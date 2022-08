Aegon: Magyarországon az infláció továbbra is jelentős probléma

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Augusztusban csak úgy, mint júliusban a befektetőket már kizárólag az érdekelte, hogy milyen magas lesz az idei infláció, mikor fog tetőzni, és a központi bankok mit fognak, vagy tudnak tenni annak érdekében, hogy lejjebb hozzák az inflációs várakozásokat. Azt már láthatjuk, hogy az a mantra, amit tavaly az amerikai jegybank elnök folyamatosan harsogott, hogy az infláció csak átmeneti lesz nem igen jött be. Néha az átlagemberben felmerül a kérdés, hogy ha a világ legbefolyásosabb jegybank elnöke ennyire nem látta az eljövő, magas és hosszan tartó inflációt, akkor valóban ő a legmegfelelőbb ember erre a pozícióra. Sajnos az amerikai jegybank vezetők nem szűkölködnek rossz prognózisokban. Emlékezzünk, csak arra, amikor 2007-08-ban az akkori FED elnök, Ben Bernake, mindenkit biztosított arról, hogy az amerikai sub-prime válság nem fog begyűrűzni az amerikai gazdaság más szegmenseibe. Nemhogy az amerikai gazdaságot tette tönkre, de majdnem az egész világ gazdasága romba dőlt. De sajnos rossz jegybank vezetőkből Európában sincs hiány. Ha vissza pörgetjük az időt, és megvizsgáljuk, hogy mit tett az Európai Központi Bank az elmúlt 10 évben, bizony nincs okunk örömre. A 2008-09-es recesszió után, egy folyamatos válság állapotban maradtak, és olyan abszurd dolgokat értek el, hogy bizonyos országok kötvényei negatív hozamot produkáltak éveken keresztül. Mindezt annak érdekében, hogy a dél-európai EU-s államok ne menjenek csődbe, viszont ezzel csak azt érték el, hogy ami 10 évvel ezelőtt nehezen, de kezelhető lett volna, az ma már sokkal nagyobb erőforrásokat fog igényelni. Ennek köszönhetően van válságban jelenleg az olasz állam vezetés, de a többi dél-európai ország sem áll biztos lábakon.

Az USA-ban az új kedvenc gazdasági mutató a CPI lett, ami megmutatja, hogyan áll az infláció Amerikában. Habár ez a szám jobb lett a vártnál, historikusan még mindig nagyon magas, és sajnos a második negyedéves GDP -0,9%, ami azt jelenti, hogy az USA gazdasága az összes gazdasági környezet közül a legrosszabban, stagflációban van. Már volt erre precedens, hogy csökkenő gazdasági környezet magas inflációval volt kombinálva az USA-ban az 1970-es években. Ebben az időszakban nem nagyon nőtt a gazdaság, és csak egy nagyon fájdalmas közbeavatkozással tudtak ennek véget vetni. Paul Volcker az akkori jegybank elnök, egy huszárvágással felemelte a rövid kamatokat 20% fölé, ami egy súlyos recesszióba lökte az USA gazdaságát 1981-ben. A kérdés az, hogy a jelenlegi jegybank elnök is hajlandó lesz-e ezt csinálni. Ne felejtsük el, hogy az 1970-80-as években a jegybank még valóban független volt, ellenben a mostani helyzettel. Sajnos Donald Trump amerikai elnökségének egyik utóhatása, hogy a jegybank elvesztette a teljes függetlenségét a politikától, így a bank döntései nem mindig a gazdaság érdekében történnek.

Európa továbbra is nyögi az orosz-ukrán háború hatásait. A legnagyobb probléma természetesen, hogy az oroszok fegyverként használják Európával szemben a gázszállítást, és emiatt az energia árak elszabadultak a kontinensen. A magas energia árak az európai kemény recessziós félelmeket erősíti, a német termelői árindex alapján az inflációs nyomás Európában inkább gyorsulhat, amennyiben az energiaárakban nem lesz korrekció. Összehasonlításképp a földgáz amerikai ára hasonló mértékegységgel mérve ennek csak tizede, így az európai ipari termelés versenyképessége durva ütést kapott az elmúlt hónapokban, miközben a lakossági gázárak is tovább fognak emelkedni - az európai stagflációs probléma inkább csak erősödik. Az növekvő inflációs nyomás miatt, szeptember 8-án a 75 bázispontos EKB szigorítás sem kizárt, miközben az EU gazdasága az energiaárak miatt éppen padlóféket nyom. Így az a szcenárió történhet meg, hogy egy lassuló gazdaságban a jegybank kamatot emel.

Kínából sem érkeztek túl szívderítő makro adatok: a júliusi feldolgozóipari PMI értéke a vártnál nagyobb mértékben 49-re esett, amely elvileg újra csökkenő ipari aktivitást mutat, miközben a lakásértékesítés volumene összeroskadt, hó/hó alapon júliusban 28,6, év/év alapon pedig 39,7 százalékkal egy iparági felmérés szerint. Az ingatlanvásárlók közül sokan a másodpiachoz fordulnak, ahol nincsen meg a fejlesztők bedőlésének veszélye. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI pedig, amely inkább a KKV szektort méri Kínában, a várt 51,5 helyett 50,4-re esett, és emiatt a kínai központi bank váratlanul kamatot vágott. Ezenkívül a kínai kormány új 44 milliárd dollárnak megfelelő támogatási csomagot jelentett be a gazdaság lassulásának ellensúlyozása érdekében, amely nagyon óvatos léptéket jelent, a közlemény szerint nem lesz jelentős mértékű stimulus, az óvatos lépések politikája várható továbbra is.

Magyarországon az infláció továbbra is jelentős probléma. A hivatalos MNB által közzétett infláció is 13% felett van, de a valós infláció közelebb van a 20%-hoz. Az MNB próbálja a saját eszközeivel megfékezni az inflációt, és ennek érdekében tovább emelte az alapkamatot 100 bázisponttal 11,75%-ra, és jelezte, hogy az elkövetkező időszakban még feljebb fogja vinni. A szándék megvan a jegybank oldaláról, hogy lefékezzék a tomboló inflációt, sajnos a politikai akarat, ami hiányzik. A jegybank hiába emeli az alapkamatot, ha a politikai vezetés nem szeretne lassuló gazdaságot látni, és ennek érdekében újabb és újabb kedvezményes hitel programokat talál ki. A kérdés az, hogy a jegybank és a politika meddig mehet külön utakon. A magyar alapkamat már most is a második legmagasabb a feltörekvő országokon belül, Brazília után. A forint is érzi, hogy a magyar gazdaságpolitika nem egységes, ezért ha a 400-as szint alá megy az EURHUF árfolyam, csak pár napot tölt ott és nagyon gyorsan visszapattan 400 fölé. Ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy a magyar lakosság is hozzászokik a gondolathoz, hogy a 400 alatti euró olcsó és tömegesen fogják átváltani a forintjukat a külföldi devizára. A modellportfólión augusztusban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban van a pénzpiaci és a kötvény kitettség a részvény és egyéb kitettségekkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.