Fontos megállapodás született, nagy áttörés a kínai óriáscégeknél

Csaknem a felére csökkent a kínai részvények amerikai tőzsdéről való kivezetésének kockázata, miután a szabályozó hatóságok ellenőrzési megállapodásra jutottak - állapították meg hétfői elemzésükben a Goldman Sachs szakértői.

Még 2020 végén vezették be a tengerentúlon a "Holding Foreign Companies Accountable Act" törvényt, ami lehetővé teszi az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) számára, hogy kínai vállalatokat vezessen ki az amerikai tőzsdékről, ha a cégek három egymást követő évben nem tesznek eleget a könyvvizsgálati kötelezettségeiknek. Több ízben is vegzálta a tőzsdefelügyelet például az Alibabát a transzparencia kérdéskörében, a szabályozói szigornak - és persze számos egyéb körülménynek is köszönhetően - kifejezetten rossz éve van eddig a tőzsdéken a kínai tech-óriásoknak, az Alibaba részvénye például 17,5 százalékot esett idén.

Legfrissebb fejleményként azonban a kínai tőzsdefelügyelet és az amerikai tőzsdei vállalatok számviteli felügyeletét felügyelő testület (PCAOB) pénteken bejelentette, hogy a felek együttműködési megállapodást írtak alá az amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatok könyvvizsgálati dokumentumainak ellenőrzéséről, a megállapodást a kínai pénzügyminisztérium is aláírta.

Ez kétségtelenül áttörés a szabályozásban

- fogalmazott a Goldman Sachs elemzőcsapata, ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy még így is sok a bizonytalanság. Rámutattak, hogy a PCAOB szerint a megállapodás csak az első lépés, míg a kínai fél úgy fogalmazott, hogy felajánlja a segítségnyújtást az ellenőrzések során.

A PCAOB közölte, hogy szeptember közepére tervezi, hogy ellenőrök érkezzenek Kínába és majd decemberben határozzák meg, hogy Kína továbbra is akadályozza-e a könyvvizsgálati információkhoz való hozzáférést.

A Goldman Sachs elemzői ma azt mondták, hogy modelljük

azt sugallja, hogy a piac körülbelül 50 százalékos valószínűséggel árazza be,

hogy a kínai vállalatokat kivonhatják a tőzsdéről az Egyesült Államokban - ez a március közepén mért 95 százalékhoz képest nyilvánvalóan jóval kedvezőbb.

Címlapkép: Getty Images