, a legrosszabb teljesítmények pedig már 18-20%-os mínuszokat mutatnak a sor végén. Ez utóbbiak kivétel nélkül magyar kötvényekbe fektető alapok.

Összességében továbbra is három fontos tényezőt lehet kiemelni, ami segíthet a hosszú kötvényalapok rossz szériáját megfordítani:

Az infláció tetőzése, illetve az arra utaló első jelek lesznek a legfontosabbak a hosszú kötvények számára. Egyes régiós országokban, mint Románia vagy Lengyelország, már vannak az infláció tetőzésére utaló jelek, de itthon még úgy tűnik, ez nincs a közelben. Magyarországon olyan másodkörös hatások fűtik még az inflációt, mint a gyenge forint, a rezsicsökkentés csökkentése, illetve az üzemanyagáraknál és egyes élelmiszereknél bevezetett hatósági árak esetleges kivezetése.

lesznek a legfontosabbak a hosszú kötvények számára. Egyes régiós országokban, mint Románia vagy Lengyelország, már vannak az infláció tetőzésére utaló jelek, de itthon még úgy tűnik, ez nincs a közelben. Magyarországon olyan másodkörös hatások fűtik még az inflációt, mint a gyenge forint, a rezsicsökkentés csökkentése, illetve az üzemanyagáraknál és egyes élelmiszereknél bevezetett hatósági árak esetleges kivezetése. Ezzel szorosan összefüggő feltétel lenne a jegybanki kamatemeléseknek a vége vagy annak a közeledése , mivel ilyenkor szoktak elkezdeni jól teljesíteni a hosszú kötvények. A nagy kérdés tehát az, hogy mikor tetőzhetnek az irányadó kamatok Amerikában, Európában, illetve a régiós országokban. Utóbbiakban már többször is volt utalás arra, hogy megállnának a kamatemelésekkel, de nem tudni, mit hoz a recesszió, illetve a gázválság. A recesszió lehetősége egyre közeledik, ami bár megfogja a hosszabb hozamokat, a devizagyengülés miatt szükség lehet további kamatemelésekre a régióban is.

, mivel ilyenkor szoktak elkezdeni jól teljesíteni a hosszú kötvények. A nagy kérdés tehát az, hogy mikor tetőzhetnek az irányadó kamatok Amerikában, Európában, illetve a régiós országokban. Utóbbiakban már többször is volt utalás arra, hogy megállnának a kamatemelésekkel, de nem tudni, mit hoz a recesszió, illetve a gázválság. A recesszió lehetősége egyre közeledik, ami bár megfogja a hosszabb hozamokat, a devizagyengülés miatt szükség lehet további kamatemelésekre a régióban is. Harmadik tényező tehát a világgazdasági recesszió kérdése és annak időzítése. A stagflációs időszak (emelkedő infláció, lassuló növekedés) a kötvénybefektetéseknek sem jó. Ezt azonban már a recessziós időszak követi, amiben a növekedés érdemben esik, és ez az inflációt is visszafogja, ilyen környezetben pedig az állampapírok is jól teljesítenek. Márpedig a mostani recessziós félelmek alapvetően segítik a kötvényeket, és a számok egyre inkább azt mutatják, hogy közeledünk efelé, Amerika már technikai recesszióban van.

Ha tehát hosszú kötvényalapok vásárlásán törnénk a fejünket, a nagy összegű bevásárlással még lehet, hogy várni kell egy keveset, de már érdemes felkészülni rá.

Van itt még egy kategória

A számokat elnézve a szabad futamidejű kötvényalapok teljesítménye a legkiemelkedőbb, ez esetben az Eurizon két forintos sorozata is 10% feletti hozamot tud felmutatni, de szépen hoz idén eddig a Budapest és az Aegon alapkezelők egy-egy alapja is. A szabad futamidejű kötvények között már több, vállalati kötvényekbe fektető alappal is találkozni, vannak ugyanakkor nagy bukóban lévő alapok ebben a körben is, ilyen az Aegon feltörekvő Európa alapja.

Gyarapszik a vagyon

A kötvényalapokban kezelt vagyon az utóbbi pár hónapban kezdett el látványosabban is felfutni, de ha jobban megnézzük a számokat, akkor látható, hogy a rövid kötvények hajtják a szekeret. A BAMOSZ adatai szerint július végén a rövid kötvényalapokban összesen több mint 1305 milliárd forintot kezeltek, ami közel 16%-os növekedést jelent a tavaly december végi adathoz képest.

Ehhez képest a hosszú kötvényalapokban kezelt 279 milliárd forintos vagyon eltörpül, a kategória nem is tudta növelni vagyonát eddig még idén. Hasonló a helyzet a szabad futamidejű társaiknál is:

Az értékesítési számok alátámasztják azt, hogy az utóbbi időben nem a kötvényalapok voltak a lakosság keresett befektetései, azonban

az elmúlt hónapok mintha fordulatot mutatnának: egyre több pénzt vonzanak be a rövid kötvényalapok, és talán a hosszú kötvények negatív szériája is megtörhet.

Idén egyébként a felemás keresleti számok ellenére is a kötvényalapoké a legnépszerűbb kategória a befektetési alapokon belül, júliussal bezárólag ide tettek a legtöbb friss pénzt a befektetők. Csak jóval lemaradva követik őket a második helyen a pénzpiaci alapok, ami szintén meglepetésként hathat, hiszen a kategória az utóbbi években finoman szólva is szenvedett. Ahogy előbb-utóbb a kötvényeknek, úgy a pénzpiaci eszközöknek is jót tesz a hozamszintek emelkedése.

